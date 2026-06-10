นายกฯ ประชุม ครม. หลังกลับจากเวียดนาม ดันความร่วมมือระหว่างประเทศ-เอฟทีเอภูฏาน เคาะพัฒนาพื้นที่รถไฟฟ้าสีส้ม 56 แห่ง

การประชุมคณะรัฐมนตรีภายหลังการเยือนเวียดนามมีวาระสำคัญหลายด้าน อาทิ ความตกลงการค้าเสรีกับภูฏาน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าสีส้ม 56 แห่ง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดน่าน และมาตรการรับมือฤดูฝน
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. ) ซึ่งถูกเลื่อนมาจากวันอังคารที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องด้วยภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเข้าร่วมการประชุม ASEAN Future Forum (AFF) ซึ่งเป็นเวทีที่เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน การประชุม ครม.
ในครั้งนี้ครอบคลุมวาระสำคัญหลายด้าน ตั้งแต่ความร่วมมือระหว่างประเทศ การค้า การคมนาคม การศึกษา ไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมีประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ อาทิ การเสนอจัดทำบันทึกความเข้าใจกับสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกหารือทางการเมืองระหว่างไทยและมอลตา ซึ่งเป็นประเทศในยุโรปที่มีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างไทยกับกัวเตมาลา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอให้ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีไทย-ภูฏาน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการระหว่างกัน รวมถึงการขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษาและการสร้างความเท่าเทียมในสังคม ด้านกระทรวงคมนาคม เสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.
) ดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี รวมถึงพื้นที่ทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง รวมทั้งสิ้น 56 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐและเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีการเสนอเปลี่ยนวิธีดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415 สายพังงา-อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากรูปแบบจ้างเหมาเป็นการดำเนินการโดยกรมทางหลวงเอง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง รวมถึงการขออนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี ปี 2569 ซึ่งจะเป็นงานระดับนานาชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากวาระที่ต้องพิจารณาแล้ว ยังมีวาระเพื่อทราบที่สำคัญ อาทิ รายงานผลการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ากำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน และจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2569 ที่เน้นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำท่วมและดินถล่ม และความคืบหน้าการปฏิรูปงานตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดปัญหาการทุจริต ด้านกระทรวงการคลังเสนอรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2569 ไตรมาสแรก ตลอดจนสรุปข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดอากรและพื้นที่เชิงพาณิชย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกตรวจสอบโดยสื่อมวลชนและองค์กรต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ครม.
ยังรับทราบรายงานด้านการเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2570 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยื
การประชุม ครม. ความร่วมมือระหว่างประเทศ การค้าเสรี รถไฟฟ้าสีส้ม ฤดูฝน
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