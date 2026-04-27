นายกฯ เปิดงานสงกรานต์พระประแดง ชื่นชมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2569 เน้นย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังสงกรานต์ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกโดย UNESCO
วันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี สงกรานต์ พระประแดง ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “ สงกรานต์ บ้านฉัน สีสันไทไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand” โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก งานนี้จัดขึ้น ณ ปะรำพิธีโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า จ.
สมุทรปราการ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของวันสงกรานต์ในฐานะวันปีใหม่ไทยแต่เดิม ซึ่งเป็นโอกาสให้คนไทยได้ทำบุญ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานมาอย่างต่อเนื่อง ประเพณีนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลมหาสงกรานต์ 4 ภาค ภายใต้โครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน” รวมถึงได้รับการส่งเสริมให้เป็น “Festival of the World” อีกด้วย เทศบาลเมืองพระประแดงเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ สงกรานต์พระประแดงยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเสนอชื่อต่อองค์การยูเนสโก ซึ่งประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประเพณีสงกรานต์พระประแดงไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รัฐบาลภายใต้การนำของกระทรวงวัฒนธรรม มีแนวทางในการยกระดับการจัดประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น 18 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างจุดขายใหม่ทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยยังคงรักษาคุณค่า ความเชื่อ และอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดย UNESCO เป็นการยืนยันถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ไทย และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป รัฐบาลยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนการจัดงานสงกรานต์ใน 4 มิติ ได้แก่ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 7 มาตรการ 17 แนวทาง เพื่อให้การจัดงานสงกรานต์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ
สงกรานต์ สงกรานต์พระประแดง นายอนุทิน ชาญวีรกูล วัฒนธรรมไทยรามัญ UNESCO
