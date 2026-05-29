นักวิจัยญี่ปุ่นสร้างการสื่อสารไร้สายด้วยความเร็ว 112Gbps

นักวิจัยจาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูงสุด 112Gbps บนย่านความถี่ 560GHz
นักวิจัยจาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูงสุด 112Gbps บนย่านความถี่ 560GHz ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในยุคถัดไป และอาจมีบทบาทต่อการพัฒนาเครือข่าย 6G ในอนาคต ความสำเร็จครั้งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการสาธิตการสื่อสารไร้สายระดับ 100Gbps-class บนย่านความถี่ที่สูงกว่า 420GHz ได้เป็นครั้งแรก โดยระบบดังกล่าวใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า soliton microcomb หรือไมโครคอมบ์เชิงแสง เพื่อสร้างสัญญาณเทราเฮิรตซ์ที่มีความเสถียรและมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่าการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิ
สื่อสารไร้สาย ความเร็วสูงสุด 112Gbps ย่านความถี่ 560Ghz
