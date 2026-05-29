Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

นักวิจัยญี่ปุ่นสร้างการสื่อสารไร้สายด้วยความเร็ว 112Gbps

เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย News

นักวิจัยญี่ปุ่นสร้างการสื่อสารไร้สายด้วยความเร็ว 112Gbps
สื่อสารไร้สายความเร็วสูงสุด112Gbps
📆5/29/2026 5:12 AM
📰droidsans
29 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

นักวิจัยจาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูงสุด 112Gbps บนย่านความถี่ 560GHz

นักวิจัยจาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วย ความเร็วสูงสุด 112Gbps บนย่านความถี่ 560GHz ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย ในยุคถัดไป และอาจมีบทบาทต่อการพัฒนาเครือข่าย 6G ในอนาคต ความสำเร็จครั้งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการสาธิตการสื่อสารไร้สายระดับ 100Gbps-class บนย่านความถี่ที่สูงกว่า 420GHz ได้เป็นครั้งแรก โดยระบบดังกล่าวใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า soliton microcomb หรือไมโครคอมบ์เชิงแสง เพื่อสร้างสัญญาณเทราเฮิรตซ์ที่มีความเสถียรและมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่าการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิ.

นักวิจัยจาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการทดลองส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูงสุด 112Gbps บนย่านความถี่ 560GHz ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในยุคถัดไป และอาจมีบทบาทต่อการพัฒนาเครือข่าย 6G ในอนาคต ความสำเร็จครั้งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการสาธิตการสื่อสารไร้สายระดับ 100Gbps-class บนย่านความถี่ที่สูงกว่า 420GHz ได้เป็นครั้งแรก โดยระบบดังกล่าวใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า soliton microcomb หรือไมโครคอมบ์เชิงแสง เพื่อสร้างสัญญาณเทราเฮิรตซ์ที่มีความเสถียรและมีสัญญาณรบกวนน้อยกว่าการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

droidsans /  🏆 58. in TH

สื่อสารไร้สาย ความเร็วสูงสุด 112Gbps ย่านความถี่ 560Ghz

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ก.พ.แจงไม่เคยรับรองสถาบันการศึกษา California University หากพาดพิงจะฟ้องก.พ.แจงไม่เคยรับรองสถาบันการศึกษา California University หากพาดพิงจะฟ้องสำนักงานก.พ. ออกแถลงการณ์ชี้แจงประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าสำนักงานได้รับรองคุณวุฒิจาก California University / California University FCE ว่าไม่เป็นความจริง หากมีการให้ข้อมูลพาดพิงและทำให้เกิดความเสียหายจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
Read more »

– GC เดินหน้าสานต่อภารกิจเก็บขยะเพื่อโลก Green University “ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 2”– GC เดินหน้าสานต่อภารกิจเก็บขยะเพื่อโลก Green University “ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 2”AIS – GC เดินหน้าสานต่อภารกิจเก็บขยะเพื่อโลก Green University “ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 2” ชวนเด็กไทยเก็บ E-Waste และพลาสติกใช้แล้ว พร้อมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยสีเขียวขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นับเป็นปีที่ 2 ของความร่วมมือระหว่าง AIS และ GC ในการปลุกพลัง มหาลัยวิทยาลัยรักษ์โลก กับโครงการ Green University “ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 2”...
Read more »

ม.เกษตรศาสตร์ กับ Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์ ลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ม.เกษตรศาสตร์ กับ Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์ ลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ณ ห้องประชุม Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร Double Degree ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชา Cell Biology or...
Read more »

ศิลปากรจัดโครงการผสานความร่วมมือเเละสร้างเครือข่ายวิสาหกิจมหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากรจัดโครงการผสานความร่วมมือเเละสร้างเครือข่ายวิสาหกิจมหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากรจัดโครงการผสานความร่วมมือเเละสร้างเครือข่ายวิสาหกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร : นโยบาย ประสบการณ์ เเละภาคปฎิบัติของ University Holding Company” มหาวิทยาลัยศิลปากรจัด “โครงการผสานความร่วมมือเเละสร้างเครือข่ายวิสาหกิจมหาวิทยาลัยศิลปากร : นโยบาย ประสบการณ์ เเละภาคปฎิบัติของ University Holding Company” ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ...
Read more »

มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไต้หวันฟื้นฟูป่าชายเลนมวล. ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไต้หวันฟื้นฟูป่าชายเลนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามความร่วมมือกับ National Chung Hsing University (NCHU) และ National Sun Yat-sen University (NSYSU) ประเทศไต้หวัน เพื่อร่วมมือในการวิจัยการฟื้นฟูป่าชายเลนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
Read more »

AIS ผนึก GC ดันภารกิจ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3” ปลุกพลังเด็กไทย โชว์ไอเดียธุรกิจรักษ์โลก-ลดขยะ E-Waste พร้อมสานต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยสีเขียวAIS ผนึก GC ดันภารกิจ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3” ปลุกพลังเด็กไทย โชว์ไอเดียธุรกิจรักษ์โลก-ลดขยะ E-Waste พร้อมสานต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยสีเขียวAIS ผนึก GC ดันภารกิจ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3” ปลุกพลังเด็กไทย โชว์ไอเดียธุรกิจรักษ์โลก-ลดขยะ E-Waste พร้อมสานต่อเครือข่ายมหาวิทยาลัยสีเขียว ก้าวสู่ปีที่3 ของความร่วมมือระหว่าง AIS และ GC ในการสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกับโครงการ “Green University ทิ้ง เทิร์น ให้โลกจำ Upvel 3” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3...
Read more »



Render Time: 2026-05-29 08:11:49