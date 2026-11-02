นายกรัฐมนตรีถอดบทเรียนน้ำท่วม เตรียมแผนจัดการน้ำและลำคลองรองรับความเสี่ยงในอนาคต
นายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการสร้างแผนน้ำและลำคลองอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกพื้นที่รู้แนวทางการป้องกันตนเองอย่างถูกต้องและทันท่วงที
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในอดีต เพื่อวางแผนรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเน้นย้ำว่าแม้จะไม่สามารถคาดการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำหรือทิศทางฝนได้ชัดเจน แต่การเตรียมมาตรการล่วงหน้าและการสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนในทุกพื้นที่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลในปัจจุบัน
กลไกการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อม
นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ากระบวนการถอดบทเรียนได้เสร็จสิ้นไปแล้วในเชิงนโยบาย แต่การนำความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติจริงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วน รัฐบาลได้กำหนดแนวทางให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต้องเตรียมการรองรับไว้ล่วงหน้า เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งAlso readหญิง ธิติกานต์ เปิดใจปม บุ๋ม ปนัดดา ยันไม่เคยยุ่งเรื่องเงิน ลั่นไม่เหยียบคนล้ม วอนสังคมใจเย็นรอฟังข้อเท็จจริง
แม้ว่าจะไม่สามารถกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าฝนจะตกหนักในจุดใดหรือปริมาณเท่าใด แต่รัฐบาลยืนยันว่าความพยายามหลักคือการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน ให้เข้าใจว่าทุกจังหวัดมีความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะทางภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
บทเรียนจากนครศรีธรรมราชและแผนผังเมือง
กรณีจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกยกเป็นตัวอย่างสำคัญ โดยรัฐบาลระบุว่าขณะนี้มีการเพิ่มคลองส่งน้ำจำนวน 2 แห่ง ซึ่งช่วยลดปัญหาการระบายน้ำได้มาก แต่ยังคงต้องติดตามว่าพื้นที่อื่นจะขาดแคลนแหล่งระบายน้ำอีกหรือไม่ รัฐบาลตระหนักดีว่าปัญหาการถมที่ต่ำและสร้างสิ่งปลูกสร้างทับที่ลุ่มน้ำยังคงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ
นายกรัฐมนตรีเสนอให้รัฐบาลจัดทำ "แผนที่น้ำ" และ "แผนที่คลอง" ให้เป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าบ้านของตนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระดับใด และควรเตรียมการป้องกันตัวอย่างไรบ้าง การมีข้อมูลเหล่านี้จะช่วยลดความสับสนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีนัยสำคัญ
ความรับผิดชอบของภาคเอกชนและกฎหมาย
ด้านบทบาทของภาคเอกชน นายกรัฐมนตรียอมรับว่าเจ้าของที่ดินเอกชนมักมีสิทธิในการจัดการพื้นที่ของตน แต่รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าไปประสานงานเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับแผนการจัดการน้ำรวมทั้งหมด โดยจะต้องมีการออกกฎหมายหรือระเบียบที่อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานของรัฐสามารถสั่งการหรือขอความร่วมมือจากเอกชนได้ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหาร
สุดท้ายนี้ รัฐบาลยืนยันว่าเรื่องน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาร่วมทศวรรษ การแก้ไขจำเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องและแผนงานระยะยาว โดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะอากาศที่แปรปรวนในอนาคต
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