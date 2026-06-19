นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.สินค้าชำรุดบกพร่องเป็นเรื่องดี

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.สินค้าชำรุดบกพร่องที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องดี เพราะจะช่วยเพิ่มความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันว่าร่าง พ. ร. บ.
สินค้าชำรุดบกพร่องที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องดี เพราะจะช่วยเพิ่มความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย นอกจากนี้ยังมีช่องว่างในรายละเอียดของกฎหมายที่ควรพิจารณาจากทุกภาคส่วนเพื่อให้กฎหมายครอบคลุมและรองรับเทคโนโลยีอนาคต ผศ. ดร.
เอมผกา เตชะอภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ร่าง พ. ร. บ.
สินค้าชำรุดบกพร่องนี้มีการกำหนดสิทธิของผู้บริโภคในกรณีที่ได้รับสินค้าที่ชำรุดบกพร่องที่เป็นระบบและชัดเจนขึ้น เช่น มีสิทธิส่งสินค้าซ่อม เปลี่ยนสินค้า ยกเลิกสัญญา เรียกค่าสินไหมทดแทน และยังมีการกำหนดข้อสันนิษฐานในการชำรุดบกพร่องของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ในการกล่าวอ้างได้เมื่อได้รับสินค้าชำรุดบกพร่อง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทสินค้าและเกณฑ์ในการจัดการสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมตามประเภทสินค้า โดยมีการแบ่งเป็นสินค้าทั่วไป รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยังมีการกำหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ให้เช่าซื้อหรือก็คือสถาบันการเงินในการรับผิดชอบสินค้ามูลค่าสูงที่ต้องใช้สินเชื่อในการเช่าซื้อสินค้า (ชำระราคาเช่าซื้อเป็นงวด) เช่น รถยนต์ และโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปัจจุบันพบเจอปัญหาบ่อย ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคสามารถขอขยายระยะเวลาในการผ่อนได้หากพบว่ารถยนต์ชำรุดบกพร่อง และไม่ได้ใช้งานสินค้านั้น เพราะต้องไปซ่อม นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้มีการนำร่างกฎหมายในเรื่องเดียวกันอีก 2 ฉบับที่ร่างโดยสภาองค์กรของผู้บริโภค และอีกร่างของอนุกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว มาพิจารณาในรายละเอียดควบคู่ไปด้วย เพราะร่าง 2 ฉบับดังกล่าวพัฒนามาจากแนวคิดของการปรับปรุงร่างเดิม มีการระบุถึงเรื่องต่างๆ ค่อนข้างครอบคลุม ปรับภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดจากการตีความในอนาคต และเพิ่มเนื้อบางส่วนเพื่อให้กฎหมายก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยปิดช่องว่างให้กับร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และสร้างความพร้อมในการครอบคลุมสินค้าประเภทใหม่ๆ ที่มีความเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องของสินค้า ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะได้ และหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย โดยประเด็นนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีความสนใจและมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.
) ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัย และทำข้อเสนอในประเด็นเหล่านี้เช่นกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้จะถูกมาพิจารณาด้ว
พ.ร.บ.สินค้าชำรุดบกพร่อง กฎหมาย Lemon Law คุ้มครองผู้บริโภค ความชำรุดบกพร่องของสินค้า สิทธิของผู้บริโภค