นักร้องรถแห่น้องเชอรี่ ร้องสื่อพบเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยก หลังโดนจับหน้าอกระหว่างแสดง
นักร้องรถแห่น้องเชอรี่ วัย 26 ปี เดินทางเข้าพบนายภาณุมาศ ทจิตวศินกุล เจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย เพื่อร้องเรียนกรณีถูกชายลวนลามจับหน้าอกระหว่างรับงานแสดง ขอความเป็นธรรมและเตือนสติผู้ชม
นักร้อง รถแห่ น้องเชอรี่ อายุ 26 ปี ได้เดินทางเข้าพบ นาย ภาณุมาศ ทจิตวศินกุล เจ้าของเพจ เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย ในเหตุการณ์วันที่ 20 พ.ย. 69 เพื่อร้องเรียนกรณีถูกผู้ชายลวนลามทางเพศขณะทำงาน โดยต้องการให้สังคมช่วยตรวจสอบและเรียกร้องความเป็นธรรม หลังจากเกิดเหตุล่วงละเมิดทางร่างกายระหว่างการแสดงบน รถแห่
รายละเอียดการเกิดเหตุและพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุ
น้องเชอรี่ ให้ข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุตนเองรับงานแสดงบนรถแห่ส่วนตัว ตั้งแต่วันเวลา 09.00 ถึง 13.00 น. รวมระยะเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อร่วมงานฉลองมงคลสมรสและขึ้นบ้านใหม่ซึ่งจัดขึ้นในงานเดียวกัน ขณะที่การแสดงดำเนินไปได้ประมาณ 3 ชั่วโมง เข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของงาน มีผู้หญิงรายหนึ่งเดินเข้ามาระหว่างการแสดงเพื่อมอบเงินทิปให้ จากนั้นตนจึงหันข้างเพื่อเหน็บธนบัตรตามธรรมเนียมปฏิบัติของนักร้องรถแห่ โดยปกติแล้วการจัดเตรียมตำแหน่งสำหรับวางเงินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำAlso readไม่กังวล! ม็อบ Gen Z ยกระดับซ้ำรอยต่างประเทศ ย้ำ! รับฟังทุกเสียงภายใต้กฎหมาย
หลังจากนั้น มีชายรายหนึ่งเดินตามเข้ามาเพื่อมอบทิปเช่นกัน โดยชายคนดังกล่าวจ่ายเป็นธนบัตรฉบับละ 20 บาท หลายบาทรวมกันตนจึงหันข้างให้เพื่อเหน็บเงินตามตำแหน่งที่จัดไว้เหมือนเดิม แต่จังหวะที่กำลังหันไปยิ้มเพื่อขอบคุณผู้หญิงซึ่งมอบทิปก่อนหน้าที่ยืนอยู่บริเวณโต๊ะด้านหน้า ชายคนดังกล่าวกลับฉวยโอกาสยื่นมือเข้ามาจับหน้าอก ทำให้น้องเชอรี่ตกใจอย่างมากและรีบสะบัดตัวออกทันทีเพื่อป้องกันตัว
สำหรับธนบัตรที่ปรากฏในคลิปข่าวบางส่วน น้องเชอรี่ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเป็นเงินทิปจากผู้หญิงที่เข้ามามอบให้ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่เงินที่มาจากชายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ผู้ชมขึ้นมามอบทิปถือเป็นเรื่องปกติของการแสดงบนเวทีรถแห่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้สิทธิแก่ผู้ชมในการฉวยโอกาสแตะต้องร่างกายหรือกระทำการล่วงเกินกันตามอำเภอใจ
ชี้แจงเรื่องชุดแต่งกายและปฏิกิริยาหลังจบการแสดง
กรณีที่มีข้อถกเถียงเรื่องการแต่งกาย น้องเชอรี่ ชี้แจงว่าชุดที่สวมใส่นั้นเป็นชุดสำหรับทำงานแสดงตามปกติ ในช่วงแรกของงานตนเองสวมชุดค่อนข้างมิดชิด แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายอากาศเริ่มร้อนจัด ประกอบกับตนเป็นนักร้องคนสุดท้ายจากทั้งหมด 3 คนที่สลับกันขึ้นร้องเพลง จึงตัดสินใจเปลี่ยนชุดขึ้นแสดง เพราะคิดว่าจะร้องเพลงเพียงไม่นานก็จบงานแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าการแต่งกายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้ออ้างหรือเหตุผลในการลวงล่วงผู้อื่น เพราะเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับจิตสำนึกส่วนบุคคลและการเคารพสิทธิของกันและกัน
หลังเสร็จสิ้นการแสดง น้องเชอรี่ ได้สอบถามคนในพื้นที่จนทราบว่าชายคนดังกล่าวเป็นใคร จากนั้นจึงเข้าไปสอบถามถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น แต่กลับได้รับคำตอบในลักษณะว่าได้จ่ายเงินทิปไปแล้ว ทำให้รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก เนื่องจากการให้เงินไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครมาล่วงเกินร่างกายผู้อื่น นอกจากนี้ มีบุคคลรอบข้างซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นหลายอย่าง รวมถึงแนะนำให้ไปแจ้งความดำเนินคดี
ทำให้น้องเชอรี่ ตัดสินใจพาเจ้าของรถแห่และทีมงานเดินทางออกจากพื้นที่ โดยระหว่างนั้นเกิดการกระทบกระทั่งและผลักกันเล็กน้อยระหว่างผู้ดูแลรถหรือคนขับรถกับอีกฝ่าย แต่ทีมงานสามารถแยกตัวออกมาได้ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย ก่อนเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
การเข้าแจ้งข่าวและเรียกร้องความเป็นธรรมต่อสาธารณะ
กระทั่งวันที่ 20 พ.ย. 69 น้องเชอรี่ วัย 26 ปี ได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน พร้อมทั้งเข้าพบนายภาณุมาศ ทจิตวศินกุล เจ้าของเพจ เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย เพื่อขอความช่วยเหลือและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยต้องการให้เรื่องดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างโปร่งใส และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น พร้อมเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองในฐานะผู้เสียหาย
น้องเชอรี่ยังฝากเตือนผู้ชมที่ไปเที่ยวงานรถแห่และคอนเสิร์ต ให้ให้เกียรติศิลปินและนักร้องบนเวที หากต้องการมอบเงินทิปหรือพูดคุย สามารถทำได้ด้วยความสุภาพ ไม่ควรฉวยโอกาสสัมผัสร่างกายโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามว่าหากคนที่ถูกกระทำเป็นคนในครอบครัวหรือคนรักของตัวเอง จะยอมรับพฤติกรรมเช่นนี้ได้หรือไม่
นักร้องรายนี้ ย้ำว่าอาชีพนักร้องต้องทำงานอยู่บนเวทีและพบปะผู้ชมอย่างใกล้ชิด เวทีแต่ละแห่งมีความสูงแตกต่างกัน บางครั้งอาจไม่สามารถป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ทั้งหมด จึงอยากให้ผู้ชมมีจิตสำนึก เคารพสิทธิและขอบเขตของผู้อื่น เพราะการจ่ายเงินทิปไม่ใช่สิทธิที่จะล่วงเกินร่างกายใครได้อย่างเด็ดขาด
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime