นายกฯ ชู DEFA แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ร่วมอาเซียน ยกระดับบริการภาครัฐ
นายกฯ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร แถลงผลประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ ชูความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล DEFA เป็น One Stop Service ลดต้นทุนธุรกิจไทย และเสนอตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตฝุ่นควันและสารพิษข้ามพรมแดนร่วมกับเมียนมา
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 49 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นผ่านการleverage จุดแข็งของสมาชิกแต่ละประเทศเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ด้านความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน หรือ DEFA นับเป็นความคืบหน้าสำคัญที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า จะช่วยให้ธุรกิจไทยเจาะตลาดอาเซียนได้สะดวกขึ้น โดยระบบนี้จะทำงานในฐานะ One Stop Service ที่ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการและลดขั้นตอนราชการผ่านเครือข่ายการชำระเงินดิจิทัลและมาตรฐานภาษีที่โปร่งใสAlso readรบ.ยกระดับความปลอดภัย-อาชีวอนามัยแรงงานทั่วประเทศ
นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ความเชื่อมั่นในระบบการเงินและภาษีของไทยต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนหรือโจมตีต่อระบบดิจิทัลภาคพื้นทวีป ซึ่งมาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความสะดวกเป็น Fast Pass ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการค้าขายข้ามพรมแดน
DEFA ยกระดับบริการเป็นระบบ One Stop Service
ความตกลง DEFA จะช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยเน้นการกำหนดมาตรการด้านภาษี ความร่วมมือ และการรวบรวมข้อมูลในระดับภูมิภาค ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะลดขั้นตอนการทำงานของระบบราชการลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
การลงนามในกรอบความตกลงดังกล่าว ถือเป็นความสำเร็จที่ไทยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลไทย ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการต่างๆ ให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมมาก
เสนอตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตฝุ่นควันและสารพิษ
นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกประเด็นภัยพิบัติ สารพิษ และมลพิษต่างๆ มาพูดคุยในการประชุม เนื่องจากทุกประเทศในภูมิภาคต่างเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นพิษและควันพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานอาเซียนเพื่อศึกษาที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่สนับสนุนการทำงานของประชาคมอาเซียนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
ไทยประสานงานเมียนมาหาแนวทางแก้ไขข้ามพรมแดน
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำประเด็นความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมไปแสดงความกับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาอย่างเป็นทางการแล้ว
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะให้ผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศได้พบปะกันเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการแก้ปัญหาฝุ่นควันและสารพิษให้คลี่คลายและยุติลงได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
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