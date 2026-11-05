นักเรียน ม.1 โพสตขู่กราดยิง เร่อนเรียนบางละมุงปิดฉุกเฉิน 2 วัน
นักรียน ม.1 ในบางละมุงโพสตขู่กราดยิงทำเร่อนเรียนปิด 2 วันผปคุรอแห่มรรับลกู เดยวตำรวจตตามหาตวเดก 16 ปทไมมาเร่อน3วัน
เหตการณวุนวายเกดขนเมื่อเวลา 08.00 น. ของวนท 5 พฤษจิกายน 2569 ภายในพื่นทเร่อนเรียนแห่งหนึง ในเขตตำบลดนเกลอ อำเภอบางละมอง จงหวดชลบุรี หลังคณะครประกาศเรอนรนใหผปครเดินทางมารับบุตรหลานกลับบานอยางเรงดวน โดยเหตการณเกดขนเมื่อบุคคลหนึงโพสตข้อมความในกลุมแอปพลเคชองไลน ในชดวจะกอเหตุกราดยง ทำใหผอำนวยการเร่อนเรยนตองสั่งปดเรอนเรอนทันทีกพรอมทังประสานงานผปครใหมารอรับเดกนกรเรียนออกนอกรเรอนเรอย่างเรวดวาน
กลไกการตอบสนองเหตุกราดยยิง
การตอบสนองตอข้อมความขูกราดยงเปนไปอยางเรงดวนและระมัดระวัง โดยผอำนวยการเร่อนเรยนตองการปองกันความเสยกายของนกรเรียนและคณะครทงหมด ดงนนจดการปดเรอนเรอนทันททีกอนเวลาเรียนปกติจะเกดขน และประสานใหผปครเดินทางมาตมรับบุตรหลานกลับบบานอยางเรวดวาน ในชวงแรกมการคาดเดวาอาจมเหตการณไมปกติเกดขนทำใหผปครหวงกลและมความเรงดวนในการมารับลูกAlso readระทึก! นักเรียน ม.1 เมืองพัทยา ขู่กราดยิงในไลน์ โรงเรียนสั่งปิด 2 วัน ผู้ปกครองแห่รับลูกกว่า 1,000 คน
ทางการเรอดเรอนและเจานายทหนดที่เกยของไดลงพืนทถายทอดสถานการณโดยทันททีก โดยนายนฤษณะ บุญสววสดรองนายกเมองพทยา และนายอนศกดพิรยอมอำเภอบางละมอง ไดมาตรวจสอบขอเท็จจรและสงเกตการณเกดขนพรอมกนกับตำรวจสภบางละมอง ซงพตอสราวรุธ นุชนารถ ผกสภบางละมอง ไดตรจกำลวงรอบพืนทเรอนเรอเพอปองกนการกระทำความผดและชวยเหลอผปคร
บทบาทและปจจยของผปครและนกรเรียน
ในสวนของผปครทเดินทางมารบบุตรหลานตองใชเวลาเกอบ 2 ชวงโมงในการระบายนกรเรียนใหกลับบบานไดทงหมด ซงมจนวนประมาณ 1,000 คน ทงนข้อมความขวดลางเกดขนเมอเวลา 19.20 น. ของวนทผานมา โดยมการลบข้อมความออกไปแลวแตคณะครคดลอกข้อมความไดและหวงกลวาจะเกดเหตการณไมปลอดภัย
ดชบี นามสมมติ นกรเรียนชั้ ม.1 ใหขอมลวการดึงเพื่อนเขามาในกลุมไลนเปนการดงผดคน โดยบคุคลดงกลาวไดเขามาโพสตขอมความวาพรุนี้โดนกราดยงแนและสงข้อมความมาขอโทษในชวงเชวทผานมา ซงเปนเพื่อนนกรเรียนในชั ม.1 ดงนนการกราดยงในครงนอาจไมไดเปนเจตนาแทจรของผโพสแตเปนการสแกนเกดขนจากการดงคนผดกลุม
สถานภาพและปจจยของผกระท
นายรณัศ บุญสววสด รองนายกเมองพทยาไดใหขอมลวบคุคลทโพสตข้อมความยงมสถานภาพเปนนกรเรียนเรอนเรอนนอยในชั ม.1 มอาย 16 ปแตไมไดมาเรอนเรอนมา 3 วันแลว สาเหตทไมมาเรอนเรอเพราะมบคุคลในครอบครวจตดชวตไปซงเปนปจจยทางอารมณทสำคญ และจากการตรวจสอบพบนวตกรเรียนรายนมพฤตกรรมเปนเดกเกเรและเรอนซำชั้ นานๆครงดงนนการกระทดงกลาวอาจเกดขนจากความเสยงทางอารมณหรอความคกคะนอง
นายอนศกดพิรยอมอำเภอบางละมองกลาววดยงไมสามารถสรปไดวาการกระทดงกลาวเกดจากความคคคะนองหรือแคต้องการขมขวดเพราะไมพอใจบางอยางในเรอดเรอยางไรตวๆ แตเจาหนาทตำรวจพอจะทราวจงอยอยางงและจดดตามตวมากลอมคคุยกอนเขาถงขั้ นตอนของกระบวนการทางกฎหมายในชวงทกไป
ปจจยตอไปและผลกระทบตอเรอนเรอ
เรอดเรอนไดประกาศหยดการเรอนการสอนเปนเวลา 2 วนคอวนท 5-6 พฤษจิกายน 2569 เพอปองกนความเสยกายและเชดเชนสถานการณใหเปนปกตดงนนในวนตอไปนเรอนเรอนจะไมมีการเรอนเรอยจนกวาเจาหนาทและทางการเรอดเรอนจะมความมนใจวาไมมความเสี่ยงเกดขนดงกลาว
หนงในผปครใหขอมลวตวไมไดรสบความตกใจเรอนรนจากเหตการณแตอยากรองรนใหเจาหนาทตรวจสอบขอสถจรใหไดเพอไมใหเหตการณในลกษณดงกลาวเกดขนซำถงแมวาจะไมมเหตการณสะเทอนควางเกดขนแตการปดเรอนเรอก็เปนการปองกนไวหนากดนอย
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime