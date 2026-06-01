นางมัลลิกาบอกว่าความมั่นคงเป็นหลักแห่งความมั่นคงทุกด้าน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข 14 ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพและตอบคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกอย่างถล่มทลายเมื่อคืนนี้
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัคร ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพก่อนที่จะเข้าถวายสักการะพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชที่พระบรมมหาราชวังวันนี้ โดยนางมัลลิกา บอกว่าไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็ตามจะเริ่มต้นด้วยการเข้าสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติเพราะอันหมายถึงหลักแห่ง ความมั่นคง ทุกด้านทั้งทางชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจ นางมัลลิกากล่าวว่า ความมั่นคง ในทุกด้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหลักของตนมาโดยตลอด รวมทั้ง ความมั่นคง ต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนที่จะทุ่มเทคะแนนให้เพื่อมีโอกาสได้ไปทำงานตอบแทนประเทศชาติบ้านเมืองโดยเริ่มต้นที่การบริหารการเมืองกรุงเทพมหานครอย่างมีคุณภาพ นางมัลลิกายังบอกว่า ความมั่นคง ทางความเชื่อความศรัทธาและ ความมั่นคง ทางด้านจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญแล้ว ยังดูแล ความมั่นคง ของชีวิตทรัพย์สินและอาชีพของประชาชนซึ่งเป็นภารกิจของผู้นำเมืองที่เป็นมหานครอันใหญ่นี้ นางมัลลิกายังตอบคำถามเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หลังจากที่ฝนตกอย่างถล่มทลายเมื่อคืนนี้และเกิดน้ำขังหลายจุด โดยนางมัลลิกากล่าวว่ามีสามรายการซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยการมอนิเตอร์และการใช้ AI เรด้าเอ็กซ์แบนด์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบพร้อมคำสั่งการการเปิดปิดอัตโนมัติของประตูระบายน้ำต่างๆซึ่งแจ้งไปแล้ว นอกจากนี้นางมัลลิกายังบอกว่าจะบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาลและสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการจัดการที่พักน้ำซึ่งสามารถนำเอา เทคโนโลยี ที่ผู้ว่าอัศวินเคยทำก่อนหน้านี้คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินสามารถจัดการในพื้นที่กว้างของกรุงเทพเองและรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ 2 เมตรกว่าในบ้านเรือนของตนเองเพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินเหมือนแก้มลิงได้ นางมัลลิกายังบอกว่าถ้าในส่วนที่ดีของผู้ว่าฯคนใดที่ผ่านมาเราก็จะเก็บและต่อยอดและนำไปใช้แต่ขณะเดียวกันในส่วนที่เราจะจะต้องปฏิรูปและปฏิบัติเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อไม่ต้องรอเราก็ก็จะทำได้ทันทีทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของประชาช.
