นักท่องเที่ยวยกย่องชายเชียงรายช่วยเพื่อนรอดชีวิตแต่เสียชีวิตเอง
ทีมกู้ภัยพบร่างนายคิมหันต์ ชายเชียงรายอายุ 20 ปี จมน้ำสูญหายหลังช่วยเพื่อนสาวจากน้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก เป็นเวลา 3 วัน
ทีมกู้ภัยหลายหน่วยงานนำเรือจากองค์การบริหารส่วน ตำบลสาริกา และเรือยางออกค้นหาจนมาพบศพนักท่องเที่ยวชายติดอยู่กลางน้ำบริเวณโค้งน้ำบ้านตาสูตร หมู่ที่ 5 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ศพนามว่า นายคิมหันต์ หรือคิม อายุ 20 ปี ชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนประมาณ 10 คน โดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ศูนย์วิทยุเมืองนายกได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำสูญหาย 1 ราย ที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว
เหตุการณ์ช่วยชีวิตและการสูญหายของนักท่องเที่ยว
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อหญิงสาวในกลุ่มพลัดตกลงไปในน้ำที่กำลังไหลแรงและร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ นายธนากรณ์ ซึ่งเป็นญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า หลานชายกับเพื่อนรวม 3 คนที่อยู่ริมน้ำได้กระโดดลงน้ำไปช่วยหญิงสาวคนดังกล่าวขึ้นจากน้ำมาได้สำเร็จ ส่วนนายคิมหันต์คาดว่าน่าจะหมดแรงจมน้ำสูญหายเสียชีวิตก่อนจะมาพบศพในวันนี้ซึ่งเป็นเวลา 3 วันAlso readอัยการนนทบุรี ยัน 20 ประเด็นที่ให้สอบเพิ่มเป็นประเด็นสำคัญ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดประดาน้ำหลายหน่วยงาน เช่น ทีมกู้ภัยร่วมกตัญญูจากส่วนกลาง กู้ภัยร่วมกตัญญูนครนายก กู้ภัยปราจีนบุรี กู้ภัยสระบุรี กู้ภัยปทุมธานี กู้ภัยอบต.สาริกา และทีมงานอีบังองครักษ์ เริ่มลงพื้นที่เกิดเหตุค้นหานักท่องเที่ยวสูญหายในน้ำตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 00.30 น. ไม่พบผู้สูญหายจึงยุติการค้นหา จากนั้นก็พยายามค้นหาจนเพิ่งมาพบร่างดังกล่าว
กระบวนการค้นหาและจุดที่พบศพ
การค้นหามีความยากลำบากเนื่องจากสภาพน้ำที่ไหลเชี่ยวและซากก่อไผ่ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ ทีมกู้ภัยต้องใช้เวลาถึง 3 วันในการระดมกำลังค้นหาอย่างเข้มข้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 จึงสามารถพบศพของนายคิมหันต์ติดอยู่กลางน้ำใกล้กับซากก่อไผ่บริเวณโค้งน้ำบ้านตาสูตร หมู่ที่ 5 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
การค้นพบศพในครั้งนี้ทำให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงของผู้เสียชีวิตทราบข่าวการสูญเสีย หลังจากที่ต้องรอคอยและลุ้นกับการค้นหาตลอดระยะเวลา 3 วันเต็ม ซึ่งสะท้อนถึงความเสียสละและความกล้าหาญของนายคิมหันต์ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่มแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตนเอง
ขั้นตอนการส่งศพและพิธีกรรมทางศาสนา
หลังจากพบศพ ทีมกู้ภัยได้นำศพน้องคิมส่งโรงพยาบาล มศว.องครักษ์ เพื่อพิสูดสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบศพให้กับทางญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป ซึ่งนับเป็นการปิดคดีการค้นหาที่ยาวนานและสร้างความสะเทือนใจให้กับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก
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