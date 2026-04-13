นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่จันทบุรี ตรวจความพร้อมจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ 2569

📆4/13/2026 12:49 PM
siamrath_online
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลสงกรานต์ 2569 เน้นย้ำความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่จังหวัด จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ณ บริเวณเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลดังกล่าว การลงพื้นที่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักมีการเดินทางข้ามจังหวัดและการรวมตัวของครอบครัว ทำให้การจราจรหนาแน่นและมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนสูงขึ้น นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดและเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ความสำคัญกับการบริการประชาชน การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทางและใช้ชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครต่างๆ เพื่อรับฟังรายงานความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงมอบนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางและการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร การขับขี่อย่างปลอดภัย และการดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงเทศกาล การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนอย่างเต็มที่ จะช่วยให้เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เป็นเทศกาลที่ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัย มีความสุข และมีความทรงจำที่ดีร่วมกัน การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนและเตรียมการในหลายด้าน เช่น การเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครในการดูแลการจราจร การจัดตั้งจุดบริการประชาชนตามเส้นทางต่างๆ การเตรียมพร้อมของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการจราจรและมาตรการด้านความปลอดภัย การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย และการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ การให้ความสำคัญกับการบริการประชาชน และการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย จะช่วยให้เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เป็นเทศกาลที่น่าจดจำและมีความสุขสำหรับทุกค

อนุทิน สงกรานต์ 2569 จันทบุรี ความปลอดภัยทางถนน จุดบริการประชาชน

 

