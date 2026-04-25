นักรัฐศาสตร์ชี้วิกฤตพลังงานรุนแรงกว่าโควิด รบ.พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล นักรัฐศาสตร์ วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ว่ารุนแรงกว่าสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก พร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อรับมือกับวิกฤต
วันที่ 23 เมษายน 2569 รศ. ดร. ธนพร ศรียากูล นักรัฐศาสตร์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกำลังพิจารณาออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก.
) เพื่อกู้เงินวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานโลก โดยระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศเป็น “วิกฤตที่หนักกว่าโควิด” เนื่องจากวิกฤตพลังงานเป็นปัจจัยภายนอกที่ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมได้ ต่างจากสถานการณ์โควิดที่รัฐบาลสามารถใช้มาตรการต่างๆ เข้ามาจัดการได้ หากความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจยังคงดำเนินต่อไป ราคาน้ำมันก็จะไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มที่จะกลับไปสู่ราคาน้ำมัน 30 บาทต่อลิตรนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ แม้จะมีการหยุดยิง แต่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันต้องใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้น ราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มที่จะทรงตัวในระดับสูง เช่น 40 บาทต่อลิตร ไปอีกระยะหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางการคลังของประเทศ พบว่ามีข้อจำกัด งบประมาณปี 2570 เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% จากปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “พื้นที่ทางการคลัง” มีจำกัด แม้ว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะยังคงยืนยันถึงเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ แต่หากเกิดวิกฤตต่อเนื่อง งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจไม่เพียงพอต่อการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น การออกพระราชกำหนดกู้เงิน 5 แสนล้านบาท จึงเป็นเพียงการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้ รัฐบาลสามารถกู้ต่ำกว่านั้นได้ตามความจำเป็น และต้องใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย การบริหารหนี้สาธารณะต้องคำนึงถึงการชำระหนี้เก่าด้วย ไม่ใช่พิจารณาเพียงการกู้เงินใหม่ ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อาจเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่นักลงทุนยอมรับได้ ในอดีต รัฐบาลไทยเคยใช้เครื่องมือ “การกู้เงิน” เพื่อพยุงเศรษฐกิจในทุกวิกฤตใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือยุคนายชวน หลีกภัย รวมถึงช่วงโควิดที่ผ่านมา รัฐบาลได้กู้เงินรวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อดูแลประชาชนและระบบเศรษฐกิจ รศ.
ดร.
ธนพร กล่าวว่า ในภาวะวิกฤต รัฐบาลมีหน้าที่ต้องพยุงประชาชน หากไม่ดำเนินการใดๆ ผลกระทบจะลุกลามเป็นวงกว้าง ดังนั้น ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ “จะกู้หรือไม่กู้” แต่คือ “กู้เพื่ออะไร และใช้เงินอย่างไร” รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความอยู่รอดของประชาชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากวิกฤตพลังงานครั้งนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงจุดสิ้นสุดได้ การเตรียมเครื่องมือทางการคลังไว้ล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้รัฐบาลสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที รศ.
ดร. ธนพร กล่าวทิ้งท้ายว่า ฝ่ายค้านควรพิจารณาประเด็นนี้บนพื้นฐานของความจำเป็นของประเทศและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลั
