นักสนุ๊กเกอร์ชื่อดังนครศรีธรรมราชถูกพุ่งเป้าคดีสาวภูเก็ตดับในโรงแรมม่านรูด

ตำรวจนครศรีธรรมราชเร่งตามตัวนักสนุ๊กเกอร์ชื่อดัง หลังพบเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหญิงสาววัย 31 ปีเสียชีวิตภายในโรงแรมม่านรูด เบื้องต้นตั้งปมหึงหวง
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัด นครศรีธรรมราช ได้เร่งดำเนินการสืบสวนและติดตามตัว นายวิทวัส หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เซียนกล้วย” นักสนุ๊กเกอร์ ชื่อดังในพื้นที่ อายุ 50 ปี ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของ น.
ส. กิมหยง อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต ภายในห้องพักหมายเลข 9 ของโรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนปากนคร หมู่ 4 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในพื้นที่และนำมาซึ่งความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง การตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบร่างของ น.
ส.
กิมหยง นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในสภาพที่น่าสลดใจ สวมกางเกงยีนส์ขายาวยังไม่รูดซิป และท่อนบนเปลือย มีเสื้อสีชมพูวางทับหน้าอก ดวงตาเบิกกว้าง ริมฝีปากมีบาดแผลแตก และมีคราบเลือดเล็กน้อยบนผ้าปูเตียง ภายในห้องพักพบขวดเบียร์และแก้วที่ถูกดื่มไปแล้วครึ่งหนึ่ง พร้อมทั้งมีดเดือยไก่ 1 เล่มวางอยู่บนเตียง นอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือซึ่งคาดว่าเป็นของผู้เสียชีวิตตกอยู่ในห้องน้ำ และมีชุดชั้นในเปียกน้ำวางอยู่บนพื้น เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 6-8 ชั่วโมง จากการสอบสวนพนักงานโรงแรมให้การว่า ในช่วงเวลาประมาณ 11.50 น.
ของวันเกิดเหตุ มีชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์มาเปิดห้องพักแบบค้างคืน โดยฝ่ายชายเป็นผู้ชำระเงินผ่านระบบสแกน ก่อนที่จะเข้าไปพักภายในห้อง ต่อมาเวลาประมาณ 17.00 น. ชายคนดังกล่าวได้ออกมาซื้อเบียร์และขนม ก่อนที่จะกลับเข้าไปในห้องพักอีกครั้ง กระทั่งเวลา 20.56 น.
ชายคนเดิมได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาด้วยอาการลุกลี้ลุกลน พร้อมกับแจ้งพนักงานโรงแรมว่าแฟนสาวเป็นลม และขอให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะรีบขี่รถออกจากโรงแรมไปอย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าห้องพัก พบชื่อผู้โอนคือ นายวิทวัส หรือ “เซียนกล้วย” ซึ่งเป็นนักสนุ๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในคดีนี้ จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายวิทวัสและ น.
ส. กิมหยง เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานเกือบ 10 ปี ก่อนที่จะแยกทางกันไป และเพิ่งกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอาจมีมาจากความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ในขณะนี้ พ.
ต. อ. กิตติชัย ไกรนรา ผกก. สภ.
เมืองนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโรงแรมและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงติดตามตัว นายวิทวัส มาสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวบรวมหลักฐานที่แน่นหนาเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คดีนี้มีความซับซ้อนและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศ เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง มีปริมาณเกินควบคุม เสี่ยงล้นกระทบพื้นที่ท้ายน้ำทั่วประเทศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงวันที่ 26-31 ส.ค. นอกจากนี้ ต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 6 แห่ง TheStandardNews
Read more »
ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 31 สิงหาคม 2565✅ตรวจผลหวยลาวล่าสุด หวยลาวงวด 31 สิงหาคม 2565 ตรวจผลหวยลาวงวดล่าสุด ຫວຍລາວหรือหวยพัฒนาจะออกทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ สามารถตรวจสอบผลหวยลาว งวดประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้ที่นี่ iNNNews หวยลาว หวยลาววันนี้ หวยลาวพัฒนา ไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์
Read more »
เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งแรงสุดในรอบกว่า 31 ปีเงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งแรงสุดในรอบกว่า 31 ปี อาจกระทบนโยบายการเงิน BOJ ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างตั้งแต่ต้นทุนพลังงานไปจนถึงอาหาร เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งแรงสุดในรอบกว่า 31 ปี โดยกระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานในวันนี้…
Read more »
เช็กดวงชะตา! ดวงรายปักษ์ 16-31 ธ.ค.65 ใครรุ่งในเรื่องใด มีโชคมีลาภบ้างหรือไม่?ดวงรายปักษ์ 16-31 ธันวาคม 2565 ซินแสเป็นหนึ่ง ประจำสัปดาห์กันหน่อย 16-31 ธันวาคมนี้ ใครรุ่งในเรื่องใด มีโชคมีลาภบ้างหรือไม่ หรือต้องระวังเรื่องอะไรบ้างตามเช็กกันด่วน ๆ
Read more »
Square Enix จดทะเบียนวันที่ 31 มกราคม เป็น Final Fantasy VII Day ฉลองการออกเกมต้นฉบับSquare Enix ประกาศจดทะเบียนวันที่ 31 มกราคม เป็นวัน Final Fantasy VII Day ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อฉลองการวางขายเกมครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม
Read more »
'วันงดสูบบุหรี่โลก' อันตรายจากควันบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง?วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี อันตรายจากควันบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง?วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็น วันงดสูบบุหรี
Read more »