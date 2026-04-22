นักเศรษฐศาสตร์ Bank of America เตือนแนวคิดปรับคำนวณเงินเฟ้อของ Warsh อาจไม่เป็นไปตามเป้า

Aditya Bhave นักเศรษฐศาสตร์จาก Bank of America เตือนว่าการปรับวิธีการคำนวณอัตราเงินเฟ้อตามแนวคิดของ Kevin Warsh อาจไม่สามารถสะท้อนภาพที่แท้จริงของแนวโน้มเงินเฟ้อได้ และอาจนำไปสู่การตัดสินใจนโยบายที่ผิดพลาด
นักเศรษฐศาสตร์จาก Bank of America ชื่อ Aditya Bhave ได้ออกมาเตือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณอัตรา เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุงระบบการดำเนินงานของ ธนาคารกลาง ที่ Kevin Warsh ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ Warsh ได้เสนอแนวคิดในการใช้ ค่าเฉลี่ยแบบตัดแต่ง (trimmed mean) เพื่อวัดอัตรา เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นวิธีการที่ตัดค่าสุดขั้วและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวออกไป เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาโดยทั่วไป Warsh กล่าวว่า การใช้ ค่าเฉลี่ยแบบตัดแต่ง จะช่วยให้ ธนาคารกลาง สามารถประเมินผลกระทบอันดับสองของการเปลี่ยนแปลงของราคาต่อ เศรษฐกิจ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยที่ไม่ปกติ Bhave จาก Bank of America อธิบายว่าภายใต้ระบบของ Warsh อัตรา เงินเฟ้อ ในปัจจุบันดูเหมือนจะอ่อนลง ธนาคารได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและพบว่า ค่าเฉลี่ยแบบตัดแต่ง ของอัตรา เงินเฟ้อ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.
3% และค่ามัธยฐานอยู่ที่ 2.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่าค่า Core PCE ที่ 3% อย่างไรก็ตาม Bhave เตือนว่าแม้จะตัดค่าสุดขั้วออกไปแล้ว ค่าเฉลี่ยแบบตัดแต่งก็ยังอาจสูงขึ้นได้ หากมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้การตัดค่าสุดขั้วในอนาคตไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ Bhave ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์นี้มีความน่าขัน เนื่องจาก Warsh เพิ่งโต้แย้งในวันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการพิจารณาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่เกิดจากปัจจัยด้านอุปทานเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรตัดออกจากค่าเฉลี่ยเพื่อสะท้อนภาพที่แท้จริงของแนวโน้มเงินเฟ้อ จากการศึกษาของ Bank of America พบว่ามาตรวัดอัตราเงินเฟ้อแบบตัดค่ามัธยฐาน (median trimmed mean) ซึ่งเป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกับค่าเฉลี่ยแบบตัดแต่ง มีค่าสูงกว่าค่า Core PCE ในช่วงปี 2019 และ 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ตะกร้าแบบตัดแต่งอาจนำไปสู่การมีจุดยืนที่เข้มงวด (hawkish) มากขึ้นจากธนาคารกลางในการกำหนดนโยบายการเงิน การที่ธนาคารกลางให้ความสำคัญกับมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อแบบตัดแต่งอาจส่งผลให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมอาจไม่จำเป็นต้องมีการปรับขึ้นดังกล่าว การใช้มาตรวัดเหล่านี้จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการเงินมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ การทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างมาตรวัดเงินเฟ้อต่างๆ และผลกระทบของแต่ละมาตรวัดต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงิ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »