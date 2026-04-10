นาทีชีวิต! บีเกิ้ลวิ่งตัดหน้ารถ 5 เลน! ไรเดอร์ช่วย! หวิดดับ

ไรเดอร์ส่งอาหารใจดีช่วยชีวิตบีเกิ้ล! สุนัขวิ่งข้ามถนน 5 เลนกระทันหัน หวิดถูกรถชน โชคดีคนขับเบรกทัน
นาทีชีวิต! บีเกิ้ล วิ่งข้าม ถนน 5 เลนกระทันหัน! เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นบนท้อง ถนน เมื่อ สุนัข พันธุ์ บีเกิ้ล ตัวหนึ่งวิ่งข้าม ถนน 5 เลนอย่างกะทันหัน สร้างความตกใจให้กับผู้ขับขี่รถยนต์และ ไรเดอร์ ส่งอาหารที่อยู่ในบริเวณนั้นอย่างมาก โชคดีที่คนขับรถเก๋งสามารถเบรกได้ทันท่วงที ทำให้ทั้ง สุนัข และรถยนต์รอดพ้นจาก อุบัติเหตุ ร้ายแรงได้อย่างหวุดหวิด เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ได้โดยกล้องติดหมวกกันน็อกของ ไรเดอร์ ส่งอาหารรายหนึ่ง ซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนโซเชียลมีเดีย เผยแพร่ภาพวินาทีเฉียดตายของ สุนัข ตัวดังกล่าว
เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด และการระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน\จากการเปิดเผยข้อมูลของนายสมควร วรวัฒน์ ไรเดอร์ผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ เล่าว่า ในขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปส่งอาหารตามปกติ บริเวณถนนบ้านกล้วย–ไทรน้อย เขาได้สังเกตเห็นสุนัขพันธุ์บีเกิ้ลตัวหนึ่งวิ่งข้ามถนนอย่างรวดเร็วและไม่ทันตั้งตัว ด้วยสัญชาตญาณของการเป็นผู้ขับขี่และผู้รักสัตว์ นายสมควรได้ตัดสินใจเปิดไฟฉุกเฉินของรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้รถคันหลังที่กำลังตามมาได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และชะลอความเร็วลง ซึ่งเป็นการกระทำที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม สุนัขตัวดังกล่าวกลับตกใจกับเสียงและแสงไฟฉุกเฉิน ทำให้วิ่งข้ามถนนไปยังอีกฝั่งอย่างรวดเร็วมากขึ้น เกือบถูกรถเก๋งที่กำลังวิ่งมาชนอย่างจัง โชคดีที่คนขับรถเก๋งมีสติและสามารถเบรกได้ทันเวลา ทำให้เหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หลังเกิดเหตุ นายสมควรได้แสดงความห่วงใยต่อสุนัขตัวดังกล่าว โดยพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขตัวนี้ใน Google Maps เพื่อดูว่ามีร้านค้าหรือสถานพยาบาลสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ และได้โทรศัพท์สอบถามไปยังคลินิกสัตว์แห่งหนึ่ง แต่ไม่พบข้อมูลของสุนัขตัวนี้\เหตุการณ์นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาและความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสมควรที่ได้แสดงความห่วงใยและช่วยเหลือสุนัขตัวดังกล่าวอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด การป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงหลุดออกไปวิ่งบนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยของตัวสัตว์เองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ นายสมควรได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัขมาก่อน และเคยสูญเสียสุนัขที่รักไป ทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ที่ต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดี เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสัตว์เลี้ยง และการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอีกในอนาค