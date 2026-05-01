นักวิเคราะห์แนะกลยุทธ์การลงทุนทองคำในสัปดาห์นี้ ติดตามการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางและการประชุมเฟด

นักวิเคราะห์แนะนำกลยุทธ์การลงทุนทองคำในสัปดาห์นี้ โดยแนะนำให้รอจังหวะเข้าซื้อสะสมที่แนวรับระดับ 69,500 – 70,000 บาท และพิจารณาขายทำกำไรหากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับ 72,000 - 72,500 บาทได้ ประเด็นสำคัญคือการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางและการประชุม Federal Reserve ในวันที่ 29 เมษายนนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของนโยบายการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทองคำ
นักวิเคราะห์แนะกลยุทธ์ การลงทุน ทองคำ ในสัปดาห์นี้ โดยแนะนำให้รอจังหวะเข้าซื้อสะสมที่แนวรับระดับ 69,500 – 70,000 บาท และพิจารณาขายทำกำไรหากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับ 72,000 - 72,500 บาทได้ เหตุผลหลักมาจากความผันผวนที่สูงของราคา ทองคำ ในช่วงนี้ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือประเด็นการเจรจาสันติภาพใน ตะวันออกกลาง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยกเลิกส่งคณะผู้แทนสหรัฐฯ ไปหารือข้อตกลงหยุดยิงกับ อิหร่าน ที่ประเทศปากีสถาน พร้อมทิ้งท้ายด้วยท่าทีแข็งกร้าวว่า “ถ้าอยากคุย ก็แค่โทรมา” ในขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศ อิหร่าน ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแผนการเจรจาโดยตรง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่า อิหร่าน ได้ยื่นข้อเสนอใหม่ผ่านคนกลาง โดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงครามและมุ่งเน้นแก้ไขวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ โดยให้สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อ อิหร่าน ก่อนที่จะกลับมาเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ในภายหลัง แม้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่ประเด็นดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อราคา ทองคำ เนื่องจากหากการเจรจามีสัญญาณคืบหน้า จะช่วยลดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ราคา ทองคำ มีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น ขณะที่ราคาน้ำมันอาจชะลอตัวลง ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ และทำให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับทิศทางดอกเบี้ยของ เฟด มากขึ้น จึงประเมินว่าระยะนี้ ทองคำ จะยังแกว่งตัวแรงตามกระแสข่าวการเมืองระหว่างประเทศ และนักลงทุนควรระวังความผันผวนจากข่าวที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นพิเศษ อีกปัจจัยที่ตลาดทั่วโลกจับตาคือการประชุม Federal Reserve ในวันที่ 29 เมษายนนี้ โดยประเด็นหลักคือคาดการณ์ดอกเบี้ยที่ตลาดให้น้ำหนักสูงถึง 99.
5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย 3.50 - 3.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 นอกจากนี้ ยังต้องติดตามถ้อยแถลงและท่าทีของเจอโรม พาวเวล ว่าจะวางมือหรืออยู่ต่อในตำแหน่งกรรมการเฟด มุมมองนโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงความชัดเจนในการรับรองตำแหน่งของเควิน วอร์ช ในฐานะผู้นำเฟดคนถัดไป ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนโยบายการเงิน ดังนั้น จึงประเมินว่าราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณรีบาวด์ในระยะสั้น แต่ในเชิงโครงสร้างยังไม่ใช่ขาขึ้นเต็มตัว แต่เป็นเพียงการดีดตัวเพื่อทดสอบแนวต้านในช่วงพักฐานเท่านั้น โดยหากราคาสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่โซน 4,680 - 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามลำดับ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังแนะนำให้ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเมืองระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมเฟดในครั้งนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของนโยบายการเงินและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทองคำ นอกจากนี้ ยังควรติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของดอกเบี้ยและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดโล
นักวิเคราะห์ชี้เจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่าน เขย่าตลาดทองผันผวนต่อเนื่องทองคำยังผันผวนไร้ทิศทางที่ชัดเจน นักวิเคราะห์ชี้ปมเจรจาสหรัฐฯ - อิหร่านไร้ข้อยุติ ด้านตลาดการเงินทั่วโลกจับตาผลการประชุม Fed ชี้ชะตาดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง แนะกลยุทธ์ทองคำไทยรอจังหวะย่อตัวเพื่อสะสม 70,000 / 69,500 บาท และ แบ่งขายทำกำไร หากไม่สามารถทะลุผ่าน 72,000 / 72,500...
