นายกฯ เผย ครม.มีมติยกเลิก MOU44 กับกัมพูชา

📆5/5/2026 7:12 AM
📰ThaiPBS
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิก MOU44 เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนในไหล่ทวีปกับกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการตัดสินใจนี้จะไม่กระทบต่อสถานการณ์ชายแดน และจะมีการเจรจาใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยแจ้งว่า ครม.

มีมติเห็นชอบยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2544 ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับซ้อนในไหล่ทวีประหว่างไทยและกัมพูชา การตัดสินใจนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่มีอยู่ แต่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก MOU44 ดำเนินมากว่า 25 ปีแล้วยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ รัฐบาลจึงพิจารณาว่าการยกเลิก MOU เดิมจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกัน การยกเลิก MOU44 จะเป็นการสร้างบริบทใหม่สำหรับการเจรจา และรัฐบาลไทยมั่นใจว่าจะสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้สูงสุด นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า การยกเลิก MOU44 ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยต้องการสร้างความขัดแย้งกับกัมพูชา แต่เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชา และพร้อมที่จะเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติวิธี หากมีการเจรจาใหม่ รัฐบาลไทยจะเสนอให้มีการทำ MOU ฉบับใหม่ เช่น MOU70 แทน MOU44 เดิม โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองประเทศ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงนโยบาย Thailand First ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นอันดับแรก และมั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ ในส่วนของสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นายกรัฐมนตรีระบุว่า กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และไม่มีสิ่งใดที่ต้องกังวล สถานการณ์ตามแนวชายแดนดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ รัฐบาลไทยไม่ได้ประมาท และพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การยกเลิก MOU44 ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดน เนื่องจากกองทัพไทยมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงของประเทศอยู่แล้ว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยระบุว่าจะมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกับผู้นำกัมพูชา ซึ่งประเทศไทยไม่มีปัญหาในการหารือเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นการพบปะหารือตามปกติ และรัฐบาลไทยพร้อมที่จะสร้างความเข้าใจอันดีกับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติวิธี การยกเลิก MOU44 เป็นการเริ่มต้นใหม่ในการเจรจา และรัฐบาลไทยจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไท