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข 14 ได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพก่อนที่จะเข้าถวายสักการะพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชที่พระบรมมหาราชวังวันนี้ โดยนางมัลลิกา บอกว่าไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็ตามจะเริ่มต้นด้วยการเข้าสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติเพราะอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งทางชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจ นางมัลลิกากล่าวว่าความมั่นคงในทุกด้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหลักของตนมาโดยตลอด รวมทั้งความมั่นคงต่อจิตใจของพี่น้องประชาชนที่จะทุ่มเทคะแนนให้เพื่อมีโอกาสได้ไปทำงานตอบแทนประเทศชาติบ้านเมืองโดยเริ่มต้นที่การบริหารการเมืองกรุงเทพมหานครอย่างมีคุณภาพ นางมัลลิกายังบอกว่าความมั่นคงทางความเชื่อความศรัทธาและความมั่นคงทางด้านจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญแล้ว ยังดูแลความมั่นคงของชีวิตทรัพย์สินและอาชีพของประชาชนซึ่งเป็นภารกิจของผู้นำเมืองที่เป็นมหานครอันใหญ่นี้ นางมัลลิกายังตอบคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกอย่างถล่มทลายเมื่อคืนนี้และเกิดน้ำขังหลายจุด โดยนางมัลลิกากล่าวว่ามีสามรายการซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยการมอนิเตอร์และการใช้ AI เรด้าเอ็กซ์แบนด์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบพร้อมคำสั่งการการเปิดปิดอัตโนมัติของประตูระบายน้ำต่างๆซึ่งแจ้งไปแล้ว นอกจากนี้นางมัลลิกายังบอกว่าจะบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาลและสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการจัดการที่พักน้ำซึ่งสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่ผู้ว่าอัศวินเคยทำก่อนหน้านี้คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินสามารถจัดการในพื้นที่กว้างของกรุงเทพเองและรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสามารถขุดเจาะลงไปประมาณ 2 เมตรกว่าในบ้านเรือนของตนเองเพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินเหมือนแก้มลิงได้ นางมัลลิกายังบอกว่าถ้าในส่วนที่ดีของผู้ว่าฯคนใดที่ผ่านมาเราก็จะเก็บและต่อยอดและนำไปใช้แต่ขณะเดียวกันในส่วนที่เราจะจะต้องปฏิรูปและปฏิบัติเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อไม่ต้องรอเราก็ก็จะทำได้ทันทีทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของประชาช
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ความมั่นคง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เทคโนโลยี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘iPhone 14 Pro’ เจาะลึกทุกการเปลี่ยนแปลง จอใหม่ กล้องใหม่ที่โปรกว่าเดิมกลายเป็นว่าการเปิดวางจำหน่าย iPhone 14 และ iPhone 14 Pro เป็นเทียร์ 1 ครั้งแรกในประเทศไทยในวันที่ 16 กันยายนนี้ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max กลายเป็น 2 รุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ไม่นับเทียบกับ iPhone 14 Plus ที่มีคิววา
Read more »
ชมภาพจริงของ iPhone 14 Series กับการส่งมอบอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกส่องภาพจริงของ iPhone 14, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max รุ่นใหม่ล่าสุดที่ปีนี้ประเทศไทยขายติดกลุ่มประเทศแรก
Read more »
Apple เปิดตัว iPhone 14 และ iPhone 14 Plus สีเหลือง วางจำหน่าย 14 มี.ค.อย่างสีเหลือง Yellow 🟡 แอปเปิล เปิดตัว iPhone 14 และ iPhone 14 Plus 'สีเหลือง' พรีออเดอร์ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ในราคาเริ่มต้น 32,900 บาท เทคโนโลยีไทยรัฐออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์
Read more »
จอง iPhone 14 สีเหลือง ทางนี้ ‘AIS - TRUE’ เปิดจองพรึ่บ!!ค่ายมือถือ AIS TRUE DTAC คึกคัก เปิดจอง iPhone14 และ iPhone14Plus สีเหลืองใหม่ ก่อนจะวางจำหน่ายจริง 14 มี.ค.นี้ iPhone 14 และ iPhone 14 Plus ออกแบบมาอย่างสวยงามและทนทานยาวนาน มีตัวเครื่องด้านหน้าแบบ Ceramic Shield กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Read more »
iPhone 14 ราคา เช็กโปรโมชั่นล่าสุด AIS , TRUE , Dtac ไอโฟน 14 ทุกรุ่นiPhone 14 ราคา เช็กโปรโมชั่นล่าสุด AIS , TRUE , Dtac ไอโฟน 14 ทุกรุ่น iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Plus อัปเดตราคามือถือ สมาร์ทโฟน ปี 2023
Read more »
รำลึก 50 ปี 14 ตุลาชูวีรชน นายกฯส่งตัวแทนวางพวงมาลา14 ตุลาคม 2566 ถือเป็นวันครบรอบ 50 ปี ของเหตุการณ์ 14 ตุลา โดยวันนี้ มีการจัดกิจกรรมที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาแยกคอกวัว
Read more »