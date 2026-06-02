นักผจญเพลง FREE PLAY สัปดาห์นี้รวมศิลปินเด่นและสารคดีสำรวจคนไทย

รายการนักผจญเพลง FREE PLAY นำเสนอเพลงจาก The Darkest Romance, JACKIE และศิลปินอื่นๆ พร้อมสารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' ที่ค้นหาคำตอบว่า 'คนไทยคือใคร'
รายการ นักผจญเพลง FREE PLAY สัปดาห์นี้เตรียมเสิร์ฟความสนุกและอารมณ์หลากหลายให้กับผู้ชม โดยเริ่มต้นที่ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เขาเป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มากซึ่งความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ลือเลื่องไปทั่ว แต่ในค่ำคืนนี้ รายการจะพาไปสำรวจเรื่องราวความรัก ความเศร้า และการค้นหาตัวตนผ่านบทเพลงจากศิลปินมากฝีมือ เริ่มจากเรื่องราวของอ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มส่งสัญญาณเหมือนจะมาถึงทางตัน จากวันที่เคยมีเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ สะท้อนผ่านเพลง "เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง" จากนั้นพบกับ "ฝ้าย" อดีตนักจิตบำบัด ที่ถูกทาบทามเป็นอาจารย์สอน "วิชาความสุข" ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด สอดคล้องกับเพลง "ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้" จาก The Darkest Romance ที่บอกเล่าถึงการระบายความทุกข์ผ่านน้ำตา โดยไม่ต้องรู้สึกอาย ความซับซ้อนของมนุษย์ยังถูกถ่ายทอดในเพลง "ความเยาว์ (Youth)" ที่เล่าถึงช่วงวัย 28 ปีที่ยากลำบาก และเพลง "ปรัศนี" ที่พูดถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ และคำถามที่ว่า "ทำไมไม่เป็นฉัน" ซึ่งเป็นเพลงที่ นนน กรภัทร์ ร่วมงานกับ The Darkest Romance ในเวอร์ชันพิเศษสำหรับรายการ นักผจญเพลง FREE PLAY ยังมีการโคเวอร์เพลง "ก่อน" โดยนักไวโอลินฝีมือดี IamLast ที่ถ่ายทอดช่วงเวลาของการตัดสินใจ นอกจากนี้ JACKIE ศิลปินเดี่ยวหน้าใหม่จะมาเปิดตัวเพลง "Sunshine" ซึ่งสะท้อนการค้นหาตัวตนและการพบเจอคนรักหรือแฟนเพลงที่คอยซัพพอร์ต และเพล "อย่าลืมใจร้าย" ที่ถ่ายทอดความโกรธและน้อยใจ พร้อมกับเพลงใหม่ "ไม่เป็นไรจริง ๆ" สำหรับคนที่ชอบพูดว่า "ไม่เป็นไร" ทั้งที่ในใจเป็นอะไรอย่างมาก สลับกับสารคดี "เธอ เขา เรา ใคร สำรวจคนไทยในแผ่นดิน" ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น.
ทางไทยพีบีเอส ซึ่งเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาร่องรอยความฝันที่ถูกทำลายเมื่อสามสิบปีก่อน เรื่องราวของแสงที่ตัดสินใจบอกพ่อเรื่องเป็นมะเร็ง เดชาจึงยอมเปิดใจและมอบเงินออมให้ขิมเรียนร้องเพลงตามที่ลูกต้องการ ขณะที่เข่งขอตามไปใช้ชีวิตชาวสวนกับปู่จนพบเบาะแสสำคัญ สารคดีนี้สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามว่า "คนไทยคือใคร มาจากไหน" รายการนักผจญเพลง FREE PLAY จึงเป็นการรวมตัวของหลากหลายอารมณ์และเรื่องราวที่ทั้งสนุกและซาบซึ้ง พร้อมให้ผู้ชมได้สัมผัสกับมิติใหม่ของดนตรีและสารคดีไทยในคืนนี
นักผจญเพลง FREE PLAY The Darkest Romance JACKIE สารคดีคนไทย เพลงไทย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
?????? ??? ?????????????? ???????????????????????????? The Darkest Romance ??? ??????? ???? ??? ???????????? ???? ???? ??? 54 ???? ???? ??? ??? 55 ???? ???? ????? 7 ???? ????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ???? ???? ???????????? ???? ??? The Darkest Romance ????????????????????? ??????? 28 ???? ?????????????? ???????????????????? ?????????????? ???? The Darkest Romance ????????? ???????? ???? ???????????? ???????????????????? ????????????????????? ??? ??? ??? ??????????????????????????? ???? Why Why Why !?? The Darkest Romance ???? ???????????????? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ???? ???????????? ???? The Darkest Romance ?????????????? ???? IamLast ???? ?? ?????????????????? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ??? ??????? FREE PLAY ???? JACKIE ????????? ???? ??? ????????????????????????????? ???? JACKIE ????????????????????????????????? ???? ???? ??? ??? FREE PLAY ???? ???????????????????????????? ??? ???? ??? ???????? ???? ????
Read more »
ศิลปินและเพลงใหม่จาก The Darkest Romance และ Jackie สร้างกระแสในวงการดนตรีไทยบทความสรุปการร่วมงานและผลงานเพลงใหม่ของศิลปินหลายคน เช่น The Darkest Romance ที่ปล่อยเพลง 'Why, Why, Why?', 'ปรัศนี', 'ก่อน' พร้อมการคัฟเวอร์โดย IamLast, และศิลปิน Jacki ที่เปิดตัวซิงเกิล 'Sunshine' และ 'ใจร้าย' ในรายการ FREE PLAY งานเหล่านี้สะท้อนความซับซ้อนของความสัมพันธ์และการค้นหาตัวเองของคนรุ่นใหม่ในวงการเพลงไทย
Read more »
ฟุตบอลสหรัฐฯ: จากดินแดนรกร้างสู่เจ้าภาพฟุตบอลโลก 2026บทความวิเคราะห์การเติบโตของวงการฟุตบอลสหรัฐฯ ตั้งแต่ยุคฟุตบอลโลก 1994 ที่ไร้ลีกอาชีพ จนถึงการสร้าง MLS ที่ประสบความสำเร็จ และความท้าทายด้าน Pay-to-Play และการพัฒนาผู้ฝึกสอน สู่การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2026
Read more »
นักผจญเพลง FREE PLAY ชวนฟังเพลงใหม่จาก The Darkest Romance และ JACKIE พร้อมกิจกรรมกิ่งกาชาดเบตงรายการนักผจญเพลง FREE PLAY นำเสนอเพลงใหม่จากวง The Darkest Romance และศิลปินเดี่ยว JACKIE ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักและความสัมพันธ์ ในขณะที่กิ่งกาชาดอำเภอเบตงจัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อรางวัลงานประเพณีของดีเมืองเบตง
Read more »