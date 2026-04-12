นักวิชาการธรรมศาสตร์ชื่นชมรัฐบาลหนุนโซลาร์เซลล์ พร้อมเสนอ 3 แนวทางสู่พลังงานสะอาด

นักวิชาการ มธ. ชื่นชมรัฐบาลเดินหน้ามาตรการส่งเสริมโซลาร์เซลล์ ชี้เป็นโอกาสทองในวิกฤตพลังงานโลก พร้อมเสนอ 3 แนวทางเพื่อขยายผลสู่ภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน
รศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 เกี่ยวกับมาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริม พลังงานสะอาด โดยเฉพาะการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ ในระดับครัวเรือน รศ.
ดร.ธนิท ได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลที่ดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมองว่าเป็นโอกาสทองในการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลกและราคาค่าไฟฟ้าที่ผันผวนสูง<\/p>
รัฐบาลได้ออกมาตรการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ เช่น การปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความยุ่งยากทางธุรการ โดยเฉพาะการปลดล็อกใบอนุญาต รง.4 และการลดขั้นตอนของใบอนุญาต อ.1 ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนแฝงในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนทางเศรษฐกิจอย่างมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 200,000 บาท และล่าสุดที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ Soft Loan วงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสิน เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสนับสนุนภาคประชาชนในการเข้าถึงพลังงานสะอาด<\/p>
อย่างไรก็ตาม รศ. ดร.ธนิท ได้ชี้ให้เห็นว่ามาตรการปัจจุบันอาจยังมีช่องว่างในการเข้าถึง โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนฐานรากที่แบกรับภาระค่าไฟฟ้าสูงเมื่อเทียบกับรายได้ แต่ติดข้อจำกัดด้านฐานภาษีและเงื่อนไขสินเชื่อ เพื่อให้มาตรการเหล่านี้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง รศ. ดร.ธนิท จึงเสนอแนวทางเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดและลดค่าครองชีพอย่างยั่งยืน<\/p>
รศ. ดร.ธนิท ได้เสนอแนวทางแก้ไข 3 ประการ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นไปอย่างทั่วถึงและยั่งยืนยิ่งขึ้น แนวทางแรกคือ การพัฒนามาตรการสนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Subsidy) โดยรัฐควรพิจารณาให้เงินอุดหนุนส่วนทุน (Capital Grant) เพื่อลดภาระเงินลงทุนตั้งต้นสำหรับระบบโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก 1.5 - 3 กิโลวัตต์ ให้แก่กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยและเกษตรกร เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีลดค่าไฟอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับมาตรการทางภาษีและสินเชื่อที่มีอยู่ให้ครอบคลุมถึงระดับฐานราก<\/p>
แนวทางที่สองคือ การฟื้นโครงการรับซื้อไฟคืน ก้าวสู่ระบบ Net Metering 1:1 เพื่อความคุ้มค่าเชิงสังคม เนื่องจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าคืน (Net Billing) ในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วยนั้น ไม่มีโครงการใหม่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทำให้ผู้ติดตั้งรายใหม่ทำได้เพียงผลิตเองใช้เองโดยห้ามไฟฟ้าไหลย้อนกลับ (Zero Export) ส่งผลให้พลังงานส่วนเกินในช่วงกลางวันต้องถูกปล่อยทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย รศ. ดร.ธนิท จึงเสนอให้รัฐพิจารณาฟื้นฟูโครงการรับซื้อไฟคืนโดยยกระดับสู่ระบบ Net Metering หรือการหักลบหน่วยไฟฟ้าแบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งจะช่วยให้หน่วยไฟฟ้าส่วนเกินถูกนำมาหักลบกับหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงในราคาที่เท่ากัน และช่วยลดระยะเวลาคืนทุนให้สั้นลง นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้อีกด้วย<\/p>
แนวทางสุดท้ายคือ การปรับลดภาษีแบตเตอรี่บ้าน โดยถอดบทเรียนจากภาคอุตสาหกรรมและ EV โดยที่ผ่านมารัฐได้ดำเนินการสนับสนุนภาคส่วนอื่นๆ จนประสบความสำเร็จมาแล้ว อาทิ การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) แก่โรงงานที่ติดโซลาร์เซลล์จนคืนทุนได้ใน 3-5 ปี รวมถึงนโยบายลดภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รศ. ดร.ธนิท จึงเสนอให้รัฐใช้แนวคิดเดียวกันนี้มาสนับสนุนภาคประชาชน ผ่านการลดภาษีนำเข้าและภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงกลางคืนได้จริง ช่วยลดภาระสายส่งและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ระบบไฟฟ้า (Grid Resilience) ของประเทศ<\/p>
รศ. ดร.ธนิท ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และหวังว่าจะเห็นการต่อยอดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทยสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนอย่างแท้จริง<\/p>
