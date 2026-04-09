นักวิชาการชี้ 'บุหรี่เถื่อน-บุหรี่ไฟฟ้า' ภัยเงียบทำลายสุขภาพ-เศรษฐกิจ เสนอใช้กฎหมายเข้มข้น-เทคโนโลยีดิจิทัล

นักวิชาการ ชี้ “ บุหรี่เถื่อน และ บุหรี่ไฟฟ้า ” ภัยเงียบที่บั่นทอนสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจประเทศ โดยเสนอให้ใช้มาตรการบังคับ กฎหมาย อย่างเข้มงวด ควบคู่กับการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล และแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เพื่อสกัดวงจรการค้าผิด กฎหมาย และร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ผิด กฎหมาย การจับกุม บุหรี่เถื่อน ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2569 เพียงเดือนเดียว แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่รุนแรงในสังคมไทย เจ้าหน้าที่ได้จับกุม บุหรี่เถื่อน จำนวนมาก ตั้งแต่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตภาคที่ 9
ที่แกะรอยออนไลน์และบุกยึดบุหรี่เถื่อนนำเข้ากว่า 70,000 ซอง มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท ภายในศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าไปรษณีย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การขยายผลนำไปสู่การตรวจยึดเพิ่มเติมจากบริษัทขนส่งเอกชนในจังหวัดเดียวกัน ได้ของกลางอีก 4,580 ซอง มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท และการจับกุมผู้ต้องหาที่เปิดร้านขายทิชชูบังหน้า ลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พร้อมของกลางกว่า 12,000 ซอง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนอย่างต่อเนื่อง การจับกุมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการควบคุมการค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย และความจำเป็นในการใช้มาตรการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา\ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า และพฤติกรรมการสูบ ในพื้นที่ 19 จังหวัด เปิดเผยว่า การจับกุมบุหรี่เถื่อนแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมายอย่างครบวงจร โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประเมินความเสี่ยงและติดตามสินค้า ตั้งแต่ต้นทางการขนส่ง จุดรวมสินค้า จนถึงปลายทางการจำหน่าย การปราบปรามมุ่งเน้นที่การตัดวงจรห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดการแพร่ระบาดของบุหรี่เถื่อน ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการขยายตัวของตลาดบุหรี่ผิดกฎหมายอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีของรัฐ การแข่งขันทางธุรกิจ เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ และความปลอดภัยของผู้บริโภค รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งกรมสรรพสามิต ตำรวจ และแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว คาดการณ์ว่าในปี 2569 บุหรี่เถื่อนยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง หากไม่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การลักลอบขายบุหรี่เถื่อนจะยังคงมีอยู่ รัฐจึงต้องยกระดับมาตรการเชิงระบบควบคู่ไปกับการปราบปรามที่เข้มข้น และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อตัดวงจรห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ที่เหมาะสม เพื่อลดช่องว่างราคาที่ทำให้บุหรี่เถื่อนยังคงแพร่ระบาด สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มรายได้ภาษีให้รัฐอย่างต่อเนื่อง\นอกจากบุหรี่เถื่อนแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นภัยคุกคามที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และขยายตัวอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ ในปี 2569 คาดว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังคงหมุนเวียนในตลาดมืดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายและการส่งสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม อีกทั้งยังมีการพัฒนารูปลักษณ์ที่ทันสมัย เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน ทำให้ถูกมองว่าปลอดภัยและปราบปรามได้ยากขึ้น ผศ.ดร.วศินเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการนำระบบ KYC (Know Your Customer) มาใช้ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ซื้อก่อนทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงการซื้อได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับพฤติกรรมการโฆษณาและการซื้อขายบนโลกออนไลน์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงการติดตามระบบโลจิสติกส์เพื่อควบคุมเส้นทางการขนส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น แนวทางเหล่านี้เป็นแนวทางเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามที่เข้ากับพฤติกรรมการค้าผิดกฎหมายในยุคดิจิทั
