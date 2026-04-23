นักวิ่งไทยสร้างประวัติศาสตร์! คว้า 6 สนามมาราธอนระดับโลกคนแรกของไทย

นักวิ่งชายไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กลายเป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตการแข่งขันมาราธอนระดับโลกทั้ง 6 สนาม (World Marathon Majors) ได้สำเร็จ เผยเบื้องหลังความท้าทายในการคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขัน และความยากของแต่ละสนาม
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ นักวิ่งไทย ในการพิชิตการแข่งขัน มาราธอน ระดับโลกทั้งหกรายการ ( World Marathon Majors ) ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ กีฬา ไทย โดยนักวิ่งคนดังกล่าวได้กลายเป็น 'ดาราชายไทยคนแรก' ที่สามารถทำตามเป้าหมายอันท้าทายนี้ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการรวมตัวของการแข่งขัน มาราธอน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ โตเกียว มาราธอน , ลอนดอน มาราธอน , เบอร์ลิน มาราธอน , ชิคาโก มาราธอน , นิวยอร์กซิตี้ มาราธอน และ บอสตัน มาราธอน ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาโดยง่าย แต่เป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างหนัก ความมุ่งมั่น และความอดทนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนและการเตรียมตัวอย่างรอบคอบเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันแต่ละรายการ เส้นทางสู่การคว้าเหรียญเกียรติยศนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งสำหรับนักวิ่งทั่วไปแล้ว การ 'กดบัตรคิว' หรือการสมัครผ่านระบบจับสลากให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน 5 สนามแรก (โตเกียว, ลอนดอน, เบอร์ลิน, ชิคาโก และนิวยอร์ก) ถือเป็นด่านที่ยากที่สุดเสียยิ่งกว่าการวิ่งระยะทาง 42.
195 กิโลเมตรเสียอีก เนื่องจากอัตราการแข่งขันที่สูงมากและโอกาสในการถูกสุ่มเลือกที่น้อยนิด ยกตัวอย่างเช่น นิวยอร์กซิตี้ มาราธอน มีโอกาสถูกสลากเพียง 2-3% จากผู้สมัครจำนวนมากถึง 1,133,813 คน ในขณะที่ โตเกียว มาราธอน ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักวิ่งไทย มีอัตราการตอบรับอยู่ที่ประมาณ 8-10% จากผู้สมัครราว 300,000 คน นักวิ่งหลายคนต้องเผชิญกับความผิดหวังจากการรอคอยและการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางคนถึงกับได้รับจดหมายปฏิเสธติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 16 ปีเต็ม การผ่านด่านนี้จึงต้องอาศัยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อและโชคช่วยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บอสตัน มาราธอน ถือเป็นข้อยกเว้นที่แตกต่างจากสนามอื่นๆ เนื่องจากไม่มีระบบสุ่มจับสลากสำหรับนักวิ่งทั่วไป แต่จะพิจารณาจากผลงานและเวลาในการวิ่งที่ผ่านมา โดยนักวิ่งจะต้องทำเวลาให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการตอบรับเสมอไป เนื่องจากหากจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์มีมากกว่าโควตาที่กำหนด ฝ่ายจัดการแข่งขันจะคัดเลือกเฉพาะนักวิ่งที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2025 นักวิ่งจะต้องทำเวลาให้เร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐานของตัวเองถึง 6 นาที 51 วินาที เพื่อให้ได้รับการตอบรับ ซึ่งในปีนั้นมีนักวิ่งจำนวนมากถึง 12,324 คนที่ถูกปฏิเสธแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์ BQ แล้วก็ตาม บอสตัน มาราธอน จึงเป็นสนามที่ท้าทายและยากที่สุดสำหรับนักวิ่งสาย 6 ดาวส่วนใหญ่ เนื่องจากมาตรฐานเวลาที่เข้มงวดและมีการแข่งขันที่สูงมาก เมื่อได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ความท้าทายยังไม่สิ้นสุดลง สภาพสนามที่แตกต่างกันในแต่ละรายการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ข้อมูลจาก Strava และผลการแข่งขันชี้ให้เห็นว่า นิวยอร์กซิตี้ มาราธอน เป็นสนามที่ยากที่สุด ด้วยเส้นทางที่ต้องวิ่งผ่านสะพานชันถึง 5 แห่ง และจบลงด้วยเนินยุทธศาสตร์ใน Central Park ที่ทำให้นักวิ่งกว่า 84% ความเร็วตกในช่วงท้าย แม้ว่าโดยรวมแล้วจะเป็นทางลงเขา (Net Downhill) แต่การลงเนินยาวๆ ในช่วงแรกจะทำลายกล้ามเนื้อหน้าขา (Quads) ของนักวิ่งจนแหลกละเอียด ก่อนที่จะไปเจอกับเนิน Heartbreak Hill ในช่วงไมล์ที่ 20-21 ซึ่งเป็นจุดที่นักวิ่งต้องใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจอย่างมากในการฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได
อาทิตย์ - วิ่งมาราธอนช้าง กระตุ้นการท่องเที่ยวอนุรักษ์ช้างไทย จ.สุรินทร์หมู่บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นำช้างกว่า 300 เชือก มาร่วมวิ่งมาราธอน 'Elephant world Half Marathon' แล...
