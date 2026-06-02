นักผจญเพลง FREE PLAY ชวนฟังเพลงใหม่จาก The Darkest Romance และ JACKIE พร้อมกิจกรรมกิ่งกาชาดเบตง

รายการนักผจญเพลง FREE PLAY นำเสนอเพลงใหม่จากวง The Darkest Romance และศิลปินเดี่ยว JACKIE ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักและความสัมพันธ์ ในขณะที่กิ่งกาชาดอำเภอเบตงจัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อรางวัลงานประเพณีของดีเมืองเบตง
รายการ นักผจญเพลง FREE PLAY ทางไทยพีบีเอส ยังคงสร้างสีสันให้กับคนรักดนตรีด้วยการเชิญศิลปินมากความสามารถมาแสดงสดและเล่าเรื่องราวเบื้องหลังเพลง ในสัปดาห์นี้กลับมาพร้อมกับสองศิลปินที่น่าจับตามองอย่างวง The Darkest Romance และ JACKIE ศิลปินเดี่ยวหน้าใหม่ ที่ต่างนำเสนอเพลงที่สะท้อนมุมมองชีวิตและความสัมพันธ์ในแบบของตัวเอง The Darkest Romance วงดนตรีที่โดดเด่นด้วยเนื้อหาที่ลุ่มลึกและดนตรีที่เข้มข้น ได้นำเสนอสามเพลงจากอัลบั้มล่าสุด ได้แก่ เพลงความเยาว์ (Youth) ที่บอกเล่าถึงการเติบโตและความยากลำบากในช่วงวัย 28 ปี ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เพลงปรัศนีที่ตั้งคำถามถึงความซับซ้อนของมนุษย์และความสัมพันธ์ และเพลงก่อนที่พูดถึงช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงก่อนถูกนำมาโคเวอร์โดย IamLast นักไวโอลินฝีมือดีในเวอร์ชันพิเศษสำหรับรายการ นอกจากนี้ JACKIE ยังได้เปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยเพลง Sunshine ที่สะท้อนการค้นหาตัวเองและความขอบคุณต่อคนที่สนับสนุน และเพลงอย่าลืมใจร้ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกโกรธและน้อยใจภายใต้คำว่าไม่เป็นไร JACKIE ยังได้เตรียมเพลงใหม่ไม่เป็นไรจริง ๆ ที่จะปล่อยในเร็ว ๆ นี้ โดยเพลงนี้เป็นของขวัญให้กับคนที่ชอบเก็บความรู้สึกไว้คนเดียว รายการ นักผจญเพลง FREE PLAY ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น.
ทางไทยพีบีเอส ในขณะเดียวกัน ทางภาคใต้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ประจำปี 2569 เพื่อรับมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนสำหรับเป็นรางวัลในงานประเพณีของดีเมืองเบตง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 ถึง 21 มิถุนายนนี้ งานนี้เป็นโอกาสดีให้ประชาชนร่วมทำบุญและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีสารคดีที่น่าสนใจอย่างสารคดีเธอ เขา เรา ใคร ที่สำรวจต้นกำเนิดของคนไทยผ่านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ DNA ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอสเช่นกั
