นักวิชาการชี้ E20 คือก้าวเกษตร ไม่ใช่พลังงาน ลุ้นรัฐประครองราคาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค
ศ.ดร.พรายพล เตือน E20 เป็นนโยบายเกษตรมากกว่าพลังงาน ขณะที่ ส.อ.ท. ชี้ต้องเตรียมพร้อมยานยนต์ไฟฟ้าระยะยาว หวังรัฐรักษาส่วนต่างราคากระตุ้นผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ E20 เพิ่มขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานได้แสดงทัศนะต่อการผลักดันใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยมองว่านโยบายดังกล่าวมีจุดเน้นไปที่ภาคการเกษตรมากกว่าด้านพลังงาน เนื่องจากช่วยสร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรได้จริง แต่ในภาพรวมระยะยาว ประเทศจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ที่ไม่พึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่หรือยานยนต์พลังงานไฮโดรเจน
ทิศทางพลังงานไทยในระยะยาว
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานจะใช้เวลาแต่ถือเป็นทิศทางหลักที่ต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า เพราะสุดท้ายแล้วการใช้งานน้ำมันทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น E20 หรือ B20 ย่อมลดน้อยลงตามลำดับ โดยแนวโน้มจะมุ่งไปสู่การใช้งานไฟฟ้าซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ พลังงานน้ำ และชีวมวล รวมถึงอาจมีการนำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาใช้ในอนาคตด้วย จึงไม่อาจมองภาพในมุมแคบหรือแค่ระยะสั้น แต่ต้องพิจารณาถึงอนาคตด้วยAlso readรัฐบาลจ่อยกเลิกขาย 'แก๊สโซฮอล์ 91-95' ดีเดย์ปี 70 ดัน E20 เป็นน้ำมันหลัก
มุมมองภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
วัฒน์ ศุภกาญจนเดช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่าผู้ผลิตสนับสนุนนโยบายแต่การผลักดัน E20 ให้เป็นน้ำมันหลักแทนแก๊สโซฮอล์ 91-95 ต้องพิจารณาปัจจัยราคาที่มีความแตกต่างจาก E10 ประมาณ 7-8 บาทต่อลิตร รวมถึงความพร้อมของสถานีบริการและผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นใจ
ภาคอุตสาหกรรมจึงเห็นความสำคัญของการดำเนินการที่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยต้องสร้างความมั่นใจในด้านราคา สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเหมาะสมของรถและสถานีบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนผ่านการใช้งานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยต่อเครื่องยนต์
ความท้าทายของนโยบายพลังงานชีวภาพ
มนต์พฤกษาพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่าการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพในประเทศควรทำควบคู่กับการจัดทำแผนยกระดับน้ำมัน E20 และ B10 ให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานของประเทศอย่างแท้จริง โดยต้องคำนึงถึงความพร้อมของยานยนต์ ความคุ้มค่าต่อผู้ใช้ และภาระการอุดหนุนของภาครัฐ
การปรับนโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานชีวภาพ ลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้า และบริหารจัดการต้นทุนพลังงานควบคู่กัน เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ก่อนหน้า เสกสรรค์ พรหมนิช รองประธานด้านไบโอฟูเอล กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้ชี้ให้เห็นว่าหากไทยสามารถผลักดันการใช้งาน E20 ได้เต็มศักยภาพ จะมีการใช้งานเอทานอลประมาณ 6 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ราว 3.12 ล้านตันต่อปี พร้อมลดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM2.5
นอกจากนี้ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ เอทานอลถือเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงครึ่ง จึงเป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายที่ผู้บริโภคยังใช้ E10 กันมาก การรักษาสวนต่างราคาจึงเป็นแรงจูงใจสำคัญในการดึงผู้บริโภคให้เปลี่ยนมาใช้งาน E20 ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้อย่างมหาศาล
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