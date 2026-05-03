นักวิชาการธรรมศาสตร์ หนุนยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วัน ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง

นักวิชาการธรรมศาสตร์เสนอให้ยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า 60 วัน เพื่อควบคุมคุณภาพนักท่องเที่ยว ลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สนับสนุนแนวคิดการยกเลิกมาตรการ ฟรีวีซ่า 60 วัน เพื่อควบคุมคุณภาพของ นักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ของไทย รวมถึงการแย่งงานของคนไทยและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ศ.
วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด มธ.
ชี้ว่าการให้ฟรีวีซ่าแบบเหมารวมกับทุกประเทศเปิดช่องให้นักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำจำนวนมากเข้ามา ซึ่งส่งผลเสียต่อการยกระดับการท่องเที่ยวไทยและสร้างภาระให้กับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวเกินความสามารถในการให้บริการ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ค่าครองชีพในพื้นที่ต่างๆ สูงขึ้น และเอื้อต่อการเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยว ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในการปรับเปลี่ยนนโยบายวีซ่า เนื่องจากสถานการณ์พลังงานโลกที่ทำให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นและการชะลอตัวของการท่องเที่ยวทั่วโลกจะช่วยลดผลกระทบจากการยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วันได้ ผู้ประกอบการจะมีเวลาในการปรับตัวและวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ นักวิชาการท่านนี้เสนอให้รัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Travel Fee) เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และลดภาระทางการคลังของรัฐบาล นอกจากนี้ยังควรพิจารณาการให้วีซ่าชั่วคราวแบบทวิภาคี หรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม นักวิชาการท่านนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและนักท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวราคาประหยัด เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหลังยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากผ่านการใช้จ่ายในร้านค้าท้องถิ่นและโรงแรมขนาดเล็กที่คนไทยเป็นเจ้าของ ในขณะที่นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงมักเลือกพักโรงแรมห้าดาวและใช้บริการจากบริษัทต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงแนวคิดการเก็บค่าธรรมเนียมขาออก (Exit Fee) สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อนำรายได้มาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถยอมรับได้หากมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ การปรับปรุงนโยบายวีซ่าและการท่องเที่ยวอย่างรอบคอบจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประเทศได
ฟรีวีซ่า นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยว ธรรมศาสตร์ เศรษฐกิจ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลง ตลาดจับตาตะวันออกกลางราคาน้ำมัน WTI ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและครบกำหนด 60 วันตามกฎหมาย War Powers Act ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน แม้รัฐบาลสหรัฐฯ จะอ้างว่าการสู้รบสิ้นสุดลงแล้วและข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้
Read more »
Bitcoin Dominance ทำจุดสูงสุดรอบ 6 เดือน ไร้วี่แวว Altcoin Season ในปี 2026สรุปข่าว Bitcoin Dominance ทะลุ 60% ในสัปดาห์นี้ ปิด Weekly ที่ 60.66% สิ้นสุดช่วงสะสมยาว 8 เดือน พร้อมเป้าหมายทางเทคนิคที่ 66%
Read more »
Xiaomi เปิดตัว MiMo-V2.5 โมเดล AI ดีเทียบเท่าเรือธงในราคาประหยัดXiaomi เปิดตัว MiMo-V2.5 โมเดล AI แบบ Agentic ขนาดสูงสุด 1 ล้านล้านพารามิเตอร์ ให้ประสิทธิภาพใกล้โมเดลเรือธง พร้อมลดต้นทุนโทเคนลง 40–60%
Read more »
รวมคำทำนายดวงการเงินปี 2569 โหรดังไทย ราศีไหนปัง Bitcoin ราศีไหนรุ่งทองสรุปข่าว อ.คฑา ชินบัญชร ทำนายว่า ปีม้าไฟ 2569 เป็นปีที่เกิดขึ้นทุก 60 ปีครั้ง เศรษฐกิจครึ่งปีแรกยังฝืด แต่ครึ่งปีหลังพลิกฟื้น โดยชี้ชัดว่า
Read more »
รัฐบาลพิจารณายกเลิกฟรีวีซ่า 60 วัน เน้นดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำลังพิจารณายกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า 60 วัน เนื่องจากภาวะวิกฤตพลังงานและการชะลอตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปรับนโยบายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดยอาจเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวหรือค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังพิจารณาให้ฟรีวีซ่าชั่วคราวเป็นรายประเทศหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวจริง
Read more »
แบรนด์กาแฟระดับโลกปรับกลยุทธ์ในจีน หนีสงครามราคา บุกเมืองรองและลองโมเดลใหม่แบรนด์กาแฟระดับโลกอย่าง Starbucks และ Peet's Coffee ปรับกลยุทธ์ในจีน โดยขยายสาขาไปยังเมืองรองและลองรูปแบบใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคาในเมืองใหญ่ที่ล้น Peet's Coffee เล็งเปิดสาขา 60 แห่งในเมืองอย่างอู่ฮั่น ซีอาน เฉิงตู และเจิ้งโจว ส่วน Starbucks เตรียมขยายสาขาให้ครอบคลุม 1,500 เขตภายใน 3 ปีด้วยรูปแบบ 1,000 สาขา 1,000 รูปแบบ
Read more »