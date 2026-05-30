นักวิเคราะห์ gold mts ประเมินกรอบราคาทองคำไทย和国际市场的 buy sell signals และช่วงราคา باปัจจัยเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

สรุปมุมมองวิเคราะห์ราคาทองคำจาก specialists ที่รายงานคร่าวครามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําตลาดโลกและประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ités government factors และ market sentiment ที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายท Wong013
นักวิเคราะห์ประเมินกรอบราคา ทองคำ ในประเทศ โดยให้แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 68,400 บาท และแนวต้านที่ 70,400 บาท นักวิเคราะห์ กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จํากัด เปิดมุมมองต่อ ราคาทอง ระยะสั้นว่า ราคาทอง คําดีดตัวกลับขึ้นมาบริเวณ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับดังกล่าว หลังจากก่อนหน้าราคาปรับตัวลงแรงและเข้าทดสอบโซনแนวรับสําคัญ สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในภาวะผันผวนสูง และยังตอบสนองต่อปัจจัยข่าวอย่างรวดเร็ว แรงหนุนหลักมาจากรายงานความคืบหน้าของการเจรจา โดยมีข่าวว่าสามารถตกลงขยายกรอบเวลาออกไปอีก 60 วัน ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลในระยะสั้นบางส่วน ขณะเดียวกันดัชนีดอลลาร์ และ Bond Yield อ่อนตัวลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการเริ่มสะท้อนสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะ GDP ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และยอดขายบ้านใหม่ที่ชะลอลง แม้เงินเฟ้อพื้นฐานรายปียังเร่งตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ก็ตาม ภาวะดังกล่าวช่วยลดแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะสั้น จึงหนุนให้ ราคาทอง คํามีแรงซื้อกลับจากโซনแนวรับสําคัญในเชิงเทคนิค ราคาทอง คําปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 130 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากจุดต่ำสุด หลังจากราคาลงไปแตะบริเวณ 4,366 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ก่อนสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ สะท้อนว่าแรงซื้อบริเวณแนวรับสําคัญยังคงมีอยู่ และถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น ลงทุนยังควรระมัดระวังแรงขายทํากําไร เนื่องจากภาพรวมตลาดยังมีความไม่ชัดเจน ทั้งในด้านสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางเงินเฟ้อ โดย ราคาทอง คําจําเป็นต้องยืนเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ได้อย่างมั่นคง เพื่อยืนยันสัญญาณฟื้นตัวในระยะถัดไป ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทอง คําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,440 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,520 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 4,560 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคําในประเทศ (Thai Gold) มองกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 68,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 70,400 บา.
นักวิเคราะห์ประเมินกรอบราคาทองคำในประเทศ โดยให้แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 68,400 บาท และแนวต้านที่ 70,400 บาท นักวิเคราะห์ กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จํากัด เปิดมุมมองต่อราคาทองระยะสั้นว่า ราคาทองคําดีดตัวกลับขึ้นมาบริเวณ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับดังกล่าว หลังจากก่อนหน้าราคาปรับตัวลงแรงและเข้าทดสอบโซনแนวรับสําคัญ สะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในภาวะผันผวนสูง และยังตอบสนองต่อปัจจัยข่าวอย่างรวดเร็ว แรงหนุนหลักมาจากรายงานความคืบหน้าของการเจรจา โดยมีข่าวว่าสามารถตกลงขยายกรอบเวลาออกไปอีก 60 วัน ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลในระยะสั้นบางส่วน ขณะเดียวกันดัชนีดอลลาร์ และ Bond Yield อ่อนตัวลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลายรายการเริ่มสะท้อนสัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะ GDP ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และยอดขายบ้านใหม่ที่ชะลอลง แม้เงินเฟ้อพื้นฐานรายปียังเร่งตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ก็ตาม ภาวะดังกล่าวช่วยลดแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะสั้น จึงหนุนให้ราคาทองคํามีแรงซื้อกลับจากโซনแนวรับสําคัญในเชิงเทคนิค ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 130 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากจุดต่ำสุด หลังจากราคาลงไปแตะบริเวณ 4,366 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ก่อนสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ สะท้อนว่าแรงซื้อบริเวณแนวรับสําคัญยังคงมีอยู่ และถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในระยะสั้น ลงทุนยังควรระมัดระวังแรงขายทํากําไร เนื่องจากภาพรวมตลาดยังมีความไม่ชัดเจน ทั้งในด้านสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางเงินเฟ้อ โดยราคาทองคําจําเป็นต้องยืนเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ได้อย่างมั่นคง เพื่อยืนยันสัญญาณฟื้นตัวในระยะถัดไป ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคําตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,440 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,520 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 4,560 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคําในประเทศ (Thai Gold) มองกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 68,400 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 70,400 บา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'ราคาทอง' สัปดาห์นี้อยู่ในช่วงปรับฐาน 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 43,800 บาท'ราคาทอง' สัปดาห์นี้อยู่ในช่วงปรับฐาน 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 43,800 บาท เผยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามทั้งค่าเงินบาท ค่าเงินดอลลาร์ ราคาน้ำมัน ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ CPI และ PPI
Read more »
'ราคาทอง' สัปดาห์นี้แนวโน้มเพิ่มขึ้น 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 44,500 บาท'ราคาทอง' สัปดาห์นี้แนวโน้มเพิ่มขึ้น 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 44,500 บาท หลังนักลงทุนเดินหน้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
Read more »
ราคาทองสัปดาห์นี้แนวโน้มรอการปรับฐาน 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 43,500 บาทราคาทองสัปดาห์นี้แนวโน้มรอการปรับฐาน 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 43,500 บาท หลังจากขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 2,655 เหรียญ แต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ ชี้ต้องติดตามประเด็นสงครามในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
Read more »
ราคาทองสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงปรับฐาน 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 43,500 บาทราคาทองสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงปรับฐาน 'MTS Gold' คาดราคาพุ่งแตะ 43,500 บาท หลังขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 2,725 เหรียญ แต่ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ แนะติดตามค่าเงินบาท เงินดอลลาร์ ราคาน้ำมัน ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์
Read more »
ภาษีทรัมป์ ดันทองคำช่วงที่เหลือปี 68 ออลไทม์ไฮ 3,800-4,000 ดอลลาร์MTS Gold ชี้ราคาทองคำช่วงที่เหลือของปี 68 หากไม่หลุด 3,200 ดอลลลาร์ มีโอกาสทำออลไทม์ไฮ 3,800-4,000 ดอลลาร์ ผลจากภาษีทรัมป์ แนะระยะสั้นมทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว
Read more »
แม็คโคร ยกระดับ Own Brand ผ่าน Aro Gold พรุ่งสู่มาตรฐานสากล在งาน THAIFEX 2026แม็คโคร เดินหน้ายกระดับกลุ่มสินค้า Own Brand ภายใต้แบรนด์ Aro และ Aro Gold ด้วยการร่วมมือพันธมิตรระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านนวัตกรรมอาหาร คุณภาพมาตรฐานสากล และราคาคุ้มค่า ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Food Destination ครบวงจรในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026
Read more »