นักลงทุน крипโตวิตกกังวล กฎหมาย Clarity Act อาจล่าช้า หลังสภาสหรัฐปิดสมัยประชุม
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีสัญญาณเตือนเมื่อวุฒิสภาสหรัฐปิดสมัยประชุมโดยไม่ลงมติกฎหมาย Clarity Act ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในปี 2569 เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและนวัตกรรม
นักลงทุนในตลาด คริปโทเคอร์เรนซี แสดงความกังวลอย่างกว้างขวางต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางการเมืองในสภาคองเกรสสหรัฐ ซึ่งอาจทำให้ร่างกฎหมายสำคัญที่มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรม คริปโทเคอร์เรนซี ต้องหยุดชะงักหรือถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ความไม่แน่นอนนี้สร้างความเสี่ยงเพิ่มให้บริษัท สินทรัพย์ดิจิทัล ในสหรัฐที่ต้องเผชิญกับมาตรการตรวจสอบและการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต
กฎหมาย Clarity Act กับเป้าหมายผู้นำสินทรัพย์ดิจิทัล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผลักดันร่างกฎหมายกำกับดูแลโครงสร้างตลาดคริปโทเคอร์เรนซี หรือ Clarity Act ให้ผ่านความเห็นชอบภายในสิ้นปี 2569 โดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและจะช่วยให้สหรัฐรักษาความเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเหนือจีนและประเทศอื่น ๆAlso readอนันดา - ณัฐณิชชา พา น้องภู่คิญ ออกงานอีเวนต์ครั้งแรก
การผลักดันกฎหมายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างกรอบกำกับดูแลที่ชัดเจน แต่ยังเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และสนับสนุนผู้พัฒนานวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในระยะยาว ตามมุมมองของผู้นำประเทศ
อุปสรรคการเมืองระหว่างสองพรรคใหญ่ในวอชิงตัน
ก่อนหน้านี้ นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจไม่สามารถผ่านความเห็นชอบได้ภายในปี 2569 หลังจากวุฒิสภาสหรัฐปิดสมัยประชุมในเดือนสิงหาคม โดยไม่มีการลงมติใดๆ เกิดขึ้น สภาวะนี้สะท้อนถึงความยากลำบากในการประนีประนอมทางการเมืองในช่วงเวลานั้น
การเจรจาระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยังคงเผชิญอุปสรรคจากความเห็นต่างเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านจริยธรรมและประเด็นอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อน สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐกลายเป็นอีกปัจจัยที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากส่งผลต่อทิศทางนโยบายโดยตรง
ความหวังฟื้นฟูตลาดจากกรอบกฎหมายที่ชัดเจน
ตลาดมองว่า Clarity Act เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและทำให้ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีหลุดพ้นจากภาวะซบเซาที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้ว การมีกฎหมายที่ชัดเจนจะช่วยลดความผันผวนและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบันและรายย่อย
เป้าหมายหลักของกฎหมายนี้คือการกำหนดกรอบการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสหรัฐ ซึ่งจะช่วยขจัดความกำกวมทางกฎหมายที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมฟินเทคและบล็อกเชนในวงกว้าง
ทิศทางการกำกับดูแลในอนาคตหลังการเลือกตั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสภาคองเกรสไม่เพียงแต่ส่งผลต่องบประมาณหรือนโยบายภายใน แต่ยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการออกกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐในระยะต่อไป หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สัดส่วนเสียงที่แน่นอน อาจทำให้กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายรวดเร็วขึ้นหรือติดขัดมากขึ้น
นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด เพราะผลการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นตัวกำหนดสมดุลอำนาจและอิทธิพลของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่อการออกกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าและความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก
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