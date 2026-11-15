นักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่อีก 10 ยอดนักสร้างแรงบันดาลใจจาก Show Bhumi
พบ 10 นักพัฒนาชุมชนพอเพียง ดีเด่น จากโครงการสร้างเส้นทางชีวิต ให้คนพิการ และ Show Bhumi Volume 3 ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและนวัตกรรมชุมชน
เยาวชนจาก 300 อำเภอ ได้ร่วมกันแสดงศักยภาพในเวที Show Bhumi Stage Week ภายในงาน SX 2026 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี 10 นักพัฒนาชุมชนพอเพียง ดีเด่น เป็นตัวแทนที่สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
Avautis นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการ
คัคณกมล มหันต์ หรือภูมิ จากอำเภอเกาะทอง จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งใน 10 นักพัฒนาชุมชนพอเพียง ดีเด่น จากโครงการสร้างเส้นทางชีวิตให้คนพิการ ที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในการดูแลน้องชายที่เป็นออทิสติก มาสร้างโมเดลเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งAlso read'ป๋าเทพ' มือลั่น! เมนต์แรงใส่อินฟลูดัง 'สงสัยเมียน้อยนายกอีนี่'
ภูมิเล่าว่า พ่อและเพื่อนๆ ได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดพังงา เมื่อ 16 ปีก่อน เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกๆ โดยปัจจุบันมีสมาชิก 77 ครอบครัว และต่อยอดสู่การฝึกทักษะการผลิตสินค้าสกินแคร์แบรนด์ Avautis
แบรนด์ Avautis มาจากคำว่า Ava ที่แปลว่า ลมหายใจ และ Utis ที่มาจากคำว่า Autistic เพื่อลดการพึ่งพาเงินบริจาคและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน หลังจากจบปริญญาตรีจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ภูมิกลับมาช่วยพัฒนาชมรมฯ และสมาชิกออทิสติกให้มีรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน
พื้นที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนจากพื้นที่ปลอดภัยสู่พื้นที่สร้างรายได้และอาชีพ ทั้งที่กิน ที่อยู่ ที่พัฒนา และที่ทำงาน โดยกำหนดประเภทงานให้เหมาะสมกับคนพิเศษที่มีความถนัดต่างกัน ทั้งการผลิตสกินแคร์ การปลูกผัก เลี้ยงไก่ ทำเก้าอี้จากไม้ไผ่
ภูมิมีแผนขยายตลาดสินค้า Avautis ที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติอย่างสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ขมิ้นชัน ดอกดาหลา รางจืด น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์มแดง โดยมุ่งเน้นผู้บริโภควัย 50+ กลุ่ม LGBTQ และเปิดตลาดจีนในอนาคต
โมเดลเห็ดฟางลดปัญหาฝุ่น PM2.5
จิตติพัฒน์ เลียววนพิชญ์ จากอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาการนำฟางข้าวมามำก้อนเห็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อแก้ปัญหามลภาวะและสร้างรายได้
อำเภอพรหมพิรามมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยเป็นพื้นที่ทำงานกว่า 1,890 ไร่ และมีการปลูกข้าวถึง 3 รอบต่อปี นำไปสู่ปัญหาการเผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นต้นเหตุฝุ่น PM2.5 ส่งผลให้จังหวัดพิษณุโลกติด 1 ใน 10 จังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองสูงที่สุดในประเทศไทย
โมเดลการสร้างมูลค่าจากฟางข้าีสู่ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ใหม่จากฟางข้าว 1,250 บาทต่อไร่ บริษัท พรหมพิราม พอเพียง จำกัด เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเห็ด การสร้างโรงเรือน พร้อมสนับสนุนเครื่องสับฟางขนาดใหญ่
เครื่องสับฟางขนาดใหญ่นี้ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตก้อนเชื้อเห็ดฟางได้สูงสุดถึง 5,000 ก้อน/วัน หรือแปรรูปฟางข้าวได้วันละ 1 ไร่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลไปสู่อำเภออื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
สหกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก สร้างระบบการจัดหาและรับซื้อที่มั่นคง เพื่อเป็นตัวกลางในการรับซื้อก้อนฟางด้วย
กลุ่มพึ่งตนเองยกระดับปลาสังกะวาด
โครงการ Show Bhumi Volume 3 กลุ่มพึ่งตนเองคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาสู่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มพึ่งตนเองประกอบด้วยนักพัฒนาชุมชนพอเพียง 11 คนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อวางแผนร่วมกันในการนำเสนอโครงการต่อยอดจากทุนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
พันธิรา สีโรจน์ - แอล จากอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์, อัปสรสวรรค์ ศรีสวัสดิ์ - หยก จากเขตสาทร กรุงเทพฯ, ชลภรณ์ รตนวิชัย - หวาย จากกาฬสินธุ์, และ วงศกร สุขดี - แม็ก จากอำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา เป็นตัวแทนกลุ่มที่นำเสนอโครงการปลาสังกะวาด บ้านหาดเหนือ อำเภอพยุหะคีรี
ปลาสังกะวาด หรือปลายอน เป็นปลาพื้นถิ่นที่อยู่กับชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ แต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้จัก และไม่เป็นที่ยนิยมในตลาด ปลาสังกะวาด หรือปลายอน (ภาคอีสานเรียก ว่า ปลายอน) เป็นปลาตระกูลเดียวกันกับปลาสร้อย รสชาติคล้ายปลาเนื้ออ่อน ที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 สูงมาก
ปลาทั่วไปถึง 3 เท่า จากการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรบ้านหาดเหนือ พบว่า ปัญหาของผู้เลี้ยงปลาสังกะวาดในกระชัง คือ ไม่มีตลาดรองรับ ผลผลิตปลาสด 1,000 กก.
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy