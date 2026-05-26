นานา แจงปมดราม่า ยันนำรายได้ใช้หนี้ต่อเนื่อง เรื่องคดีขอให้เป็นไปตามกระบวนการ
นานา แจง ปมดราม่า ยันนำรายได้ใช้หนี้ต่อเนื่อง เรื่องคดีขอให้เป็นไปตามกระบวนการ เลือกที่จะเงียบก้มหน้าก้มตารับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการไลฟ์สดขายของ ล่าสุด " นานา ไรบีนา" ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงปัญหา หนี้สิน โดยที่ผ่านมาไม่เคยนิ่งเฉย นำรายได้ทยอยใช้ชำระหนี้คืนเจ้าหนี้มาโดยตลอด
"ขอชี้แจงต่อผู้ติดตาม และทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนจากกระแสข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาโดยตลอดและที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่ออกมาพูดหรือตอบโต้ใดๆ เพราะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการใช้เวลาในการจัดการและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมที่สุดตามกำลังที่ไหว ณ ตอนนี้ วันนี้นานาอยากขออธิบายต่อผู้ติดตาม รวมถึงทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนสินค้าในไลฟ์ว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ไม่มีวันไหนเลยที่นานาไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้ในการชำระหนี้ และพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนกรณีของเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดี ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย การเจรจา รวมถึงการพิจารณาของศาล นานาขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เพราะในแต่ละกรณีของแต่ละท่านมีรายละเอียดและข้อตกลงที่แตกต่างกันออกไป นานาขอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม และพร้อมยอมรับผลของการพิจารณา ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใด ด้วยความเคารพต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ในส่วนที่ท่านใดที่นานาสามารถดำเนินการได้ก่อน ก็ได้พยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถ อาจไม่สามารถทำได้รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมด แต่จะพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป สุดท้ายนี้นานาขอขอบคุณทุกคนที่ยังคงส่งกำลังใจ และให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอด ขอบคุณจากหัวใจจริงๆ ค่ะ นานาเชื่อว่า ณ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามล้วนแต่ต้องการกำลังใจ หลังจากนี้ นานาสัญญาว่าตั้งใจทำงาน และค่อยๆ แก้ไขปัญหาทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ แม้อาจไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่จะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด ตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจค่