โคราชมาราธอนคึกคักนักวิ่งร่วม 7 พันคน ปอดเหล็กเอธิโอเปีย-เคนยา ซิวแชมป์โอเวอร์ออลเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง จังหวัดนครราชสีมา, กองทัพบก, กองทัพอากาศ และบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ประกาศความเป็นสปอร์ตซิตี้ จัดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletics Road Race Label แห่งเมืองโคราช "โคราชมาราธอน 2024 พรีเซนต์เต็ดบาย เดอะมอลล์" (Korat Marathon 2024 Presented by The Mall)...
จีนจัดแข่งวิ่งมาราธอนระหว่าง 'คน - หุ่นยนต์' ในสนามเดียวกันครั้งแรกงานฮาล์ฟมาราธอน "Beijing E-Town Half Marathon and Humanoid Robot Half Marathon 2025" เปิดสนามให้หุ่นยนต์สองขา 21 ตัว ร่วมแข่งกับมนุษย์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพหุ่นยนต์ และเก็บข้อมูลพัฒนาการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีน
ระเบิดศึกวิ่ง 'ซีนิค มาราธอน ระยอง' มาตรฐานงานวิ่งระดับโลก ยกระดับเต็มรูปแบบปีนี้ สนามที่ 4 เส้นทาง Scenic Route งดงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวระเบิดศึกวิ่งอย่างยิ่งใหญ่ 'ซีนิค มาราธอน ระยอง' มาตรฐานงานวิ่งระดับโลก "World Athletics Road Race Label" เดินหน้าสู่การยกระดับอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ โดยเป็นสนามที่ 4 จากทั้งหมด 6 สนามในซีรีส์ Scenic Marathon ที่ได้รับการรับรองบนเส้นทาง Scenic Route อันงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว งานวิ่ง "ซีนิคฮาล์ฟมาราธอน ระยอง 2025" จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ...
เตรียมระเบิดความมันส์ "B-Quik Khao Yai Marathon 2026" งานวิ่งมาราธอนบนผืนป่ามรดกโลกวันที่ 22 สิงหาคม 3568 บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ร่วมกับ บริษัท บี-ควิก จำกัด จัดแถลงข่าวการกลับมาอีกครั้งกับสนามวิ่งมาตรฐาน ท่ามกลางธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่บนผืนป่ามรดกโลก 'B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026" จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "UNESCO WORLD HERITAGE MARATHON SERIES" พร้อมระเบิดความมันส์ ความสนุก ความฟิน ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ...
ลมหายใจของเมือง: มาราธอนกับการเป็นเทศกาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเมื่อการวิ่งมาราธอนก้าวข้ามขีดจำกัดของการแข่งขันกีฬา สู่การเป็นเทศกาลของเมืองที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอย่างมหาศาล กรณีศึกษาจาก Sydney Marathon และ World Marathon Majors ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนเมือง
