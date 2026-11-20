นายกฯ อนุทิน หารือประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เจรจาแก้ปัญหามลพิษทางน้ำและปราบสแกมเมอร์
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ประชุมผู้นำจีน ยกระดับความร่วมมือแก้มลพิษน้ำข้ามแดน ขยายการค้า EV และข้าว ผนึกกำลังขจัดสแกมเมอร์ออนไลน์ มั่นใจปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นำทีมคณะรัฐบาลไทยเข้าพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายสี จิ้นผิง อย่างเต็มรูปแบบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 33 เพื่อขยายความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง
แก้ปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำเป็นวาระสำคัญที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายหยิบยกมาหารือ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล ชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการมลพิษทางน้ำที่ไหลข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนAlso readเปิดเบื้องลึก ‘ไทย - สิงคโปร์’ ขึ้นแท่นผู้นำตลาด EV อาเซียน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้คำมั่นอย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลจีนจะไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมร่วมมือกับไทยในการลดปริมาณสารพิษในแม่น้ำอย่างเป็นระบบ โดยจีนเสนอการสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเสนอให้นำเรื่องมลพิษทางน้ำข้ามแดนไปบรรจุในวาระการหารือระดับสูงของการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองกุ้ยหลิน ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น
ขยายการค้าการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการลงทุนคุณภาพสูงในรูปแบบการสร้างมูลค่าร่วมกัน (Co-create) ในอุตสาหกรรมขั้นสูงรวมถึง เทคโนโลยีดิจิทัล พลังงานสะอาด เทคโนโลยีอวกาศ และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกัน
ด้านมูลค่าทางการค้า ไทยและจีนตกลงขยายตลาดสินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยเฉพาะการผลักดันการซื้อขายข้าวไทยจำนวน 500,000 ตัน ให้บรรลุผลในเร็ววัน
โครงการโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภูมิภาคได้รับการเร่งรัดพัฒนา โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย ที่มุ่งหน้าสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ รวมถึงการก่อสร้างสะพานรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 และเส้นทางรถไฟเชียงของ-นาเตย-โม่ฮัน ให้แล้วเสร็จตามแผน
ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และท่องเที่ยวปลอดภัย
ประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอีกหัวข้อหลักในการประชุม โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในการขจัดขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ (Online Scams) อย่างจริงจัง
รัฐบาลไทยย้ำว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกชาติเป็นความ приорิตสูงสุด และพร้อมทำงานร่วมกับจีนในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
บทบาทระดับภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ และสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ
ด้านความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไทยและจีนตกลงร่วมมือกันพัฒนา AI ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในเมียนมา
สำหรับการแก้ไขข้อพิพาทกับกัมพูชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ปัญหาผ่านการเจรจาอย่างสันติ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และขอการสนับสนุนจากจีนในการผลักดันให้ชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
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