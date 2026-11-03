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นายกเมืองพัทยาสั่งรื้อแผงเหล็กหน้า Waterfront ย้ำเป็นที่สาธารณะ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
นายกเมืองพัทยาสั่งรื้อแผงเหล็กหน้า Waterfront ย้ำเป็นที่สาธารณะ
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ · เมืองพัทยา · โครงการวอเตอร์ฟรอนต์
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นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นำทีมรื้อแผงเหล็กหน้าโครงการ Waterfront ที่กีดขวางทางสาธารณะ เตรียมดำเนินคดีกับบริษัทบาลีฮาย พร้อมเร่งกรมที่ดินชี้สถานะที่ดินเพื่อกำหนดอนาคตอาคารที่ยังค้างการก่อสร้าง

เหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมถนนหน้า โครงการวอเตอร์ฟรอนต์ (Waterfront) ใกล้ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย อำเภอเมืองชลบุรี ได้ทวีความตึงเครียดขึ้นเมื่อพบมีการนำแผงเหล็กมาตั้งกั้นพื้นที่สาธารณะซ้ำ แม้ทางการจะสั่งการก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุด นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายก เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่亲自นำทีมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมดทันที เพื่อรักษาสิทธิ์ของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง

ปฏิบัติการรื้อถอนแผงเหล็กหน้า Waterfront

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2567 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เดินทางไปยังบริเวณหน้าโครงการวอเตอร์ฟรอนต์ ใกล้ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอบางละมุง ผู้แทนหน่วยงานเจ้าท่า ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในจุดที่มีการนำแผงเหล็กมาตั้งขวางทางริมถนนอย่างผิดกฎหมาย

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จากการตรวจสอบพบว่ามีแผงเหล็กถูกนำมาตั้งกีดขวางพื้นที่ริมถนน ซึ่งเมืองพัทยาได้ยืนยันชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่ทันที โดยไม่ยอมรับเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้ทางสาธารณะ

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมแผงเหล็กทั้งหมดเพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจ โดยมีการบันทึกหลักฐานไว้เป็นของกลาง เพื่อเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งสิ่งกีดขวางดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่ง此举แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในการรักษา秩序สาธารณะ

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จุดยืนเมืองพัทยาและข้อพิพาทกับบริษัทบาลีฮาย

นายปรเมศวร์ เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยติดประกาศแจ้งเตือนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางภายในระยะเวลา 15 วัน ซึ่งครบกำหนดตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ โดยทางการได้เชิญตัวแทนของบริษัทบาลีฮาย จำกัด เข้าหารือเพื่อแก้ปัญหา แต่กลับพบว่ามีการนำแผงเหล็กมาตั้งกีดขวางเพิ่มแม้ว่าจะมีการเจรจาแล้ว

ก่อนหน้านี้ในการเจรจา representatives ของบริษัทบาลีฮาย จำกัด ได้ให้สัญญาว่าจะเคลียร์พื้นที่และเคลื่อนย้ายเรือที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวออกไป แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งกลับพบว่ามีสิ่งกีดขวางใหม่เกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการรื้อถอนอีกครั้งในขณะนี้

ในประเด็นข้อพิพาทเรื่องสิทธิ์ในที่ดิน นายปรเมศวร์ ยืนยันจุดยืนของเมืองพัทยาว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นทางสาธารณะมาตั้งแต่อดีต แม้ที่ผ่านมาจะมีข้อเสนอให้ยกมอบพื้นที่ให้กับเมืองพัทยา แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับโดยทันทีเนื่องจากมองว่าเป็นสาธารณะอยู่แล้ว ขณะเดียวกันบริษัทบาลีฮาย จำกัด ยังคงอ้างสิทธิ์ในที่ดินส่วนนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้กำหนดนัดหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ณ สำนักงานอัยการ เพื่อหาแนวทางยุติข้อพิพาทนี้อย่างยั่งยืน

รอคำตอบจากกรมที่ดินเพื่อชี้ชะตาอาคารก่อสร้างค้าง

สำหรับโครงการวอเตอร์ฟรอนต์ ซึ่งเป็นอาคารสูงที่ก่อสร้างค้างมาเป็นเวลานานหลายปี สถานะทางกฎหมายยังเป็นประเด็นสำคัญที่รอคำชี้ขาด นายปรเมศวร์ ระบุว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร่วมกับกรมที่ดินและเมืองพัทยา พิจารณาประเด็นสถานะที่ดิน โดยมีความสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการเป็นพื้นที่สาธารณะและประเด็นการเพิกถอนโฉนดที่ดิน

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อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติอย่างเป็นทางการจากกรมที่ดิน ส่งผลให้การบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับตัวอาคารยังไม่สามารถเดินหน้าไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายได้ ซึ่งความล่าช้านี้ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่โดยรวม

นายกเมืองพัทยาระบุว่าหากผลการพิจารณาในขั้นต่อไปยืนยันว่าที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ เมืองพัทยาจะมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการสั่งรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาด เพื่อคืนพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม

ในทางกลับกัน หากมีข้อยุติทางกฎหมายว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบาลีฮาย จำกัด เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการยื่นขอแก้ไขดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายผังเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อความชัดเจนและเร่งรัดกระบวนการ นายปรเมศวร์ ระบุว่าเมืองพัทยาจะทำหนังสือถึงกรมที่ดินอีกครั้งเพื่อบังคับให้ชี้ขาดเรื่องสถานะกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุด เนื่องจากประเด็นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดแนวทางจัดการโครงการที่ยืดเยื้อมานานหลายปีให้เสร็จสิ้นและนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและนักท่องเที่ยว

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เมืองพัทยา โครงการวอเตอร์ฟรอนต์ บริษัทบาลีฮาย จำกัด กรมที่ดิน ท่าเรือแหลมบาลีฮาย อำเภอบางละมุง

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