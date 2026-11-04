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Economy

นักลงทุน крипโตวิตกกังวล กฎหมาย Clarity Act อาจล่าช้า หลังสภาสหรัฐปิดสมัยประชุม

siamrath_online#15 in ประเทศไทย
นักลงทุน крипโตวิตกกังวล กฎหมาย Clarity Act อาจล่าช้า หลังสภาสหรัฐปิดสมัยประชุม
Clarity Act · โดนัลด์ ทรัมป์ · วุฒิสภาสหรัฐ
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ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีสัญญาณเตือนเมื่อวุฒิสภาสหรัฐปิดสมัยประชุมโดยไม่ลงมติกฎหมาย Clarity Act ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในปี 2569 เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและนวัตกรรม

นักลงทุนในตลาด คริปโทเคอร์เรนซี แสดงความกังวลอย่างกว้างขวางต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทางการเมืองในสภาคองเกรสสหรัฐ ซึ่งอาจทำให้ร่างกฎหมายสำคัญที่มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรม คริปโทเคอร์เรนซี ต้องหยุดชะงักหรือถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ความไม่แน่นอนนี้สร้างความเสี่ยงเพิ่มให้บริษัท สินทรัพย์ดิจิทัล ในสหรัฐที่ต้องเผชิญกับมาตรการตรวจสอบและการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต

กฎหมาย Clarity Act กับเป้าหมายผู้นำสินทรัพย์ดิจิทัล

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผลักดันร่างกฎหมายกำกับดูแลโครงสร้างตลาดคริปโทเคอร์เรนซี หรือ Clarity Act ให้ผ่านความเห็นชอบภายในสิ้นปี 2569 โดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและจะช่วยให้สหรัฐรักษาความเป็นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเหนือจีนและประเทศอื่น ๆ

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การผลักดันกฎหมายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างกรอบกำกับดูแลที่ชัดเจน แต่ยังเปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และสนับสนุนผู้พัฒนานวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐในระยะยาว ตามมุมมองของผู้นำประเทศ

อุปสรรคการเมืองระหว่างสองพรรคใหญ่ในวอชิงตัน

ก่อนหน้านี้ นักลงทุนเริ่มมีความกังวลว่าร่างกฎหมายดังกล่าวอาจไม่สามารถผ่านความเห็นชอบได้ภายในปี 2569 หลังจากวุฒิสภาสหรัฐปิดสมัยประชุมในเดือนสิงหาคม โดยไม่มีการลงมติใดๆ เกิดขึ้น สภาวะนี้สะท้อนถึงความยากลำบากในการประนีประนอมทางการเมืองในช่วงเวลานั้น

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การเจรจาระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตยังคงเผชิญอุปสรรคจากความเห็นต่างเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านจริยธรรมและประเด็นอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อน สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐกลายเป็นอีกปัจจัยที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากส่งผลต่อทิศทางนโยบายโดยตรง

ความหวังฟื้นฟูตลาดจากกรอบกฎหมายที่ชัดเจน

ตลาดมองว่า Clarity Act เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่อาจช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นและทำให้ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีหลุดพ้นจากภาวะซบเซาที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้ว การมีกฎหมายที่ชัดเจนจะช่วยลดความผันผวนและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบันและรายย่อย

เป้าหมายหลักของกฎหมายนี้คือการกำหนดกรอบการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสหรัฐ ซึ่งจะช่วยขจัดความกำกวมทางกฎหมายที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมฟินเทคและบล็อกเชนในวงกว้าง

ทิศทางการกำกับดูแลในอนาคตหลังการเลือกตั้ง

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสภาคองเกรสไม่เพียงแต่ส่งผลต่องบประมาณหรือนโยบายภายใน แต่ยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการออกกฎหมายและนโยบายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐในระยะต่อไป หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้สัดส่วนเสียงที่แน่นอน อาจทำให้กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายรวดเร็วขึ้นหรือติดขัดมากขึ้น

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นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด เพราะผลการเลือกตั้งกลางเทอมจะเป็นตัวกำหนดสมดุลอำนาจและอิทธิพลของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่อการออกกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าและความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก

siamrath_online#15 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Clarity Act โดนัลด์ ทรัมป์ วุฒิสภาสหรัฐ คริปโทเคอร์เรนซี สินทรัพย์ดิจิทัล พรรคเดโมแครต พรรครีพับลิกัน

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