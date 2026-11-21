นักวิชาการค้านฝายดักตะกอนแม่น้ำกก ยันยังไม่มีประสิทธิภาพจริง
เครือข่ายนักวิชาการและชุมชนค้านแผนสร้างฝายดักตะกอนของรองนายกฯ ยศชนัน เหตุไร้การศึกษาจริง เสี่ยงสร้างปัญหาใหม่ในระบบนิเวศแม่น้ำกกและสาย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านแผนการแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนในลุ่มน้ำ แม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง อย่างหนักแน่น โดยเฉพาะข้อเสนอเรื่องโครงสร้างวิศวกรรมที่เสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฝายดักตะกอนไม่ได้ผลจริงในแม่น้ำใหญ่
รองนายกรัฐมนตรี ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้นำเสนอแผนมาตรการเร่งด่วนจำนวน 6 แนวทางเพื่อจัดการกับวิกฤตสารเคมีและโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสายน้ำหลัก แต่หนึ่งในมาตรการนั้นคือการก่อสร้างฝายดักตะกอน ซึ่งได้รับความต้านทานจากทุกฝ่ายทันที โดยนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว หรือที่รู้จักกันในนาม "ครูตี๋" ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ ได้ชี้แจงว่าการใช้มาตรการนี้เคยมีการถกเถียงและถูกปฏิเสธไปแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าการดักตะกอนจะสามารถแก้ปัญหาพิษภัยได้อย่างยั่งยืนAlso readนักวิทย์ใช้เกม GTA จำลอง 'วิกฤตน้ำท่วมเมือง' ที่จะเกิดในอนาคต
บทเรียนคลองคลิตี้สอนให้ระวังความเสี่ยง
ครูตี๋ ได้ยกกรณีศึกษาจากห้วยคลิตี้ในอดีตเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของบริบททางภูมิศาสตร์ ที่แม่น้ำกกและแม่น้ำสายมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของกระแสน้ำสูงมากกว่าลำห้วยขนาดเล็กอย่างชัดเจน เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำหลาก ฝายที่สร้างขึ้นมาอาจกลายเป็นแหล่งกักเก็บปัญหาแทนที่จะกำจัดปัญหา และที่สำคัญยังไม่มีคำตอบว่าตะกอนที่สะสมจะนำไปจัดการหรือทิ้ง何处 เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการจัดการตะกอนพิษที่ปลอดภัยและยั่งยืน
นักวิชาการชี้ความแตกต่างระดับห้องแล็บกับพื้นที่จริง
รองศาสตราจารย์สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แนวคิดฝายดักตะกอนอาจเกิดจากการประเมินข้อมูลน้ำท่วมและน้ำหลากในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สาย ต่ำเกินไป โดยผลการทดลองในลักษณะจำลองหรือระดับห้องปฏิบัติการ อาจดูมีประสิทธิภาพดีแต่เมื่อนำไปใช้ในพื้นที่จริงกับระบบนิเวศที่ซับซ้อน ธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามแบบจำลองเสมอไป และไม่สามารถแก้ปัญหาที่แหล่งกำเนิดของสารพิษซึ่งเป็นสาเหตุหลักได้
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สิตางศุ์ ยังระบุว่า แม้จะมีคำกล่าวจากทางการจีนเกี่ยวกับการไม่สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเสี่ยง แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีมาตรการใดที่ควบคุมนักลงทุนจีนได้อย่างจริงจัง ทำให้ปัญหาสารหนูและสารพิษยังคงคุกคามชุมชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยที่รัฐบาลไทยยังไม่สามารถแสดงออกถึงการแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างได้ชัดเจน
ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนตัดสินใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ฉันทะ อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ให้มุมมองในเชิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่า การจัดการมลพิษมี 3 วิธีหลัก ได้แก่ ทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ซึ่งฝายดักตะกอนเป็นเพียงวิธีทางกายภาพที่ต้องอาศัยแรงโน้มถ่วง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในแม่น้ำสายใหญ่หากไม่มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน
อาจารย์ ดร.เสถียร ย้ำว่า ก่อนที่จะมีการลงทุนสร้างโครงการขนาดใหญ่ ต้องผ่านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีขั้นตอนการทดลองในระดับโครงการนำร่องหรือ Pilot project ในพื้นที่ขนาดเล็กก่อน เพื่อวัดประสิทธิภาพและผลกระทบที่แท้จริงต่อชุมชนและระบบนิเวศ โดยไม่ควรมุ่งหวังผลจากการทดลองในสภาพควบคุมมาขยายผลสู่ธรรมชาติทันที
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