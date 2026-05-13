นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงัน สั่งกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างชาติและพูลวิลล่าผิดกฎหมาย พร้อมแจงปมลดขั้นตอนขออนุญาตธุรกิจ

การลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติผ่านตัวแทนคนไทยบนเกาะพะงัน และการแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องระเบียบการขออนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ 39/15 หมู่ 7 บ้านโฉลกหลำ ตำบล เกาะพะงัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท เทเลอร์ วิลล่า จำกัด โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวในพื้นที่ เกาะพะงัน หลังจากได้รับรายงานว่ามีการก่อสร้างพูลวิลล่าอย่างผิดกฎหมาย โดยมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของที่แท้จริง แต่ใช้ชื่อคนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีในการถือครองที่ดินเพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายที่ห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายและที่ดิน เร่งดำเนินการพิสูจน์สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวอย่างละเอียดว่ามีการสอดแทรกผลประโยชน์หรือมีการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ โดยชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการจงใจหลอกลวงให้สาธารณชนและภาครัฐเข้าใจผิดว่าบริษัทดังกล่าวเป็นธุรกิจของคนไทย ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นการควบคุมโดยชาวต่างชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้มีการ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของบริษัทอย่างเข้มงวด เพื่อดูว่ามีการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาฟอกผ่านการซื้อที่ดินหรือทำธุรกิจในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่ต้องมีการบล็อกไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยวของไทย นอกจากประเด็นเรื่องนอมินีแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกรณีที่เกิดความเข้าใจผิดจากการแถลงข่าวของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในการปลดล็อคให้ชาวต่างชาติลงทุนใน 8 กลุ่มธุรกิจโดยไม่ต้องขอใบอนุญาต ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยอมรับและขออภัยต่อความผิดพลาดในการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยยืนยันว่าความจริงแล้วเป็นเพียงการลดขั้นตอนทางธุรการที่ซ้ำซ้อนตามนโยบาย One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน โดยหากชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานหลัก เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นขอซ้ำซ้อนที่กระทรวงพาณิชย์อีก แต่ยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบทุกประการ และย้ำชัดเจนว่าชาวต่างชาติยังคงถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 เท่านั้น ในส่วนของรายละเอียดการตรวจสอบนอมินี นายกรัฐมนตรีได้อธิบายให้เห็นภาพว่า ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการเปิดบริษัทหลายแห่งให้มีการถือหุ้นไขว้กันไปมา เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทนั้นยังมีสัญชาติไทยและมีคนไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 51 ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในทางปฏิบัติ อำนาจในการกำหนดทิศทางและการบริหารจัดการกลับตกอยู่ในมือของชาวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือนการนำฝรั่งมาสวมวิกผมสีดำเพื่อให้ดูเป็นคนไทย แต่เนื้อแท้ยังคงเป็นชาวต่างชาติที่ควบคุมทุกอย่าง ซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือว่าผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลเพียงคนเดียวถือหุ้นในบริษัทเก่ากว่า 200 บริษัทเพื่อนำมาขายเป็นเปลือกให้ต่างชาติใช้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะไม่ยอมปล่อยให้เกิดขึ้นและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ช่วงท้ายของการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่ชายหาดอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดของชายหาดและดูแลคุณภาพน้ำให้ใสสะอาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยในระหว่างการพูดคุย ชาวบ้านได้ชวนให้นายกรัฐมนตรีไปลองตกหมึกซึ่งเป็นกิจกรรมขึ้นชื่อของพื้นที่ แต่เนื่องจากมีภารกิจต้องเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านด้วยการโต้ตอบเป็นภาษาใต้ว่า หร่อยแรงๆ เมื่อชาวบ้านบอกว่าปลาหมึกที่นี่รสชาติดีและไม่เค็ม ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นกันเองและการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ท่ามกลางการเฝ้าระวังและติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินและธุรกิจนอมินีอย่างใกล้ชิดของรัฐบา.
