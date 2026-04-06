นายกฯ อนุทิน ลั่น! ครม.ใหม่ ลุยงานทันที ไม่มีฮันนีมูนพีเรียด รับมือวิกฤตโลก

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ประกาศให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมย้ำไม่มีช่วง 'ฮันนีมูนพีเรียด' เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นย้ำการทำงานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประโยชน์ของประชาชน
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับ คณะรัฐมนตรี (ครม.
) ชุดใหม่หลังเสร็จสิ้นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และประกาศให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที โดยไม่มีช่วง 'ฮันนีมูนพีเรียด' เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทย ท่านนายกฯ เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด พร้อมทั้งกำชับให้รัฐมนตรีทุกคนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงของตนเองอย่างเต็มที่ในวันถัดไปหลังจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต\นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย การไม่มีช่วง 'ฮันนีมูนพีเรียด' สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยท่านนายกฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของพระบรมราชโวาทที่ได้รับ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารประเทศ พร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกพรรคหรือฝ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการช่วยเหลือประชาชน\ในการบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประชุมทุกวันอังคาร เวลา 10.00 น. และจะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีหารือล่วงหน้าผ่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ท่านนายกฯ ยังได้กำชับให้รัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญ เช่น ภารกิจต่างประเทศ หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะควบคุมระยะเวลาการประชุมให้ไม่เกิน 12.00 น. เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นสิริมงคลในการได้รับพระบรมราชโอวาท และขอให้รัฐมนตรีทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาช
