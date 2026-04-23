นักสนุ๊กเกอร์ชื่อดังนครศรีธรรมราชถูกพุ่งเป้าคดีสาวภูเก็ตดับในโรงแรมม่านรูด

📆4/23/2026 9:31 AM
ตำรวจนครศรีธรรมราชเร่งตามตัวนักสนุ๊กเกอร์ชื่อดัง หลังพบเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหญิงสาววัย 31 ปีเสียชีวิตภายในโรงแรมม่านรูด เบื้องต้นตั้งปมหึงหวง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัด นครศรีธรรมราช ได้เร่งดำเนินการสืบสวนและติดตามตัว นายวิทวัส หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เซียนกล้วย” นักสนุ๊กเกอร์ ชื่อดังในพื้นที่ อายุ 50 ปี ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของ น.

ส. กิมหยง อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต ภายในห้องพักหมายเลข 9 ของโรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนปากนคร หมู่ 4 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในพื้นที่และนำมาซึ่งความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง การตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบร่างของ น.

ส.

กิมหยง นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในสภาพที่น่าสลดใจ สวมกางเกงยีนส์ขายาวยังไม่รูดซิป และท่อนบนเปลือย มีเสื้อสีชมพูวางทับหน้าอก ดวงตาเบิกกว้าง ริมฝีปากมีบาดแผลแตก และมีคราบเลือดเล็กน้อยบนผ้าปูเตียง ภายในห้องพักพบขวดเบียร์และแก้วที่ถูกดื่มไปแล้วครึ่งหนึ่ง พร้อมทั้งมีดเดือยไก่ 1 เล่มวางอยู่บนเตียง นอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือซึ่งคาดว่าเป็นของผู้เสียชีวิตตกอยู่ในห้องน้ำ และมีชุดชั้นในเปียกน้ำวางอยู่บนพื้น เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 6-8 ชั่วโมง จากการสอบสวนพนักงานโรงแรมให้การว่า ในช่วงเวลาประมาณ 11.50 น.

ของวันเกิดเหตุ มีชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์มาเปิดห้องพักแบบค้างคืน โดยฝ่ายชายเป็นผู้ชำระเงินผ่านระบบสแกน ก่อนที่จะเข้าไปพักภายในห้อง ต่อมาเวลาประมาณ 17.00 น. ชายคนดังกล่าวได้ออกมาซื้อเบียร์และขนม ก่อนที่จะกลับเข้าไปในห้องพักอีกครั้ง กระทั่งเวลา 20.56 น.

ชายคนเดิมได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาด้วยอาการลุกลี้ลุกลน พร้อมกับแจ้งพนักงานโรงแรมว่าแฟนสาวเป็นลม และขอให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะรีบขี่รถออกจากโรงแรมไปอย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าห้องพัก พบชื่อผู้โอนคือ นายวิทวัส หรือ “เซียนกล้วย” ซึ่งเป็นนักสนุ๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในคดีนี้ จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายวิทวัสและ น.

ส. กิมหยง เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ก่อนที่จะแยกทางกันไป และเพิ่งกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอาจมีมาจากความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ในขณะนี้ พ.

ต. อ. กิตติชัย ไกรนรา ผกก. สภ.

เมืองนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโรงแรมและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงติดตามตัว นายวิทวัส มาสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวบรวมหลักฐานที่แน่นหนาเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คดีนี้มีความซับซ้อนและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมา

