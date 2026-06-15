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นักวิเคราะห์ชี้ 3 สัญญาณบวก Bitcoin ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

ข่าวการเงิน News

นักวิเคราะห์ชี้ 3 สัญญาณบวก Bitcoin ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
BitcoinStandard CharteredStrategy
📆6/15/2026 3:14 AM
📰siamblockchain
16 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 53%

นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered ชี้ 3 สัญญาณบวกที่สนับสนุนมุมมองว่า Bitcoin ผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรนี้ไปแล้ว

นักวิเคราะห์ ชี้ 3 สัญญาณบวก ได้แก่ แนวโน้มซื้อ Bitcoin ของ Strategy , เงินไหลกลับเข้า Bitcoin ETF และราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ จาก Standard Chartered มองว่า Bitcoin ได้ผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรนี้ไปแล้ว พร้อมชี้ 3 ปัจจัยที่สนับสนุนมุมมองดังกล่าว ได้แก่ แนวโน้มที่ Strategy จะกลับมาซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกครั้ง กระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้าสู่กองทุน Bitcoin ETF และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง Geoff Kendrick หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของ Standard Chartered บอกกับลูกค้าว่า ฤดูหนาวของตลาดคริปโตจบลงแล้ว โดยมองว่าระดับราคาที่ 59,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับฐานราว 53% จากจุดสูงสุดที่ 126,000 ดอลลาร์ มีโอกาสเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้ ปัจจัยแรกที่ Kendrick จับตาคือ ความเคลื่อนไหวของ Michael Saylor ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร Strategy หลังโพสต์ข้อความบน X ที่สื่อถึงการเดินหน้าสะสม Bitcoin ต่อ พร้อมกราฟจุดประจำสัปดาห์ ซึ่งนักลงทุนมักตีความว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงบริษัทกำลังเตรียมประกาศเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีกหนึ่งสัญญาณคือ เม็ดเงินที่ไหลกลับเข้าสู่กองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ โดยข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กองทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิ 85.

84 ล้านดอลลาร์ จาก 5 กองทุน ขณะที่อีก 8 กองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุน นอกจากนี้ Kendrick ยังมองว่า การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเป็นวันที่สองติดต่อกัน ช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงและเอื้อต่อบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้เขาสรุปว่า ฤดูหนาวของคริปโตสิ้นสุดลงแล้ว และถึงเวลาต้อนรับฤดูใบไม้ผลิของตลา

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siamblockchain /  🏆 37. in TH

Bitcoin Standard Chartered Strategy Michael Saylor Geoff Kendrick นักวิเคราะห์

 

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