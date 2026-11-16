นายกฯ อนุทิน สวมชุด Piña ภูษณีร่วมงานเลี้ยง Gala Dinner อาเซียนครั้งที่ 49
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล และภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ Gala Dinner ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 49 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยนางธนนนท์ สวมชุดออกแบบโดย Cary Santiago จากผ้า Piña พิเศษ 4 เดือน
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ นาง ธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ หรือ Gala Dinner ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน
รายละเอียดงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำอาเซียนครั้งที่ 49
งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นเจ้าภาพโดย ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานะ ประธานอาเซียน และเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน โดยบรรยากาศการต้อนรับผู้นำและภริยาจากทั้ง 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน จากทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์เป็นไปอย่างน่าประทับใจAlso readASUS เปิดแคมเปญ ASUS AI เครื่องแรกเพื่อคนไทย รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 11,380 บาท
ชุด Piña ภูษณีออกแบบโดย Cary Santiago
นายกรัฐมนตรีและภริยา สวมชุดประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ที่ฝ่ายฟิลิปปินส์จัดเตรียมให้แก่คู่สมรสของผู้นำแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยได้ Cary Santiago ดีไซเนอร์ชื่อดัง มารับหน้าที่ออกแบบ ชุดภริยาของนายกรัฐมนตรีนี้ตัดเย็บจากเส้นใยใบสับปะรด หรือ "Piña" สิ่งทอพื้นเมืองของฟิลิปปินส์
ซึ่งใช้เวลาทออย่างประณีตราว 4 เดือน ก่อนนำมาตัดเย็บด้วยเทคนิคเฉพาะ ผสมผสานงานหัตถศิลป์ของฟิลิปปินส์เข้ากับรายละเอียดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะและลวดลายไทยอย่างลงตัว ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้สะท้อนถึงความประณีตและความตั้งใจในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ
กระเป๋าที่ระลึกจากภริยาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
นอกจากความพิเศษของชุดแล้ว ยังมีความพิเศษยังอยู่ที่กระเป๋าที่เลือกถือคู่กับชุดในค่ำคืนนี้ ของนธนนนท์ ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่ ลิซา อาราเนตา-มาร์กอส ภริยาของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ "บองบอง" มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ มอบให้ในการประชุมอาเซียนครั้งก่อนที่เมืองเซบู
ทั้งชุดและกระเป๋าจึงไม่ใช่เพียงองค์ประกอบของแฟชั่น แต่ยังบอกเล่ามิตรภาพและความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ผ่านรายละเอียดเล็กๆ ที่มีความหมายในค่ำคืนสำคัญ ซึ่งการนำของสะสมที่มีคุณค่าทางจิตใจมาสวมใส่แสดงถึงความเคารพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
การแสดงวัฒนธรรมและรถสามล้อไฟฟ้า e-trike
ทั้งนี้บรรยากาศการต้อนรับผู้นำและภริยาจากทั้ง 11 ประเทศสมาชิกอาเซียน จากทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์เป็นไปอย่างน่าประทับใจ โดยมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงามตระการตามาต้อนรับ และเพิ่มสีสันด้วยการจัดรถสามล้อไฟฟ้า e-trike ให้ผู้นำนั่งอีกด้วย
การเลือกใช้อัตสาหกรรมสร้างสรรค์และการแสดงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในงานเลี้ยงครั้งนี้ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้软 diplomacy หรือการทูตทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญในปฏิทินการเจรจาของผู้นำอาเซียน ซึ่งนอกจากความบันเทิงและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด
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