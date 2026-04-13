นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จันทบุรี: เน้นย้ำศักยภาพเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมเทศกาลสงกรานต์

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเน้นย้ำถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดและให้ความสำคัญกับการพัฒนาภายใต้ EEC
นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของจังหวัด จันทบุรี ในฐานะจังหวัด เศรษฐกิจ หลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมเพชร พลอย และอัญมณีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญ รวมถึงบทบาทในการเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นนำและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพสูง ท่านได้แสดงความเชื่อมั่นว่าหากปราศจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนกับประเทศกัมพูชา จังหวัด จันทบุรี จะสามารถสร้างรายได้และมูลค่าทาง เศรษฐกิจ ให้ประเทศได้อย่างมหาศาล
รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเชื่อมโยงพื้นที่จันทบุรีกับจังหวัดตราด เพื่อบูรณาการด้านการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีตัวแทนจากจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ได้ช่วยให้การสื่อสารและความเข้าใจในความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตัวแทนจากพรรคสามารถสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนมายังรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น ทำให้การตัดสินใจและดำเนินงานต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ การประชุมหารือเป็นประจำทุกวันยังช่วยให้การรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถแจ้งความต้องการต่างๆ มายังผู้แทนหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นทีมเดียวกัน ข้อมูลและข้อความต่างๆ จะถูกส่งถึงรัฐบาลและนำไปดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ยังรวมถึงการสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันเชลล์บริเวณหน้าตลาดเจริญสุข เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางสัญจรหนาแน่นเป็นพิเศษ ผลการตรวจสอบพบว่าสถานีบริการมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีการใช้จ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นก็ตาม นายอนุทินได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการลดราคาน้ำมัน โดยชี้แจงว่าการลดราคาน้ำมันต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกลไกราคาในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ใช้มาตรการควบคุม “ค่าการกลั่น” และ “ค่าการตลาด” เพื่อให้ราคาน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและช่วยลดราคาขายปลีกลงได้ นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงในช่วงเวลานี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถปรับลดราคาขายปลีกในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงได้มากขึ้น
ในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเทศกาลปีใหม่ไทย นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อทอง ณ โบสถ์เก่าวัดทองทั่ว โดยพระครูจารุเขมากร วิ. ดร. เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์ และเจ้าอาวาสวัดทองทั่ว ได้มอบวัตถุมงคล “พระยอดธง” ให้แก่นายอนุทิน เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลความพร้อมในการให้บริการในช่วงเทศกาลสำคัญ และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
United States Latest News, United States Headlines
