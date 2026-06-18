นายกฯ ชู 3Rs ดำเนินกลยุทธ์อาเซียน‑รัสเซีย เพื่อตอบสนองความท้าทายโลกและสร้างความมั่นคงในอนาคต

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน‑รัสเซียที่คาซาน นายกรัฐมนตรีไทยเสนอแนวคิด 3Rs ได้แก่ Regionalism, Resilience, Relevance เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงและโอกาสใหม่ให้ประชาชนของทั้งสองภูมิภาค
นายกรัฐมนตรีไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เดินทางไปยังคาซาน ประเทศรัสเซีย เพื่อนำเสนอแนวคิด 3Rs ที่มุ่งเน้น Regionalism Resilience Relevance ณ การประชุมสุดยอด อาเซียน‑รัสเซีย ในลักษณะพิเศษ วันที่ 18 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 เวลาท้องถิ่น 10.00 น.
การประชุมจัดขึ้นในหอประชุม Plenary Session Hall 1 อาคาร Pavilion A2 ของศูนย์การประชุมนานาชาติคาซาน ซึ่งช้ากว่าประเทศไทยสี่ชั่วโมง นายกฯ นำเสนอว่า Regionalism หรือการส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างอาเซียนและรัสเซีย การทำให้ระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคและเปิดช่องทางการค้าใหม่ ๆ สำหรับประชาชนของทั้งสองฝ่าย ต่อมานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึง Resilience หรือความยืดหยุ่นในเผชิญความท้าทายระดับโลก โดยเฉพาะการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแทรกแซงของโรคระบาด การร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในด้านพลังงานทดแทน การพัฒนานวัตกรรมสีเขียว และการสร้างระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นเสาหลักที่ทำให้ภูมิภาคสามารถฟื้นตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้แม้ในสภาวะความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบัน สุดท้าย นายกฯ ชู Relevance หรือความเกี่ยวข้องของความร่วมมือต่อชีวิตประจำวันของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้ฝึกงานหรือศึกษาในสถาบันรัสเซีย รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและศิลปะ จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองภูมิภาคไม่ใช่เพียงแค่ระดับรัฐบาลเท่านั้น แต่แฝงไปถึงการเชื่อมโยงทางสังคมที่ลึกซึ้งและยั่งยืน นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียและนายเฟอร์ดีนันท์ โรมัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ร่วมยืนยันถึงความสำคัญของแนวคิด 3Rs นี้และพร้อมสนับสนุนโครงการร่วมหลายด้านเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความมั่นคงและโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียน‑รัสเซียในอนาคตอันใกล
อาเซียน‑รัสเซีย 3Rs Regionalism Resilience Relevance
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