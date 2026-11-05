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Crime

นักเรียน ม.1 โพสตขู่กราดยิง เร่อนเรียนบางละมุงปิดฉุกเฉิน 2 วัน

thaich8news#27 in ประเทศไทย
นักเรียน ม.1 โพสตขู่กราดยิง เร่อนเรียนบางละมุงปิดฉุกเฉิน 2 วัน
เร่อนเรียนบางละมอง · อำเภอบางละมอง · นายนฤษณะ บุญสววสดิ์
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นักรียน ม.1 ในบางละมุงโพสตขู่กราดยิงทำเร่อนเรียนปิด 2 วันผปคุรอแห่มรรับลกู เดยวตำรวจตตามหาตวเดก 16 ปทไมมาเร่อน3วัน

เหตการณวุนวายเกดขนเมื่อเวลา 08.00 น. ของวนท 5 พฤษจิกายน 2569 ภายในพื่นทเร่อนเรียนแห่งหนึง ในเขตตำบลดนเกลอ อำเภอบางละมอง จงหวดชลบุรี หลังคณะครประกาศเรอนรนใหผปครเดินทางมารับบุตรหลานกลับบานอยางเรงดวน โดยเหตการณเกดขนเมื่อบุคคลหนึงโพสตข้อมความในกลุมแอปพลเคชองไลน ในชดวจะกอเหตุกราดยง ทำใหผอำนวยการเร่อนเรยนตองสั่งปดเรอนเรอนทันทีกพรอมทังประสานงานผปครใหมารอรับเดกนกรเรียนออกนอกรเรอนเรอย่างเรวดวาน

กลไกการตอบสนองเหตุกราดยยิง

การตอบสนองตอข้อมความขูกราดยงเปนไปอยางเรงดวนและระมัดระวัง โดยผอำนวยการเร่อนเรยนตองการปองกันความเสยกายของนกรเรียนและคณะครทงหมด ดงนนจดการปดเรอนเรอนทันททีกอนเวลาเรียนปกติจะเกดขน และประสานใหผปครเดินทางมาตมรับบุตรหลานกลับบบานอยางเรวดวาน ในชวงแรกมการคาดเดวาอาจมเหตการณไมปกติเกดขนทำใหผปครหวงกลและมความเรงดวนในการมารับลูก

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ทางการเรอดเรอนและเจานายทหนดที่เกยของไดลงพืนทถายทอดสถานการณโดยทันททีก โดยนายนฤษณะ บุญสววสดรองนายกเมองพทยา และนายอนศกดพิรยอมอำเภอบางละมอง ไดมาตรวจสอบขอเท็จจรและสงเกตการณเกดขนพรอมกนกับตำรวจสภบางละมอง ซงพตอสราวรุธ นุชนารถ ผกสภบางละมอง ไดตรจกำลวงรอบพืนทเรอนเรอเพอปองกนการกระทำความผดและชวยเหลอผปคร

บทบาทและปจจยของผปครและนกรเรียน

ในสวนของผปครทเดินทางมารบบุตรหลานตองใชเวลาเกอบ 2 ชวงโมงในการระบายนกรเรียนใหกลับบบานไดทงหมด ซงมจนวนประมาณ 1,000 คน ทงนข้อมความขวดลางเกดขนเมอเวลา 19.20 น. ของวนทผานมา โดยมการลบข้อมความออกไปแลวแตคณะครคดลอกข้อมความไดและหวงกลวาจะเกดเหตการณไมปลอดภัย

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ดชบี นามสมมติ นกรเรียนชั้ ม.1 ใหขอมลวการดึงเพื่อนเขามาในกลุมไลนเปนการดงผดคน โดยบคุคลดงกลาวไดเขามาโพสตขอมความวาพรุนี้โดนกราดยงแนและสงข้อมความมาขอโทษในชวงเชวทผานมา ซงเปนเพื่อนนกรเรียนในชั ม.1 ดงนนการกราดยงในครงนอาจไมไดเปนเจตนาแทจรของผโพสแตเปนการสแกนเกดขนจากการดงคนผดกลุม

สถานภาพและปจจยของผกระท

นายรณัศ บุญสววสด รองนายกเมองพทยาไดใหขอมลวบคุคลทโพสตข้อมความยงมสถานภาพเปนนกรเรียนเรอนเรอนนอยในชั ม.1 มอาย 16 ปแตไมไดมาเรอนเรอนมา 3 วันแลว สาเหตทไมมาเรอนเรอเพราะมบคุคลในครอบครวจตดชวตไปซงเปนปจจยทางอารมณทสำคญ และจากการตรวจสอบพบนวตกรเรียนรายนมพฤตกรรมเปนเดกเกเรและเรอนซำชั้ นานๆครงดงนนการกระทดงกลาวอาจเกดขนจากความเสยงทางอารมณหรอความคกคะนอง

นายอนศกดพิรยอมอำเภอบางละมองกลาววดยงไมสามารถสรปไดวาการกระทดงกลาวเกดจากความคคคะนองหรือแคต้องการขมขวดเพราะไมพอใจบางอยางในเรอดเรอยางไรตวๆ แตเจาหนาทตำรวจพอจะทราวจงอยอยางงและจดดตามตวมากลอมคคุยกอนเขาถงขั้ นตอนของกระบวนการทางกฎหมายในชวงทกไป

ปจจยตอไปและผลกระทบตอเรอนเรอ

เรอดเรอนไดประกาศหยดการเรอนการสอนเปนเวลา 2 วนคอวนท 5-6 พฤษจิกายน 2569 เพอปองกนความเสยกายและเชดเชนสถานการณใหเปนปกตดงนนในวนตอไปนเรอนเรอนจะไมมีการเรอนเรอยจนกวาเจาหนาทและทางการเรอดเรอนจะมความมนใจวาไมมความเสี่ยงเกดขนดงกลาว

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หนงในผปครใหขอมลวตวไมไดรสบความตกใจเรอนรนจากเหตการณแตอยากรองรนใหเจาหนาทตรวจสอบขอสถจรใหไดเพอไมใหเหตการณในลกษณดงกลาวเกดขนซำถงแมวาจะไมมเหตการณสะเทอนควางเกดขนแตการปดเรอนเรอก็เปนการปองกนไวหนากดนอย

thaich8news#27 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

เร่อนเรียนบางละมอง อำเภอบางละมอง นายนฤษณะ บุญสววสดิ์ ตำรวจสภบางละมอง นักรียน ม.1

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