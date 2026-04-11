นายกฯ ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงสงกรานต์

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเดินทาง ของประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2569 ที่ สถานีกลางบางซื่อ (สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) และสถานีขนส่ง หมอชิต เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแล ความปลอดภัย ของประชาชนใน การเดินทาง กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงร่วมลงพื้นที่ด้วย เมื่อเวลา 15.20 น.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เดินทางมายังสถานีกลางบางซื่อ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของการให้บริการประชาชนในการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดยมี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะโฆษกรัฐบาล ร่วมคณะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สรงน้ำพระพุทธรูปที่สถานีจัดเตรียมไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนที่จะเดินทักทายและสอบถามประชาชนที่กำลังรอเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงจุดหมายปลายทางของแต่ละคนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เดินทาง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้แจกของที่ระลึกให้กับประชาชน เช่น ซองกันน้ำ ยาดม และกระบอกน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง\นายกรัฐมนตรีและคณะได้ขึ้นไปยังชานชาลาหมายเลข 8 เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการรถไฟ โดยได้ขึ้นไปทักทายผู้โดยสารบนรถไฟปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ปาดังเบซาร์ นายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความพึงพอใจในการเดินทาง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้โดยสาร โดยเฉพาะเรื่องความเย็นของตู้รถไฟ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปิดสมุดบันทึกการเดินรถและลงนามในสมุดดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมห้องพนักงานขับรถไฟ เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงการทำงานของระบบรถไฟ โดยได้ลองนั่งในตำแหน่งผู้ขับรถไฟเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่จริง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ให้ความสนใจในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยได้ตอบคำถามของเด็กที่ถามถึงเรื่องราคาน้ำมัน พร้อมทั้งชี้แจงถึงมาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เพื่อตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารประจำทาง\พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการจราจร เพื่อลดปัญหาความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งขาไปและขากลับของประชาชน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุ
