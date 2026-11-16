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Crime

นัดดาฯ เยี่ยม 'บุ๋ม ปนัดดา' ครั้งที่ 2 ยังไม่มีผู้พิพากษาเข้าพบ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
นัดดาฯ เยี่ยม 'บุ๋ม ปนัดดา' ครั้งที่ 2 ยังไม่มีผู้พิพากษาเข้าพบ
บุ๋ม ปนัดดา · น้องอันดามัน · ทัณฑสถานหญิงกลาง
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น้องอันดามัน บุตรสาว บุ๋ม ปนัดดา เข้าเยี่ยมน้องสาวเป็นครั้งที่ 2 ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยผู้พิพากษายังไม่มีวี่แววเข้ามาพบ ส่วนผู้ต้องขังปรับตัวดีเยี่ยม ไม่แสดงอาการเครียด

เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อ น.ส.อันดามัน วงศ์ผุ้ودی หรือ น้องอันดามัน บุตรสาวคนโตของ นาง ประนอม วงศ์ผุ้ودی และ พี่สาวของ น.ส. บุ๋ม ปนัดดา ได้เดินทางเข้ามาภายในพื้นที่เรือนจำเพื่อเข้าเยี่ยมน้องสาวเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากการเข้าเยี่ยมนัดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา

น้องอันดามันเดินทางเข้าเยี่ยมด้วยสีหน้าเรียบเฉย

สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ น้องอันดามันได้นั่งรถยนต์ส่วนตัวขับเข้ามาจอดบริเวณด้านหน้าอาคารเยี่ยมญาติภายในเรือนจำ ทันทีที่รถยนต์หยุดนิ่ง เธอได้ก้าวลงจากรถด้วยสีหน้าที่ยังคงรักษาความเรียบเฉยและสำรวมไม่ปรากฏอารมณ์ตื่นเต้นหรือวิตกกังวลให้เห็นอย่างชัดเจน ก่อนจะเดินตรงเข้าไปยังจุดลงทะเบียนเพื่อรอเรียกคิวเข้าเยี่ยมตามระเบียบปฏิบัติของทางเรือนจำ

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ทันทีที่ปรากฏตัวหน้าเรือนจำ น้องอันดามันได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามใดๆ ต่อสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวยืนรอรับทราบสถานการณ์อยู่ด้านหน้าบริเวณลานจอดรถ โดยไม่แสดงท่าทียินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่สื่อมวลชนที่มีจำนวนค่อนข้างมากคอยตั้งโต๊ะทำข่าวอยู่บริเวณดังกล่าว

ผู้พิพากษายังไม่เข้าพบ ผู้ถูกจำแนกปรับตัวดีเยี่ยม

รายงานข่าวภายในพื้นที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ระบุว่า ในส่วนของ น.ส.บุ๋ม ปนัดดา ผู้ถูกจำแนกคดีอยู่ระหว่างพิจารณาและฝากขังระหว่างสอบสวน ซึ่งปัจจุบันพักนอนอยู่ในเรือนนอนเพชรตั้งแต่เข้ามารอรับทราบคำสั่งเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 นั้น พบว่าผู้ต้องขังรายดังกล่าวยังคงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำได้ดีเยี่ยม

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ทั้งนี้ น.ส.บุ๋ม ปนัดดา ยังคงใช้ชีวิตประจำวันปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของทางเรือนจำได้ตามปกติ ไม่แสดงอาการเครียดหรือวิตกกังวลเกินเหตุ และไม่มีการร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมใดๆ จากทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แต่อย่างใด ขณะที่สื่อมวลชนยังไม่พบความเคลื่อนไหวของ นางประนอม วงศ์ผุ้ودی มารดาของเธอที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมด้วยเช่นกัน

ทนายความและทีมกฎหมายไม่ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม

สำหรับทีมทนายความซึ่งนำโดย นายเอกสิทธิ์ ศรีสุข หรือกิตติพงศ์ ทนายความของ น.ส.บุ๋ม ปนัดดา นั้น ไม่เดินทางเข้ามาเยี่ยมคู่ความในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจในการว่าความและดำเนินการคดีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่ 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคู่ความพร้อมกัน

หลังจากที่ทีมทนายความและครอบครัวเดินทางมาถึงและเสร็จสิ้นขั้นตอนการเยี่ยม ราวเวลา 12.30 น. น้องอันดามันได้เดินออกมาจากอาคารเยี่ยมญาติพร้อมด้วยทีมทนายความ โดยมีสีหน้าปกติให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ โดยเมื่อมีสื่อมวลชนสอบถามว่า วันนี้มีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้าง หรือมีข้อความฝากถึงใครหรือไม่

ปฏิเสธตอบคำถามสื่อ ยิ้มเล็กน้อยก่อนขึ้นรถยนต์กลับ

อย่างไรก็ตาม น้องอันดามัน ไม่ยอมตอบคำถามใดๆ จากสื่อมวลชน มีเพียงการรับฟังคำถามและให้รอยยิ้มเล็กน้อยเล็กน้อยก่อนจะขอลาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับโดยด่วน ส่วนทนายความหญิงที่เดินทางมาด้วยกันได้ออกมายืนยันต่อสื่อมวลชนอีกครั้งว่า ทางทีมกฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมในวันนี้

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ก่อนขึ้นรถยนต์ น้องอันดามัน ได้กล่าวกับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสั้นๆ ว่า ไม่อยากโดนทนายดุ ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารในขณะนี้

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

บุ๋ม ปนัดดา น้องอันดามัน ทัณฑสถานหญิงกลาง ประนอม วงศ์ผุ้ودی ทนายเพชร

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