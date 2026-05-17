นักลงทุนญี่ปุ่นทำตัวกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจากเป็นผู้ขายต่อเนื่องเกือบทศวรรษ

กราฟจากข้อมูลของ Bloomberg และกระทรวงการคลังญี่ปุ่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักลงทุนญี่ปุ่นขายพันธบัตรสหรัฐฯ ออกมาแรงในช่วงปี 2022 พวกเขาก็กลับมาซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยในไตรมาสแรกปี 2023 ถึงกับซื้อสุทธิสูงถึง 8 ล้านล้านเยน และทรงตัวเป็นผู้ซื้อสุทธิเรื่อยมา แต่ในไตรมาสแรกของปี 2026 ทิศทางกลับพลิกอย่างฉับพลัน โดยตัวเลขดิ่งลงไปที่ -6.2 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าช่วงที่ขายมากที่สุดในปี 2022 และด้วยซ้ำพันธบัตรของญี่ปุ่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2026 กลับพบว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการขายในไตรมาสนี้อาจเกิดขึ้นหนักในช่วงเดือนมีนาคมเป็นหลัก หรืออาจเป็นเพราะขอบเขตของ ยูเนี่ยน เอเชีย รวมถึงพันธบัตรสหรัฐฯ ล้วนๆ ตามด้วยสัญญาณที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคม 2026 ที่นักลงทุนญี่ปุ่นกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิพันธบัตรต่างประเทศอีกครั้ง โดยมูลค่าซื้อสุทธิ 1.64 ล้านล้านเยน ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นผู้ขายสุทธิเช่นกัน
กราฟจากข้อมูลของ Bloomberg และกระทรวงการคลังญี่ปุ่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักลงทุนญี่ปุ่น ขาย พันธบัตรสหรัฐ ฯ ออกมาแรงในช่วงปี 2022 พวกเขาก็กลับมาซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยในไตรมาสแรกปี 2023 ถึงกับซื้อสุทธิสูงถึง 8 ล้านล้านเยน และทรงตัวเป็นผู้ซื้อสุทธิเรื่อยมา แต่ในไตรมาสแรกของปี 2026 ทิศทางกลับพลิกอย่างฉับพลัน โดยตัวเลขดิ่งลงไปที่ -6.
2 ล้านล้านเยน ซึ่งสูงกว่าช่วงที่ขายมากที่สุดในปี 2022 ด้วยซ้ำพันธบัตรของญี่ปุ่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2026 กลับพบว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการขายในไตรมาสนี้อาจเกิดขึ้นหนักในช่วงเดือนมีนาคมเป็นหลัก หรืออาจเป็นเพราะขอบเขตของ ยูเนี่ยน เอเชีย รวมถึงพันธบัตรสหรัฐฯ ล้วนๆ ทั้งนี้ข้อมูล TIC อย่างเป็นทางการของเดือนมีนาคม 2026 จะเปิดเผยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 ซึ่งจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกเหนือจากพันธบัตรสหรัฐฯ แล้ว นักลงทุนญี่ปุ่นยังเทขายพันธบัตรยุโรปออกมาด้วย โดยรวม 1.02 ล้านล้านเยนในไตรมาสแรก ซึ่งประกอบการพันธบัตรฝรั่งเศสและพันธบัตรเยอรมนี ตามด้วยสัญญาณที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคม 2026 ที่นักลงทุนญี่ปุ่นกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิพันธบัตรต่างประเทศอีกครั้ง โดยมูลค่าซื้อสุทธิ 1.64 ล้านล้านเยน ที่ก่อนหน้านั้นเป็นผู้ขายสุทธิเช่นกั
การลงทุนญี่ปุ่น พันธบัตรสหรัฐ นักลงทุนญี่ปุ่น ขายพันธบัตรสหรัฐ ซื้อพันธบัตรสหรัฐ ซื้อพันธบัตรญี่ปุ่น เทขายพันธบัตรสหรัฐ เทขายพันธบัตรยุโรป นักลงทุนญี่ปุ่น นักลงทุนเงินทุนรวม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'มาดามแป้ง' เตรียมคุยส.บอลพิจารณาสัญญา 'มาโน่''มาดามแป้ง' เตรียมถกร่วม ส.บอลไทย พิจารณาสัญญา 'โค้ชมาโน่' ที่จะหมดคืนวันเคาท์ดาวน์ปีนี้ ก่อนที่ 'ช้างศึก' มีภารกิจบู๊เอเชียนคัพ 2023 ที่เลื่อนไปจัดช่วงต้นปี 2024 รวมถึงคัดบอลโลก 2026 โซนเอเชีย
Read more »
เปิดตัวชุดแข่ง 3 สีพิเศษ ฟุตบอลทีมชาติไทย ประเดิมฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกเปิดตัวชุดแข่งขัน 3 สีพิเศษ ฟุตบอลทีมชาติไทย ฤดูกาล 2023/24 ประเดิมฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย พฤศจิกายนนี้
Read more »
มาร์ติเนซ ตั้งเป้าคว้าแชมป์โลก 2 สมัยแล้วรีไทร์ทีมชาติอาร์เจนติน่าเอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ ผู้รักษาประตูทีม แอสตัน วิลล่า ประกาศจะบอกลาทีมชาติอาร์เจนติน่า หากพาทีมคว้าแชมป์โลกได้อีกครั้งในปี 2026 หลังจากคว้าแชมป์โลกเมื่อปี 2022 และ โกปาอเมริกา 2 สมัย
Read more »
ประวัติ 'ไอลีน กู่' สกีมะกันหัวใจมังกร ทั้งสวยทั้งเก่ง เจ้าของฉายา 'เจ้าหญิงหิมะ'ไอลีน กู่ (Eileen Gu) หรือชื่อภาษาจีน “กู่อ้ายหลิง” นักสกีฟรีสไตล์วัย 22 ปี กลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของวงการกีฬาโลกจากผลงานอันยอดเยี่ยมในเวทีโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 และ 2026
Read more »
ปี 2026 เหมือนปี 2022 หรือไม่: วิเคราะห์สถานการณ์ลงทุนจากสงคราม, การเมือง, และ Bitcoin Halvingกรรณ์ หทัยศรัทธา จาก CGS-CIMB ชี้ถึงความคล้ายคลึงของปี 2026 กับปี 2022 ในแง่ของสถานการณ์โลกและตลาดลงทุน ตั้งแต่สงคราม, การเมือง, และรอบ Bitcoin Halving ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุน
Read more »
อิตาลีเสี่ยงพลาดบอลโลก 3 สมัยติด: ปัญหาอยู่ที่ไหน?ทีมชาติอิตาลีกำลังเผชิญความท้าทายในการผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก 2026 หลังพลาดโอกาสในปี 2018 และ 2022 โดยต้องเล่นรอบเพลย์ออฟอีกครั้ง ปัญหาหลักมาจากหลายปัจจัย ทั้งระบบเยาวชน, การลงทุน, โครงสร้างพื้นฐาน, และการพึ่งพาผู้เล่นต่างชาติในลีก
Read more »