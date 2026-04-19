นายกฯ นำทัพรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงใหม่ ขับเคลื่อนแก้ปัญหาไฟป่า-PM2.5 ระดับชาติ

📆4/19/2026 3:19 AM
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 อย่างครอบคลุม โดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเกษตร สุขภาพ และการจัดการไฟป่า พร้อมผลักดันศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 ภายหลังการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ณ จังหวัด เชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำทีมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐมนตรีกลุ่มคลัสเตอร์ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ ลงพื้นที่อย่างเป็นทางการ เพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.

5) ซึ่งยังคงเป็นปัญหาวิกฤตที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การเดินทางครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรง โดยมีรัฐมนตรีระดับสูงร่วมคณะ อาทิ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย การประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน สะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนและความสำคัญที่รัฐบาลให้แก่ปัญหานี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการกำหนดนโยบายและข้อสั่งการเชิงรุก เพื่อยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ครอบคลุมในหลากหลายมิติ นอกจากการเน้นย้ำมาตรการที่มุ่งเป้าไปที่ภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริมเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่สูง และการพิจารณามาตรการที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่อาจมีกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับการเผา ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมนี้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีต่อสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงตามภารกิจ และรัฐมนตรีกลุ่มคลัสเตอร์ที่สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการ เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกมิติภัยพิบัติ ตั้งแต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว ไปจนถึงด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การเตรียมพร้อมและวางแผนการช่วยเหลือและสนับสนุนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด รัฐบาลได้ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความร่วมมือภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการในระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งหวังที่จะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะเฉพาะหน้า และที่สำคัญยิ่งกว่าคือการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและอากาศที่สะอาดสำหรับประชาชนทุกคน ในวันเดียวกัน (17 เมษายน 2569) เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารร่วมด้วย การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดันให้สวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญ การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ฯ ให้มีศักยภาพสูงสุด ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเท

