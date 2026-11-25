นางสุขสมรวยสั่งสอบเข้ม SML บ้านหนาดใต้ กาฬสินธุ์ ย้ำ สทบ.เป็นผู้เสียหาย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งกรรมการกลางสอบสวนโครงการ SML บ้านหนาดใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังพบข้อครหาเบิกงบผิดวัตถุประสงค์ ย้ำกองทุนเป็นผู้เสียหายและจะดำเนินคดีถึงที่สุด
นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้สั่งการให้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ.ตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือ โครงการ SML ของกองทุนหมู่บ้านบ้านหนาดใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเด็นการสอบสวนดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวอ้างที่ว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับมติประชาคมหมู่บ้านและงบประมาณของโครงการถูกนำไปใช้อย่างไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนางสุขสมรวย ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า งบประมาณโครงการ SML เป็นเงินของรัฐที่จัดสรรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคลใดโดยเฉพาะAlso readสุขสมรวย สั่ง สทบ. ตั้งกรรมการกลางสอบโครงการ SML บ้านหนาดใต้ กาฬสินธุ์
นางสุขสมรวยได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะไม่ยอมให้ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ในตำแหน่งใด และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการยกเว้นแม้แต่กรณีอ้างความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
กลไกการตรวจสอบและมาตรการทางกฎหมาย
กระบวนการสอบสวนจะยึดถือความเป็นกลางโดยเด็ดขาด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่มีองค์ประกอบที่เป็นบุคลากรที่ถูกกล่าวอ้างในเรื่องร้องเรียนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการสอบสวนเพื่อให้ผลการตรวจสอบมีความชอบธรรมและน่าเชื่อถือ ซึ่ง นางสุขสมรวย ได้วางกรอบมาตรการไว้ 6 ประการสำคัญ
ประการแรกคือการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีองค์ประกอบที่เป็นกลางและห้ามให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าร่วมกระบวนการ ส่วนประการที่สองคือการร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะผู้เสียหายต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลทุกฝ่ายที่ร่วมกันกระทำความผิด ซึ่งรวมถึงผู้บริหารกองทุน ผู้แทนเครือข่าย ผู้รับจ้าง และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประการที่สามคือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบระดับชาติ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยให้ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาคดี
ประการที่สี่คือการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของ สทบ. หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการร่วมเกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการควบคู่กับคดีอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นและให้พิจารณา мерыระหว่างกระบวนการตรวจสอบตามระเบียบเพื่อป้องกันมิให้กระทบต่อพยานหลักฐาน
ประการที่ห้าคือการติดตามเงินคืนเข้าระบบให้ดำเนินการเรียกคืนงบประมาณและเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ความเสียหายตามกฎหมาย และประการที่หกคือการตรวจสอบเชิงระบบ โดยทบทวนโครงการ SML และกำชับทุกสาขาเขตว่าไม่มีบุคคลใดมีอำนาจชี้นำให้กองทุนหมู่บ้านเลือกโครงการหรือผู้รับจ้างรายใดโดยเฉพาะ
บทบาทของ สทบ.ในฐานะผู้เสียหายโดยตรง
นางสุขสมรวย ชี้แจงว่า การอนุมัติโครงการ SML ของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเป็นการพิจารณาตามเอกสารที่ประธานกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ลงนามหรือรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเอกสารประกอบ ส่วนหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างได้ภายหลังการส่งมอบงานแล้วเสร็จเท่านั้น
ดังนั้น หากมีการแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ เปลี่ยนแปลงโครงการโดยไม่ผ่านประชาคม หรือนำเงินไปจ่ายให้บุคคลอื่นโดยมิชอบ สทบ.ย่อมเป็นผู้เสียหายโดยตรงที่สามารถฟ้องร้องเรียกคืนงบประมาณและเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ความเสียหายตามกฎหมายได้ทันทีตามมาตรการที่ 5
ผลกระทบและมาตรการป้องกันระบบกองทุนทั่วประเทศ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเข้มงวด จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการของ สทบ.เท่านั้น เพื่อลดความสับสนและข้อมูลเท็จที่อาจแพร่กระจายในสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ ยังขอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศยึดมติประชาคมเป็นหลักในการดำเนินโครงการ หากพบเห็นการเรียกรับผลประโยชน์ การชี้นำผู้รับจ้าง หรือการแอบอ้างบุคคลใด สามารถแจ้งเบาะแสมาได้โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองเป็นความลับ
นางสุขสมรวยได้ทิ้งท้ายด้วยข้อความที่สะท้อนความตั้งใจดีของกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทำงานโดยสุจริตทั่วประเทศซึ่งต้องไม่ถูกทำลายด้วยการกระทำของคนเพียงไม่กี่คน โดยมุ่งเน้นให้ระบบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถดำเนินภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรมต่อไป
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