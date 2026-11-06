นักวิจัยจีนพัฒนา NI-skin ผิวหุ่นยนต์รับสัมผัสคล้ายมนุษย์
ทีมวิจัยจีนพัฒนา NI-skin ผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ให้หุ่นยนต์จับของบอบบางและรู้สึกเจ็บปวดได้ ช่วยแก้ปัญหาการควบคุมแรงกดที่แม่นยำ
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคใต้แห่งประเทศจีน นำโดย Southern University of Science and Technology ในเมืองเซินเจิ้น ได้เปิดเผยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดคือ NI-skin ซึ่งเป็นผิวหนังเทียมสำหรับ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ที่มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับมนุษย์
พัฒนาผิวหนังเทียม NI-skin เพื่อแก้ปัญหาการจับยึด
NI-skin เป็นผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์ชนิดไอออนทรอนิกส์ที่ทำงานโดยการเคลื่อนไหวของไอออนในวัสดุโพลิเมอร์เนื้อนุ่มเพื่อเปลี่ยนแรงกดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งหลักการทำงานนี้มีความคล้ายคลึงกับการทำงานของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกในสิ่งมีชีวิตมากAlso readโรนัลโด้ สร้างตำนานโปรตุเกสสู่แชมป์ยุโรป ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ปัญหาหลักของหุ่นยนต์ในยุคปัจจุบันคือการจับวัตถุที่เปราะบาง เช่น ไข่ไก่ ผลไม้สุก หรือแก้วกระดาษ เนื่องจากหุ่นยนต์มักบีบแรงเกินไปจนของแตกหรือจับเบาเกินไปจนของหลุดมือ ส่วนการประคองผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงสูงหากไม่สามารถรับรู้แรงกดได้แม่นยำเท่าระดับมนุษย์
ผิวหนังของมนุษย์มีตัวรับแรงกลกระจายอยู่ทั่วร่างกายมากกว่า 200,000 จุดซึ่งสามารถรับรู้แรงกด การสั่นสะเทือน และการเปลี่ยนรูปทรงในเวลาจริง ทำให้มนุษย์รู้สึกได้ตั้งแต่แมลงวันบินตอมแขนจนถึงบาร์เบลหนักหลายสิบกิโลกรัม และสามารถชักมือหนีจากของร้อนได้ทันท่วงที
ความร่วมมือจากสถาบันวิจัยระดับโลกและหลักการทำงาน
การพัฒนา NI-skin เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัยนานาชาติที่มีส่วนร่วมจากสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งและมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ โมฮาเม็ด บิน ซาเยด โดยผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Nature Machine Intelligence เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
NI-skin มีหน่วยรับสัมผัสมากกว่า 10,000 จุดมีความหนาแน่นถึง 1,110 หน่วยต่อตารางเซนติเมตรและสามารถอ่านค่าได้ 100 เฟรมต่อวินาที ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
กุญแจสำคัญของความสำเร็จคือเทคนิคการเข้ารหัสตำแหน่งด้วย tần số โดยเซนเซอร์แต่ละจุดมีความถี่ประจำตัวของตัวเองทำให้สามารถส่งสัญญาณพร้อมกันผ่านช่องทางเดียวได้โดยไม่ต้องรอคิวและระบบสามารถระบุแหล่งที่มาของสัญญาณได้ทันที
หลักการนี้คล้ายกับสายโทรศัพท์เส้นเดียวที่รองรับการคุยได้หลายสายพร้อมกันซึ่งช่วยให้ความล่าช้าและสัญญาณรบกวนลดลงอย่างมากจนระบบสามารถประมวลผลข้อมูล海量的ได้ทันเวลาจริงโดยไม่เกิดความผิดพลาด
ระบบประมวลผลสามชั้นและประสิทธิภาพการรับรู้
เพื่อให้ข้อมูลไม่ล้นระบบทีมวิจัยได้ออกแบบการประมวลผลเป็น 3 ขั้นตอนตามแบบระบบประสาทของมนุษย์เริ่มจากผิวหนังเข้ารหัสสัญญาณระบบบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงหลายร้อยเท่าและปัญญาประดิษฐ์ตีความข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
การแบ่งงานแบบนี้คล้ายกับที่ไขสันหลังช่วยกรองข้อมูลสัมผัสก่อนส่งต่อกับสมองในการทดสอบหุ่นยนต์ที่ติด NI-skin สามารถแยกแยะรายละเอียดพื้นผิวได้ละเอียดถึง 300 ไมโครเมตรซึ่งใกล้เคียงกับปลายนิ้วมนุษย์
ความสามารถนี้ช่วยให้หุ่นยนต์จับวัตถุที่บอบบางมากได้อย่างมั่นคงเช่นไส้ดินสอขนาด 0.5 มิลลิเมตรและลวดบัดกรีอ่อนขนาด 0.2 มิลลิเมตรซึ่งงานลักษณะนี้ต้องควบคุมแรงอย่างละเอียดอ่อนและเป็นสิ่งที่มือหุ่นยนต์ทั่วไปทำได้ยาก
ความปลอดภัยและการนำไปใช้งานในอนาคต
ผิวหนังเทียมนี้ยังรับรู้อันตรายได้ด้วยเพราะทำงานคล้ายระบบรับรู้ความเจ็บปวดของสิ่งมีชีวิตทำให้หุ่นยนต์สามารถชักมือหนีจากของมีคมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้สมองกลประมวลผลก่อนและจับลูกเกาลัดที่มีหนามแหลมได้อย่างปลอดภัย
ความสามารถนี้มีความสำคัญมากถ้าหุ่นยนต์ต้องทำงานใกล้ชิดกับคนและช่วยป้องกันผิวหนังและชิ้นส่วนราคาแพงของหุ่นยนต์เองด้วยซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในครัวเรือน
ทีมวิจัยได้เผยแพร่ชุดข้อมูลทดลองโค้ดโปรแกรมและซอฟต์แวร์ควบคุมไว้บนแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา GitHub เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และอาจช่วยให้เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้และต่อยอดได้เร็วขึ้น
นักวิจัยระบุว่าเซนเซอร์ที่หนาแน่นการประมวลผลที่รวดเร็วและการออกแบบที่ใช้แบนด์วิดท์น้อยทำให้ NI-skin เป็นพื้นฐานด้านการรับสัมผัสที่ใกล้ระดับมนุษย์ซึ่งอาจเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในอนาคต
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