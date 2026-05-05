นายกฯ เผย ครม.มีมติยกเลิก MOU44 กับกัมพูชา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิก MOU44 เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนในไหล่ทวีปกับกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการตัดสินใจนี้จะไม่กระทบต่อสถานการณ์ชายแดน และจะมีการเจรจาใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยแจ้งว่า ครม.
มีมติเห็นชอบยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับซ้อนในไหล่ทวีประหว่างไทยและกัมพูชา การตัดสินใจนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่มีอยู่ แต่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก MOU44 ดำเนินมากว่า 25 ปีแล้วยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ รัฐบาลจึงพิจารณาว่าการยกเลิก MOU เดิมจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกัน การยกเลิก MOU44 จะเป็นการสร้างบริบทใหม่สำหรับการเจรจา และรัฐบาลไทยมั่นใจว่าจะสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้สูงสุด นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การยกเลิก MOU44 ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยต้องการสร้างความขัดแย้งกับกัมพูชา แต่เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชา และพร้อมที่จะเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติวิธี หากมีการเจรจาใหม่ รัฐบาลไทยจะเสนอให้มีการทำ MOU ฉบับใหม่ เช่น MOU70 แทน MOU44 เดิม โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองประเทศ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงนโยบาย Thailand First ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นอันดับแรก และมั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนของสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นายกรัฐมนตรีระบุว่า กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวล สถานการณ์ตามแนวชายแดนดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ รัฐบาลไทยไม่ได้ประมาท และพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การยกเลิก MOU44 ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดน เนื่องจากกองทัพไทยมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงของประเทศอยู่แล้ว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าจะมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกับผู้นำกัมพูชา ซึ่งประเทศไทยไม่มีปัญหาในการหารือเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นการพบปะหารือตามปกติ และรัฐบาลไทยพร้อมที่จะสร้างความเข้าใจอันดีกับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติวิธี การยกเลิก MOU44 เป็นการเริ่มต้นใหม่ในการเจรจา และรัฐบาลไทยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไท
(Exclusive) ผู้ช่วย รมต.กต.ย้ำฉีก MOU44 ไม่ทำให้จบปัญหาพื้นที่ทับซ้อน(Exclusive) ผู้ช่วย รมต.กต.ย้ำการยกเลิก MOU44 ไม่ทำให้จบปัญหาพื้นที่ทับซ้อน แถมตัดกลไกเจรจา - ยืนยันการดำเนินการตาม MOU44 เป็นแนวทางที่ดีที่สุด - ลั่น! รักษาผลประโยชน์ชาติ-ปชช.
“รัศม์ ชาลีจันทร์” ลั่นปม MOU44 ต้องรักษาผลประโยชน์ชาติ-ประชาชนผู้ช่วย รมต.กต.ย้ำการยกเลิก MOU44 ไม่ทำให้จบปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ยืนยันเกาะกูดเป็นของไทย ย้ำการดำเนินการตาม MOU44 เป็นแนวทางที่ดีที่สุด
'รัศม์' ย้ำการยกเลิกMOU44 ไม่ทำให้จบปัญหาพื้นที่ทับซ้อน'รัศม์ ชาลีจันทร์' ผู้ช่วย รมต.กต.ย้ำการยกเลิก MOU44 ไม่ทำให้จบปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และตัดกลไกการเจรจา - ยืนยันการดำเนินการตาม MOU44 เป็นแนวทางที่ดีที่สุด - ลั่น! ต้องรักษาผลประโยชน์ชาติ-ปชช.
สารตั้งต้นMOU44 จะกลายเป็น ICU สำหรับรัฐบาลแพทองธาร ให้ซ้ำรอยประวัติศาสตร์รัฐบาลพ่อและอาหรือไม่ เมื่อ สนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกมาแอ็กชั่นชิมลางเข้าไปเหยียบทำเนียบรัฐบาล ขู่ฮึ่มๆจะพาประชาชนลงถนนหากไม่ยกเลิก MOU44 โดยขีดเส้นกลับมาฟังคำตอบภายใน15 วัน ทำให้บรรยากาศการเมืองไทยอยู่ในภาวะอึมครึม อบอวลไปด้วยกลิ่นรัฐประหาร โดยมี...
กต.เปิดเวทีไขข้อเท็จจริง MOU44 หลายฝ่ายเห็นพ้องประโยชน์กต.เปิดเวทีไขข้อเท็จจริง OCA ไทย-กัมพูชา – หลายฝ่ายเห็นพ้องประโยชน์ MOU44 เป็นไปตาม กม.ระหว่างประเทศ ไม่ขัดพระบรมราชโองการไหล่ทวีป หวั่นไทยยกเลิกฝ่ายเดียวจะผิด กม.โลก – เตือนฉีก MOU44 ระวังเข้าทางกลุ่มจ้องฮุบสัมปทาน – กต.
โฆษก กมธ. MOU43-44 เผยศึกษาเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปยกเลิกหรือไม่โฆษก กมธ. MOU43-44 เปิดเผยความคืบหน้าการศึกษา MOU43 และ MOU44 โดยระบุว่าการศึกษา MOU43 เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะยกเลิกหรือไม่ เนื่องจากมีความเห็นที่แตกต่างกัน 2 ฝ่าย ส่วน MOU44 อยู่ระหว่างการศึกษา โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงความท้าทายในการสื่อสารข้อมูลแก่ประชาชน และความสำคัญของการพิจารณาข้อมูลจากทุกฝ่าย
