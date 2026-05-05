นักเดินทางชาวไทยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทาง เน้นที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงและความยืดหยุ่น

นักเดินทางชาวไทยแสดงพฤติกรรมการเดินทางที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย โดยเน้นที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่นในการจองและชำระเงินเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางให้ความสำคัญในปี 2569
ในปัจจุบัน นักเดินทางชาวไทย กำลังแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม การเดินทาง ที่แตกต่างจากนักเดินทางในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความนิยมที่เพิ่มขึ้นของที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่พบในกลุ่มตัวกรองยอดนิยมของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีตัวกรองที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดอยู่ในอันดับยอดนิยม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเดินทาง ที่ชัดเจนมากขึ้น การที่ที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงติดอยู่ในรายการนี้แสดงให้เห็นว่า นักเดินทางชาวไทย จำนวนมากขึ้นเริ่มวางแผนพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยในช่วงวันหยุด ทำให้ การเดินทาง กลายเป็นประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งครอบครัว โดยสัตว์เลี้ยงของพวกเขานับเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วย นอกจากนี้ ความยืดหยุ่น ในด้านการจองและการชำระเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ นักเดินทางชาวไทย ให้ความสำคัญในปี พ.
ศ. 2569 โดยตัวเลือกยกเลิกฟรี และตัวเลือกการชำระเงินแบบยืดหยุ่น (อย่างละ 5%) ติดอยู่ในกลุ่มตัวกรองยอดนิยม สะท้อนถึงความต้องการการจองที่สามารถคืนเงินได้ และความสะดวกในการชำระเงิน ตัวเลือกการค้นหาอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย ก็ยังติดอยู่ในกลุ่มตัวกรองยอดนิยมของนักเดินทางชาวไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ที่จอดรถ (4%) และทำเลที่ตั้ง (2%) ซึ่งสะท้อนว่านักเดินทางชาวไทยให้ความสำคัญกับที่พักที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือการเลือกที่พักในทำเลที่เดินทางได้อย่างสะดวก ในปี พ.
ศ. 2569 นักเดินทางชาวไทยมีความความสำคัญกับประสบการณ์การเดินทางมากขึ้น ในด้านการวางแผนการเดินทาง โดยไม่ได้มองเพียงแค่การค้นหาที่พัก แต่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรประสบการณ์การเดินทางที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของตนเอง ความชอบต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ด้านอาหาร การเดินทางที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง และความยืดหยุ่นที่มากขึ้น กำลังสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ให้บริการที่พัก โดยสามารถผุ้ให้บริการที่พักสามารถอำนวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการของนักเดินทา
‘ทางเลือกใหม่’ สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ ‘มงคลกิตติ์’ พ้นเลขาฯพรรคชั่วคราวผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคทางเลือกใหม่ได้ออกประกาศคำสั่งพรรค ฉบับที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ระงับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรค โดยมีสาระส
กรมราชทัณฑ์ยืนยัน ทักษิณ ได้พักโทษ 9 พ.ค. คาดพ้นโทษ 9 ก.ย.69โฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยไทม์ไลน์การพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร ยืนยันได้รับการพักโทษ 9 พฤษภาคม 2569 คาดพ้นโทษ 9 กันยายน 2569
รัฐบาลอนุทิน 2 เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พร้อมเดินหน้าบริหารประเทศเต็มรูปแบบช่วงสงกรานต์รัฐบาลอนุทิน 2 เตรียมความพร้อมเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในเดือนเมษายน 2569 โดยมีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันที่ 9 เมษายน 2569 และพร้อมเริ่มบริหารประเทศเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นดูแลประชาชนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
อัยการเลื่อนนัดคดี MORE ครั้งที่ 8 ขยับ 18 มี.ค. เป็น 22 เม.ย. เขย่าความเชื่อมั่นหุ้นไทยอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีสร้างราคาหุ้น MORE เป็นครั้งที่ 8 จากกำหนดเดิมวันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ 22 เมษายน 2569
เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด, ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569ในการประชุมเดือนมีนาคม 2569 FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 3.50-3.75% ตามคาดการณ์ พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569 และ 1 ครั้งในปี 2570
ประกาศวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ. 1447: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1447 ตรงกับวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 หลังจากการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันดังกล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2569 ไม่ปรากฏผู้เห็นดวงจันทร์
