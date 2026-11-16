นายกฯ เผยเจรจาภาษีกับทรัมป์จบแล้ว เตรียมลงนามแถลงการณ์ร่วมพรุ่งนี้
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเจรจายุติแล้ว พร้อมลงนามแถลงการณ์ร่วมวันที่ 17 พฤศจิกายน ย้ำผลประโยชน์ร่วมไทย-สหรัฐฯ พร้อมสั่งติดตามเหตุไฟไหม้ภูเก็ต
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย แจ้งกำหนดการพบหารือกับนาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันพรุ่งนี้ (17 พ.ย.) ว่าการเจรจาสาระสำคัญเกี่ยวกับความตกลงการค้าต่างตอบแทนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะมีการลงนามใน แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เพื่อประกาศความคืบหน้าของข้อตกลงดังกล่าว
ความคืบหน้าการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ
นายอนุทิน ยืนยันว่าสาระสำคัญของการเจรจาได้จบลงแล้ว ซึ่งหากมีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมในวันนี้ (17 พ.ย.) จะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับฝ่ายธุรกิจและประชาชน โดยในช่วงที่รอการยกร่างและลงนามในสัญญาฉบับจริง ซึ่งเป็นงานด้านกฎหมายนั้น ยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่ออัตราภาษีสินค้า และไม่มีกำหนดเวลา (Deadline) หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นทันทีจากการลงนามในแถลงการณ์ร่วมครั้งนี้Also readจอมหลุดโชว์ภาพต้นแบบ iPhone 17, 17 Air, 17 Pro และ 17 Pro Max ดีไซน์ต่างกันชัดเจนทุกรุ่น !!
นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าทุกเงื่อนไขต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นหลัก จึงจะทำการลงนามได้ โดยไม่มองว่าข้อตกลงนี้จะเอื้อประโยชน์เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งเมื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน ความเห็นชอบต่าง ๆ ก็ย่อมง่ายขึ้น สำหรับประเด็นอ่อนไหวหรือปัญหาที่ไทยพบความลำบากในการปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พยายามเจรจาต่อรองและยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง จนนำมาสู่ข้อสรุปที่จบลงในที่สุด
ท่าทีต่อข้อพิพาทไทย-กัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ
ในประเด็นความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา นายอนุทิน แสดงจุดยืนว่าประเทศไทยยึดมั่นในสนธิสัญญาและพันธกรณีที่มีต่อกัมพูชาอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) และการไม่หยิบยกประเด็นความขัดแย้งไปกล่าวกับประเทศอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณี โดยได้โต้ตอบถ้อยแถลงของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่กล่าวในการประชุมสุดยอดองค์กรระหว่างประเทศแห่งกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF) ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.) แล้ว
นอกจากนี้ ฝั่งไทยยังได้ตอบโต้ถ้อยแถลงของรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยฝ่ายไทยได้ชี้แจงและอธิบายกับภาคีสมาชิกอาเซียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ที่จัดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ (16 พ.ย.) ที่มีนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เข้าร่วม นายกรัฐมนตรีไทยได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นเวทีที่ให้ความสนใจกับกรณีพิพาทไทย-กัมพูชามาก
สั่งการติดตามเหตุไฟไหม้ร้านค้าภูเก็ต
ด้านกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าเช่าจักรยานยนต์ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายอนุทิน แจ้งว่าได้โทรศัพท์สายตรงไปกำชับนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ดูแล ตรวจตรา และเยียวยาผู้เคราะห์ร้ายตามระเบียบและกฎหมายโดยเร็วที่สุด พร้อมสั่งการให้นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เร่งลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรักษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสานงานช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ให้กับผู้เคราะห์ร้ายโดยเร็วเช่นกัน เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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