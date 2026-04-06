นายกฯ เน้นย้ำความสำคัญของการประชุม ครม. เร่งพิจารณาร่างแถลงนโยบายรัฐบาลและมาตรการประหยัดพลังงาน

นายอนุทิน เน้นย้ำความสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมสั่งการให้เร่งพิจารณาร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาล, มาตรการประหยัดพลังงาน, และการสร้างความมั่นคงด้านยา
นายอนุทินกล่าวว่า ในการประชุมรัฐมนตรีทุกครั้ง ซึ่งจะประชุมกันทุกวันอังคารจะเริ่มประชุมคณะมนตรีในเวลา 10:00 น.
ก่อนถึงเวลาประชุมรัฐมนตรี หากท่านรัฐมนตรีท่านใดมีความประสงค์ที่จะหารือระหว่างกัน หรือ ต้องการที่จะหารือกับตัวนายกรัฐมนตรี ก็ขอให้ทุกท่านได้แจ้งมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ โดยพร้อมที่จะพบกับทุกท่านและก็พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เจตนารมณ์ของท่านบรรลุผลสำเร็จทุกประการ ขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในการเป็นคณะรัฐบาลของเรา ต้องกราบเรียนตรง ๆ ว่าตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นนายกฯ หรือเป็นนายกฯ มาแล้วในช่วงรัฐบาลหนู 1 เมื่อสัก 5 เดือนที่แล้ว จะเห็นได้ว่าท่านเลขาธิการคณะมนตรี จะประกาศผู้ลาประชุมอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ครบองค์ประชุมครบทุกคนจริงๆ นั้น เกิดขึ้นเฉพาะวันแรก หลังจากนั้นก็จะมีภารกิจอยู่เสมอ ผมต้องกราบขอความร่วมมือจริงๆ ว่า ถ้าเรามาประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้ เราทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ ครม.ที่เราจะต้องมาปรึกษาหารือกัน เราไม่ใช่ตรายาง เราไม่ใช่สแตมป์ เราต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทำให้สิ่งที่จะเป็นมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเกิดเป็นพลังและเกิดความถูกต้อง ดังนั้นจึงขอให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ยกเว้นท่านที่มีภารกิจไปเดินทางไปต่างประเทศในหน้าที่ราชการ หรือภารกิจในการไปเข้าเวร หรือภารกิจที่จะต้องไปถวายงานของพระบรมวงศานุวงศ์ ก็ขอให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยพร้อมเพรียงกัน อย่าให้เป็นแบบว่าวันนี้แฟ้มเยอะ วันนี้ก็เลยขอไม่เข้า ขอเซ็นแฟ้มอยู่ที่กระทรวง วันนี้นัดประชุมพอดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กระทรวง ซึ่งขอให้ทุกท่านลงในตารางนัดเลยว่าเรามีการประชุมรัฐมนตรีทุกวันอังคารเวลา 10:00 น. ซึ่งผมก็จะพยายามที่จะดำเนินการประชุมไม่ให้เกินเวลา 12:00 น. นายอนุทิน กล่าวว่า ในคณะรัฐบาลที่ผ่านมา 2-3 ชุด เห็นว่าท่านอดีตนายกฯ ทุกท่านทำการกำกับ ควบคุมการประชุมให้การประชุมคณะมนตรีไม่ได้ใช้เวลานานมากข้ามช่วงกลางวันไป ซึ่งก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพ ก็จะพยายามดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรีให้อยู่ภายใต้เวลาที่กำหนด ยกเว้นจะมีเรื่องที่มีความสำคัญมากๆ หรือว่าในวันไหนที่มีวาระที่จะให้คณะรัฐมนตรีเข้ามาพิจารณามากเกินปกติจะว่ากันเป็นครั้ง นอกจากนั้นก็คงไม่มีอะไรที่เราจะต้องมีความวิตกกังวล ด้วยความที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว ผมว่าแทบทุกท่าน ยกเว้นรัฐมนตรีท่านใหม่ ซึ่งหลายท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะฉะนั้นเราจะมีความคุ้นเคย มีความรู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าการทำงานของพวกเราจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และอย่างที่เรียน มีปัญหาใดๆ ตัวผมพร้อมเสมอในการที่จะช่วยเหลือพวกท่านในการแก้ปัญหาให้ทุกภารกิจของพวกท่านได้ประสบผลสำเร็จ นายกฯ ระบุว่า วันนี้เป็นการประชุม ครม. นัดพิเศษ ทุกคนจะร่วมกันพิจารณาร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยได้ประสานประธานรัฐสภาแล้วเบื้องต้น และได้แจ้งย้ำมาว่าถ้าวันนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีได้เห็นชอบในร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลแล้ว ก็ขอให้ทางท่านเลขา ครม. ได้ทำการส่งเรื่องที่จะขอให้ทำการนัดประชุมรัฐสภาโดยทันที ไม่จำเป็นต้องรอถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อที่จะได้กำหนดวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาต่อไป รวมถึงจะมีการตกลงเรื่องแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ นอกจากนั้นสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน การช่วยกันประหยัดพลังงานก็ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน โดยเฉพาะภาครัฐที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ผมจึงได้มีข้อสั่งการก่อนหน้านี้ และก็ให้ถือปฏิบัติต่อไปว่าขอให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในการประชุมที่ผ่านมา กล่าวคือเป็นข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีครั้งที่แล้ว แต่มติก็ยังมีผลอยู่ ในเรื่อง work from home และ work from anywhere ด้วย เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยกรณีที่หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องระบบไอที ก็ขอมอบหมายให้ทางกระทรวงดิจิทัล สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดผล และก็ขอให้ทางสำนักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณด้วย หากมีความจำเป็น ขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีทุกท่านได้ช่วยกันกำกับดูแลให้นโยบายการ Work from home และ work from anywhere ให้มีผลเป็นรูปธรรมด้วย เพื่อการประหยัดพลังงาน และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับพี่น้องประชาชนต่อไป ในขณะเดียวกันก็ขอให้ทางสำนักงานปลัด สำนักนายก หรือ สปน. ได้ปรับปรุงระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยรถราชการ ก็ขอให้ปรับปรุงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ โดยให้มีทางเลือกสำหรับยานยนต์ในอนาคตด้วย เช่น ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งไฮโดรเจน และก็ขอฝากทางท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงอว. ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทางท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจะได้ออกระเบียบว่าด้วยรถราชการออกมาให้เกิดความเป็นประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันยังขอให้กระทรวงสาธารณสุขกำชับและทำความพร้อม พราะว่าในวิกฤตการณ์เช่นนี้ อาจจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งยา การขาดแคลนของยา แม้กระทั่งเรื่องของ packaging ซึ่งต้องใช้วัสดุที่มันเกี่ยวเนื่องกับ กลั่นน้ำมัน ก็ขอให้ทาง รมว.สาธารณสุขได้กำชับและก็สร้างความมั่นคงทางยาให้เกิดขึ้นในประเทศของเราให้ได้ มีหลายๆ กรณีที่เรายังไม่ได้ใช้ยารักษาโรคที่ผลิตในประเทศอย่างเต็มที่ ก็ขอให้ท่านได้เร่งแก้กฎระเบียบ และก็ให้มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ยารักษาโรคที่ผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ ครม. รับทราบเพิ่มเติมนั้น นายอนุทินกล่าวว่า จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการเมืองและข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตร
