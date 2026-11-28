นายกฯ อนุทิน รับมอบตำแหน่งประธาน ACMECS วาระ 2570-2571 เน้นนวัตกรรมและความไว้วางใจ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รับมอบตำแหน่งประธาน ACMECS วาระปี 2570-2571 จากเมียนมา พร้อมประกาศนโยบายผลักดันแผนแม่บทใหม่ 5 ปี และจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนประเทศไทย รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ( ACMECS) วาระปี 2570-2571 ต่อจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา ในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 11
พิธีรับมอบตำแหน่งดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 339 ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม ในกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับวาระการเปลี่ยนผ่าน leadership ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นทางการAlso readนายกฯ อนุทิน รับไม้ต่อประธาน ACMECS ปี 2570-2571 ที่เวียดนาม
นโยบายความไว้วางใจและนวัตกรรมข้ามพรมแดน
นายกรัฐมนตรีระบุว่าการดำรงตำแหน่งประธาน ACMECS ของไทยจะยึดหลักสำคัญ 2 ประการ คือ การเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศสมาชิก และการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอนุภูมิภาค
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่มุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS มาอย่างแข็งขันตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และยืนยันว่าประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับตำแหน่งนี้ โดยมุ่งเน้นให้ ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือที่สร้างผลในทางปฏิบัติจริง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนในพื้นที่
ในการกล่าวถ้อยแถลง นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การผสานความไว้วางใจเข้ากับนวัตกรรมจะช่วยสร้างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในทุกประเทศสมาชิกอย่างยั่งยืน
มาตรการ 3 ด้านขับเคลื่อนความร่วมมือระยะใหม่
นายกรัฐมนตรียกมาตรการสำคัญ 3 ประการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ACMECS ได้แก่ การจัดทำแผนแม่บท ACMECS ฉบับใหม่ระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2571 โดยต่อยอดงานของคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเน้นโครงการที่สร้างประโยชน์ในวงกว้าง
มาตรการที่สองคือการผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS (ACMECS Development Fund) เพื่อขับเคลื่อนพันธกรณีและความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศสมาชิกไปสู่การปฏิบัติจริง พร้อมเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้
มาตรการที่สามคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักเลขาธิการชั่วคราว ACMECS โดยรัฐบาลไทยจะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกและสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเลขาธิการ
การจัดตั้งคณะกรรมการและโครงสร้างการบริหาร
นายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสำเร็จของ ACMECS ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและความเป็นเจ้าของร่วมกันของทุกประเทศสมาชิก ซึ่งไทยจะจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ACMECS ณ กรุงเทพฯ (Bangkok Steering Committee)
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก ACMECS ประจำประเทศไทย และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา มีหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างการประชุมผู้นำระดับสูง
นายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกและหุ้นส่วนทุกฝ่ายตลอดวาระการดำรงตำแหน่งประธาน ACMECS เพื่อผลักดันประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสำคัญร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
การเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตของ ACMECS และการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถนำพาความร่วมมือนี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในภูมิภาคนี้
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