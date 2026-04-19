นักเก็งกำไร Polymarket รวยเละ! เดิมพัน 'ทรัมป์ด่าคนทุกวัน' ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ

กลยุทธ์การลงทุนสุดแปลกที่ Polymarket ทำกำไรอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะกล่าวโจมตีบุคคลอื่นในที่สาธารณะทุกวัน ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบพฤติกรรมที่คาดเดาได้ของเขา แต่ก็แฝงด้วยความเสี่ยงและอนาคตที่ไม่แน่นอนของตลาดคาดการณ์
นักลงทุนบนแพลตฟอร์ม Polymarket ได้ค้นพบกลยุทธ์ที่ฟังดูอาจจะคาดไม่ถึง แต่กลับสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง กลยุทธ์ดังกล่าวคือการวางเดิมพันอย่างต่อเนื่องว่า อดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีการกล่าวโจมตีหรือดูหมิ่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทุก ๆ วัน และน่าแปลกใจที่กลยุทธ์นี้ได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จเกือบจะทุกครั้ง ตลาดคาดการณ์ ที่ชื่อว่า “ว่าวันนี้ทรัมป์จะด่าใครหรือไม่?” เปิดให้ทำการซื้อขายบน Polymarket ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2026 โดยมีข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับแต่ละวัน
คือการถามว่าทรัมป์จะแสดงพฤติกรรมในการดูถูก เหยียดหยาม หรือโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในที่สาธารณะหรือไม่ โดยกฎของตลาดระบุไว้อย่างเจาะจงว่าการกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นการ “กล่าวโจมตีในเชิงส่วนตัวหรือวิชาชีพอย่างชัดเจน” ตัวอย่างที่ยกมาประกอบด้วยการเรียกชื่อบุคคลนั้น ๆ โดยตรง การใช้คำหยาบคาย เช่น การด่าว่าโง่ ไม่เก่ง ขี้แพ้ หรือการใช้ฉายาที่สื่อถึงการดูถูก เหยียดหยาม และผลลัพธ์ที่ปรากฏตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนรายนี้สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำถึง 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ซึ่งผลลัพธ์ในทุกวันถูกทำนายไว้ว่า “ใช่” หรือทรัมป์จะมีการกล่าวโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมที่สังเกตได้ของทรัมป์อย่างชัดเจน ราวกับว่าเขาได้ตั้งใจที่จะด่าคนทุกวันจริง ๆ ช่วงเวลาหนึ่งที่ถือว่าพีคมากในช่วงเดือนเมษายน 2026 คือเมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ที่มีความยาวถึง 485 คำ โดยในโพสต์ดังกล่าว เขาได้กล่าวโจมตีอย่างรุนแรงต่อบุคคลหลายคน ได้แก่ Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens และ Alex Jones นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้กล่าวหาว่าบุคคลเหล่านั้นมี “มันสมองที่มันน้อยนิด” และยังถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง ทรัมป์ยังได้กล่าวถากถางพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเรียกพระองค์ว่า “อ่อนปวกเปียกต่อสงคราม” ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่พระสันตะปาปาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน นอกจากนี้ ทรัมป์ยังไม่ลืมที่จะตำหนิ นายกรัฐมนตรี Giorgia Meloni ของอิตาลีอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ตลาดคาดการณ์อีกหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดคือ “ใครจะโดนทรัมป์ด่าในวันที่ 30 เมษายน?” ซึ่งเป็นอีกตลาดหนึ่งบน Polymarket ที่มีการซื้อขายสะสมเป็นจำนวนมากถึง 183,156 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในตลาดนี้ Tucker Carlson และ Megyn Kelly ต่างก็มีสัดส่วนอัตราต่อรอง (odds) ที่บ่งชี้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นเป้าหมายของการโจมตีจากทรัมป์สูง เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งการลงทุนในตลาดคาดการณ์ไม่จำเป็นต้องอาศัย “ข้อมูลวงใน” หรือการเข้าถึงข้อมูลลับแต่อย่างใด บางครั้งแค่ความสามารถในการ “อ่านพฤติกรรมซ้ำ ๆ” ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็เพียงพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และในโลกปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ ก็เป็นหนึ่งในบุคคลสาธารณะที่มีรูปแบบพฤติกรรมที่ “อ่านง่ายที่สุด” คนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอคือ ไม่มีอะไรที่แน่นอนและจะเกิดขึ้นซ้ำเดิม ๆ ได้ตลอดไป เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ความซับซ้อนและความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นักลงทุนจึงต้องระลึกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ จากมุมมองส่วนตัวของนักวิเคราะห์ กระแสของ Prediction Market หรือตลาดคาดการณ์ กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และ Polymarket ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมนี้อย่างแท้จริง แพลตฟอร์มนี้ทำงานอยู่บนเครือข่าย Polygon ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทันสมัย และรองรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล USDC ซึ่งเป็น Stablecoin ที่มีมูลค่าผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่แพลตฟอร์มได้รับความสนใจและการยอมรับเพิ่มขึ้น แรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เป็นเรื่องที่น่าจับตาดูอย่างยิ่งว่าสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาจะออกกฎหมายควบคุมตลาดคาดการณ์เหล่านี้ในรูปแบบใด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการเติบโตของ Decentralized Finance (DeFi) โดยรวม รวมถึงตลาดคาดการณ์โดยเฉพาะ จะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเงินและเทคโนโลยีในระยะยา
ฝรั่งเศสจ่อแบน แพลตฟอร์มเดิมพันคริปโตชื่อดัง “Polymarket” เนื่องจากขัดต่อกฎหมายของประเทศหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของฝรั่งเศสอาจสั่งแบน 'Polymarket' แพลตฟอร์มพนันคริปโตยอดฮิต
Read more »
นักพนัน Polymarket แห่เดิมพัน ราคา Bitcoin จะพุ่งไปถึง 100,000 ดอลลาร์ ภายในสิ้นปีนี้!ในขณะนี้ ตลาดทำนาย Polymarket แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ Polymarket กว่า 60% กำลังเดิมพันว่า Bitcoin จะพุ่งทะยานไปแตะระดับ 100,000 ดอลลาร์
Read more »
Polymarket คืออะไร? ทำไมเป็นตลาดพยากรณ์บน Blockchain ที่กำลังร้อนแรงที่สุดในโลกสรุปบทความ Polymarket คือตลาดพยากรณ์แบบกระจายอำนาจ ที่ให้ผู้ใช้งานมาเดิมพันผลลัพธ์เหตุการณ์ต่างๆ ด้วย USDC บนบล็อกเชน Polygon และ Solana Polymarket
Read more »
อดีตศาสตราจารย์ MIT ทำกำไรมหาศาลจากการพยากรณ์อากาศบน Polymarket ด้วย Machine Learningอดีตศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์จาก MIT ใช้ Machine Learning พยากรณ์อากาศบน Polymarket สร้างผลกำไรมหาศาล ชนะโมเดลพยากรณ์อากาศทั่วไป ตลาดพยากรณ์อากาศบน Polymarket มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 2 ล้านดอลลาร์ต่อวัน
Read more »
Polymarket จ่อเปิดตัว “Polymarket USD” รื้อโครงสร้างระบบเทรดใหม่ทั้งหมดสรุปข่าว Polymarket กำลังจะเปลี่ยนมาใช้งาน 'Polymarket USD' ซึ่งค้ำประกันแบบ 1:1 ด้วย USDC บนแพลตฟอร์มของตัวเอง อัปเกรดสัญญา Smart Contract และใช้ระบบ
Read more »
สารคดีฟอร์มยักษ์ Finding Satoshi เตรียมเผยโฉมตัวตนผู้สร้าง Bitcoin 22 เม.ย. นี้สรุปข่าว สารคดี Finding Satoshi ประกาศเตรียมฉาย 22 เม.ย. นี้ หลังทีมนักข่าวและนักสืบใช้เวลาเจาะลึกแกะรอยนานถึง 4 ปีเต็ม โพลบน Polymarket ชี้เป้า Adam Back
Read more »