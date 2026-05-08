นาย ณภัทร ชี้แจงปมเรื่องคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว ต่างคนต่างอยู่

นาย ณภัทร นักแสดงหนุ่มที่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไทย ได้ออกมาชี้แจงปมเรื่องคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว โดยระบุว่า ตนเองและคุณแม่ได้ตกลงกันแล้วว่าจะต่างคนต่างอยู่ และจะไม่มีการติดต่อกันอีกต่อไป นาย ณภัทร เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนตรงไปตรงมา ชัดเจน และไม่ชอบการโกหก เพราะถ้าไม่พูดตรงไปตรงมา เรื่องนี้จะตามหลอกหลอนไม่รู้จบ เขาได้ชี้แจงว่า วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ และขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของเขา
นาย ณภัทร นักแสดงหนุ่มที่เป็นที่รู้จักในวงการ บันเทิง ไทย ได้ออกมาชี้แจงปมเรื่องคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว โดยระบุว่า ตนเองและคุณแม่ได้ตกลงกันแล้วว่าจะต่างคนต่างอยู่ และจะไม่มีการติดต่อกันอีกต่อไป นาย ณภัทร เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนตรงไปตรงมา ชัดเจน และไม่ชอบการโกหก เพราะถ้าไม่พูดตรงไปตรงมา เรื่องนี้จะตามหลอกหลอนไม่รู้จบ เขาได้ชี้แจงว่า วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ และขอให้ทุกคนเคารพ การตัดสินใจ ของเขา นาย ณภัทร กล่าวว่า ตนเองอายุ 30 ปีแล้ว โตแล้ว และอยากมี ความสุข ขอเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง เชื่อว่าเส้นทางที่ทุกคนเห็นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเลือก และเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพหัวใจของตนมาก เขาอยากมี ความสุข เชื่อว่ามันถึงเวลาที่ตนต้องมี ความสุข แล้ว และอยากให้ทุกคนมี ความสุข เหมือนกัน นาย ณภัทร ย้ำว่า การตัดสินใจ ครั้งนี้เป็น การตัดสินใจ ของเขาคนเดียว ไม่มีใครมาร่วมตัดสินใจด้วย เมื่อถามว่าตัดสินใจยากไหม เขาไม่ตอบ แต่กล่าวว่า ทุกวันนี้มี ความสุข และเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ส่วนฮีลใจตัวเองก็กินอย่างเดียว วันนี้เฮลตี้แล้วเลยพร้อมที่จะมาพูดและจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตขอให้รับรู้และให้มันจบ มันเป็นเรื่องอ่อนไหวและกระทบจิตใจของเขามากๆ วันนี้เลือกเส้นทางและชีวิตของตนเอง เมื่อถามว่ารู้สึกปลดล็อกไหม เขาไม่ได้รู้สึกปลดล็อกหรืออะไร แต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจง ส่วนความเป็นห่วงเป็นใยขอชี้แจ.
นาย ณภัทร นักแสดงหนุ่มที่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไทย ได้ออกมาชี้แจงปมเรื่องคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว โดยระบุว่า ตนเองและคุณแม่ได้ตกลงกันแล้วว่าจะต่างคนต่างอยู่ และจะไม่มีการติดต่อกันอีกต่อไป นาย ณภัทร เปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนตรงไปตรงมา ชัดเจน และไม่ชอบการโกหก เพราะถ้าไม่พูดตรงไปตรงมา เรื่องนี้จะตามหลอกหลอนไม่รู้จบ เขาได้ชี้แจงว่า วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ และขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของเขา นาย ณภัทร กล่าวว่า ตนเองอายุ 30 ปีแล้ว โตแล้ว และอยากมีความสุข ขอเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง เชื่อว่าเส้นทางที่ทุกคนเห็นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเลือก และเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพหัวใจของตนมาก เขาอยากมีความสุข เชื่อว่ามันถึงเวลาที่ตนต้องมีความสุขแล้ว และอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกัน นาย ณภัทร ย้ำว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของเขาคนเดียว ไม่มีใครมาร่วมตัดสินใจด้วย เมื่อถามว่าตัดสินใจยากไหม เขาไม่ตอบ แต่กล่าวว่า ทุกวันนี้มีความสุขและเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ส่วนฮีลใจตัวเองก็กินอย่างเดียว วันนี้เฮลตี้แล้วเลยพร้อมที่จะมาพูดและจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตขอให้รับรู้และให้มันจบ มันเป็นเรื่องอ่อนไหวและกระทบจิตใจของเขามากๆ วันนี้เลือกเส้นทางและชีวิตของตนเอง เมื่อถามว่ารู้สึกปลดล็อกไหม เขาไม่ได้รู้สึกปลดล็อกหรืออะไร แต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจง ส่วนความเป็นห่วงเป็นใยขอชี้แจ
นาย ณภัทร หมู พิมพ์ผกา วงการบันเทิงไทย การตัดสินใจ ความสุข