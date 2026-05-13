นายกฯ อนุทิน บุกภูเก็ตทวงคืนหาดฟรีด้อม สั่งกวาดล้างผู้มีอิทธิพลบุกรุกที่สาธารณะ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีด้อม จ.ภูเก็ต ติดตามการจับกุมผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะที่ยืดเยื้อมา 20 ปี พร้อมขอโทษประชาชนที่ช่วยเหลือล่าช้าและสั่งการฝ่ายความมั่นคงคุ้มครองชาวบ้านจากกลุ่มผู้มีอิทธิพล
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต ในช่วงเวลา 17.00 น.
เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการจับกุมและดำเนินคดีกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะบริเวณหาดฟรีด้อม ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเมื่อเดินทางถึงหาดฟรีด้อม พบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับพร้อมทั้งถือป้ายให้กำลังใจรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน โดยนายอำเภอเมืองภูเก็ตได้รายงานข้อเท็จจริงว่า ปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีด้อมนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.
ศ. 2552 ซึ่งกินระยะเวลานานเกือบ 20 ปี โดยมีกลุ่มบุคคลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การก่อสร้างร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงการปล่อยเช่าพื้นที่และขายกิจการให้กับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมที่น่ารังเกียจคือการจัดเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในราคา 100 ถึง 300 บาท เพื่อแลกกับการเข้าไปชมความงามของชายหาด ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะอย่างร้ายแรง จนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการขั้นเด็ดขาดนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมายรวมทั้งสิ้น 23 คดี ในระหว่างการรับฟังรายงาน นายกรัฐมนตรีได้แสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาต่อเจ้าหน้าที่รัฐว่า เหตุใดจึงปล่อยให้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะดำเนินต่อเนื่องมายาวนานหลายสิบปี และที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง ซึ่งทางนายอำเภอเมืองภูเก็ตได้ชี้แจงว่า ทางราชการได้มีการตรวจยึดพื้นที่และมีการแจ้งความดำเนินคดีมาโดยตลอดในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่ปัญหาหลักคือเมื่อดำเนินคดีเสร็จสิ้น กลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้มักจะกลับมาบุกรุกและกระทำการซ้ำเดิมอีกครั้ง ภายหลังจากการรับฟังรายงาน นายกรัฐมนตรีได้เดินลงไปพบปะกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกรุกล้ำที่ดิน ซึ่งมีชาวบ้านบางรายถือป้ายข้อความร้องขอความช่วยเหลือระบุว่า นายกฯ ช่วยที ด้วยความหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาได้ โดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำทีมงานมาอย่างครบถ้วน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำกับดูแลกรมป่าไม้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลกรมที่ดินและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าจากนี้ไปจะไม่มีการข่มขู่หรือคุกคามจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลอีก เพราะผู้กระทำผิดได้ถูกจับกุมและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว บรรยากาศในช่วงการสนทนาเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกังวลใจของชาวบ้าน โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสอบถามเรื่องการแจ้งความดำเนินคดี ประชาชนได้สารภาพว่ามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากผู้บุกรุกเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และได้แสดงหลักฐานรูปภาพผู้มีอิทธิพลผ่านโทรศัพท์มือถือให้นายกรัฐมนตรีดู ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้นายกรัฐมนตรีถึงกับยกมือไหว้ขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจ โดยกล่าวว่าตนเองและทีมงานขออภัยที่เข้ามาช่วยเหลือล่าช้า และย้ำว่าประชาชนไม่ต้องขอความเมตตาจากรัฐบาล เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชน และรัฐบาลเองต่างหากที่ต้องขอโทษที่ปล่อยให้เรื่องนี้ยืดเยื้อ โดยนายกรัฐมนตรีประกาศกร้าวว่าเรื่องอิทธิพลในพื้นที่ต้องจบสิ้นลงตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งแสดงจุดยืนชัดเจนในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าข้าราชการสูงสุดว่าตนอยู่ข้างประชาชน และเชื่อว่าข้าราชการที่ดีจะไม่มีใครกล้าเลือกอยู่ข้างผู้มีอิทธิพลที่ทำผิดกฎหมาย พร้อมกันนี้ได้เรียกปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาสมทบในวงสนทนา เพื่อกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาหากประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัย ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำหลักการว่า พื้นที่ที่เป็นของหลวงจะต้องกลับมาเป็นของหลวงอย่างเด็ดขาด ส่วนในกรณีของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยมาเดิมและได้รับความเสียหายจากการบุกรุกที่ดินของกลุ่มอิทธิพล รัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพดี นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน. ) ทหาร ฝ่ายปกครอง นายอำเภอ และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.
) เข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตตามปกติได้ โดยย้ำว่าผู้ที่กระทำผิดจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไป ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่หลวง การขับไล่ชาวบ้านที่สุจริต หรือการใช้กำลังข่มขู่ทำร้ายร่างกาย ซึ่งถือเป็นความผิดหลายกระทงที่ต้องได้รับโทษจำคุก และขอให้ประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติที่อาจจะทำผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้รีบเข้าแจ้งความและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงในประเด็นอื่นๆ เช่น กรณีแรงงานไทยใน 4 จังหวัดที่ถูกเกาหลีใต้สั่งแบน โดยระบุว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้หากกระทำผิดกฎหมายเอง และยืนยันว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูเก็ตยังคงปกติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ แม้จะมีกรณีชายชาวจีนพกพาอาวุธสงครามแต่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดแล้
ภูเก็ต หาดฟรีด้อม บุกรุกที่ดินสาธารณะ อนุทิน ชาญวีรกูล ปราบผู้มีอิทธิพล
