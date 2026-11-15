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นายกฯ ชู DEFA แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ร่วมอาเซียน ยกระดับบริการภาครัฐ

thaipost#62 in ประเทศไทย
นายกฯ ชู DEFA แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ร่วมอาเซียน ยกระดับบริการภาครัฐ
นายกรัฐมนตรี · อาเซียน · DEFA
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นายกฯ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร แถลงผลประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ ชูความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล DEFA เป็น One Stop Service ลดต้นทุนธุรกิจไทย และเสนอตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตฝุ่นควันและสารพิษข้ามพรมแดนร่วมกับเมียนมา

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 49 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นผ่านการleverage จุดแข็งของสมาชิกแต่ละประเทศเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

ด้านความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน หรือ DEFA นับเป็นความคืบหน้าสำคัญที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า จะช่วยให้ธุรกิจไทยเจาะตลาดอาเซียนได้สะดวกขึ้น โดยระบบนี้จะทำงานในฐานะ One Stop Service ที่ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการและลดขั้นตอนราชการผ่านเครือข่ายการชำระเงินดิจิทัลและมาตรฐานภาษีที่โปร่งใส

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นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ความเชื่อมั่นในระบบการเงินและภาษีของไทยต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนหรือโจมตีต่อระบบดิจิทัลภาคพื้นทวีป ซึ่งมาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความสะดวกเป็น Fast Pass ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการค้าขายข้ามพรมแดน

DEFA ยกระดับบริการเป็นระบบ One Stop Service

ความตกลง DEFA จะช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยเน้นการกำหนดมาตรการด้านภาษี ความร่วมมือ และการรวบรวมข้อมูลในระดับภูมิภาค ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะลดขั้นตอนการทำงานของระบบราชการลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

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การลงนามในกรอบความตกลงดังกล่าว ถือเป็นความสำเร็จที่ไทยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลไทย ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการต่างๆ ให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมมาก

เสนอตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตฝุ่นควันและสารพิษ

นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกประเด็นภัยพิบัติ สารพิษ และมลพิษต่างๆ มาพูดคุยในการประชุม เนื่องจากทุกประเทศในภูมิภาคต่างเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นพิษและควันพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานอาเซียนเพื่อศึกษาที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่สนับสนุนการทำงานของประชาคมอาเซียนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ไทยประสานงานเมียนมาหาแนวทางแก้ไขข้ามพรมแดน

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำประเด็นความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมไปแสดงความกับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาอย่างเป็นทางการแล้ว

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ทั้งสองฝ่ายตกลงจะให้ผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศได้พบปะกันเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการแก้ปัญหาฝุ่นควันและสารพิษให้คลี่คลายและยุติลงได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

thaipost#62 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

นายกรัฐมนตรี อาเซียน DEFA ฝุ่นควัน PM2.5 เมียนมา เศรษฐกิจดิจิทัล อนุทิน ชาญวีรกูล

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